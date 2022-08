Ed Davey appelle le prochain Premier ministre à supprimer l’augmentation du plafond des prix de la facture énergétique d’octobre

L’augmentation prévue du plafond des prix de l’énergie en octobre devrait être supprimée par le prochain Premier ministre et le coût couvert par une taxe exceptionnelle sur les sociétés pétrolières et gazières, a déclaré le chef libéral démocrate.

Sir Ed Davey a déclaré qu’aucun des candidats à la direction des conservateurs – Liz Truss ou Rishi Sunak – n’avait saisi l’énormité du défi auquel les gens sont confrontés cet automne, alors que la crise du coût de la vie devrait s’aggraver pour des millions de ménages britanniques.

Les experts ont prédit que le plafond des prix de l’énergie pourrait atteindre 3 358 £ par an à partir d’octobre et atteindre 3 615 £ à partir de janvier. En octobre 2021, la facture énergétique moyenne était de 1 400 £ par an.

Le chef libéral démocrate a déclaré qu’au lieu que les consommateurs soient touchés par la flambée des prix, le gouvernement devrait couvrir le manque à gagner des fournisseurs d’énergie.

Le parti a estimé que le coût de la politique serait de 36 milliards de livres sterling et a suggéré que la taxe exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés pétrolières et gazières soit élargie pour aider à la couvrir.

Sir Ed a déclaré: «Le concours pour être chef du Parti conservateur pourrait tout aussi bien se dérouler dans un univers parallèle. Aucun des deux candidats ne sait comment aider les familles et les retraités à traverser ce qui pourrait être l’hiver le plus difficile depuis des décennies.

« Nous avons besoin d’une action audacieuse et urgente pour aider les familles à payer leurs factures et à chauffer leur maison cet hiver. Il n’y a pas d’autre choix.”

Sir Ed a ajouté: “Il s’agit d’une urgence, et le gouvernement doit intervenir maintenant pour économiser 1 400 £ aux familles et aux retraités en annulant l’augmentation prévue des factures d’énergie en octobre.”

Cela survient alors que Nicola Sturgeon a appelé à une réunion urgente entre les chefs des administrations décentralisées pour faire face à la crise du coût de la vie.

Dans une lettre envoyée lundi, Mme Sturgeon a exhorté Boris Johnson à déplacer une proposition de réunion entre les chefs des gouvernements britanniques de septembre à cette semaine.

De nombreux « leviers de gouvernement » nécessaires pour s’attaquer au problème restent réservés à Westminster, a déclaré la première ministre dans sa lettre, ajoutant que les mesures prises par les administrations décentralisées « ne suffiront pas ».

“Je vous écris donc pour solliciter une réunion d’urgence du Conseil des chefs de gouvernement et proposer que nous, en tant que dirigeants de nos gouvernements respectifs, nous rencontrions dès que possible cette semaine pour discuter et convenir de mesures urgentes pour aider ceux qui en ont le plus besoin maintenant, et également formuler un plan d’action pour l’automne et l’hiver à venir.

Dans sa lettre, la première ministre a souligné qu’un soutien “ciblé” était nécessaire pour les plus vulnérables.

En réponse, un porte-parole du Premier ministre a déclaré: «Nous reconnaissons les pressions auxquelles les familles à travers le Royaume-Uni sont confrontées en raison de la hausse des prix causée par les défis mondiaux.

«C’est pourquoi le gouvernement britannique offre à 689 000 ménages en Écosse le paiement du coût de la vie de 650 £, 300 £ pour tous les retraités écossais et 400 £ pour aider les gens à régler leurs factures d’énergie.

«Nous avons également fourni 82 millions de livres sterling supplémentaires au gouvernement écossais pour aider les familles vulnérables à leur discrétion – en plus des pouvoirs importants en matière d’impôt sur le revenu et d’aide sociale dont ils disposent déjà.

“L’examen des dépenses du gouvernement britannique a fourni au gouvernement écossais un règlement annuel record de 41 milliards de livres sterling pour les trois prochaines années et nous continuerons à travailler en collaboration avec eux.”

Rapports supplémentaires par AP