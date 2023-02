Ed Gamble et James Acaster de Off Menu “ont vraiment hâte” à Comic Relief et Red Nose Day 2023

La star du menu OFF Ed Gamble et James Acaster ont enfilé des tabliers sur le thème de Mr Men et Little Miss pour soutenir Comic Relief.

Les stars du chef ont admis qu’elles étaient “vraiment impatientes” de faire partie de Comic Relief et du Red Nose Day 2023.

Relief comique / THOIP

Ed Gamble s’associe à Comic Relief[/caption] Relief comique / THOIP

James a plaisanté en disant qu’il se sentait “fabuleux” dans son tablier Little Miss[/caption]

Les comédiens Ed, 36 ans, et James, 38 ans, qui présentent le podcast culinaire Off Menu, se sont associés aux conceptions de personnages emblématiques.

Ed, qui fait partie du jury du Great British Menu de la BBC, s’est retrouvé coincé avec le lancement avant le grand jour.

Lui et sa co-star James ont révélé qu’ils se sentaient “fabuleux” alors qu’ils modélisaient la gamme de tabliers et restaient coincés avec le plaisir.

Les tabliers Mr Men Little Miss en édition limitée ont été mis à disposition chez TK Maxx et Homesense pour collecter des fonds pour le Red Nose Day 2023.

La collection comprend également des sacs fourre-tout, des bouteilles d’eau, des sacs à lunch, des tasses, des cahiers et des jouets en peluche.

Ed et James font partie d’un certain nombre de célébrités, dont la chef étoilée Angela Hartnett et la star de Hungry For It Big Zuu, qui participent à la campagne.

Ed a déclaré avec enthousiasme à propos du lancement du produit : “Le jour du nez rouge est toujours quelque chose que j’attends avec impatience.

«J’adorais regarder le grand soir à la télé quand je grandissais, en particulier tous les sketches comiques.

“C’est un véritable privilège de pouvoir participer à tout le plaisir cette année, en portant mon tablier Mr. Messy de Homesense.”

James a convenu: «Je ne me suis jamais senti plus vu que de porter le tablier Little Miss Fabulous sur le plateau avec Red Nose Day.

“Vous aussi, vous pouvez vous sentir aussi fabuleux que moi en découvrant la nouvelle gamme de Homesense et en aidant à soutenir Comic Relief et tout le travail incroyable qu’ils font.”

La collection soutient le travail de Comic Relief pour aider les jeunes et les enfants vulnérables à travers le monde.

Les prix commencent à seulement 7,99 £ pour un tablier pour enfants, avec au moins 2,50 £ de chaque vente revenant à l’association caritative.

Homesense s’est depuis longtemps associé à Comic Relief pour soutenir le Red Nose Day et a levé plus de 30 millions de livres sterling.

La collection Red Nose Day en édition limitée sera disponible en magasin chez TK Maxx et en ligne sur www.tkmaxx.com.

Relief comique / THOIP

Big Zuu participe également à la campagne[/caption]