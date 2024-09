Ed Burns fait face à son âge

Dans les films et séries télévisées qu’il a réalisés en tant que scénariste-réalisateur, Edward Burns n’a jamais cessé de faire des choses personnelles, mais pour conserver le même niveau de contrôle créatif qu’il avait sur son film à succès « The Brothers McMullen », il a souvent dû travailler avec des budgets modestes et avec des acteurs et des équipes plus jeunes, ce qui a naturellement éloigné son travail de ce qu’il est aujourd’hui. Dans un marché en manque de drames pour adultes réfléchis, son retour sur le devant de la scène dans « Millers in Marriage » est le bienvenu, car Burns explore un territoire qu’il connaît bien depuis ses 50 ans.

« Tout ce que je recherche, c’est une relation stable avec une femme de mon âge », peut-on entendre Andy, le personnage de Burns, dire à sa nouvelle petite amie Renee (Minnie Driver), la mettant à l’aise lorsqu’elle craint qu’il ne veuille des enfants. Ils sont dans une maison d’été que Renee a obtenue après un divorce, et selon les standards de « Millers in Marriage », il n’aurait pas pu lui dire quelque chose de plus romantique alors que tout ce que les gens veulent, c’est du réconfort.

Andy n’est pas celui qui a mis fin à son mariage de 15 ans récemment, mais il peut certainement être reconnaissant que cela soit arrivé lorsque quitter la tempétueuse Tina (Morena Baccarin) signifiait moins de stress dans sa vie. Et s’il veut s’en souvenir, il lui suffit de téléphoner à sa petite sœur Eve (Gretchen Mol), dont le mari Scott (Patrick Wilson) peut passer des jours entiers sans lui téléphoner depuis la route en tant que manager musical.

Son autre sœur Maggie (Julianna Margulies) n’est pas non plus heureuse dans son mariage, son mari Nick (Campbell Scott) étant déprimé depuis que leurs enfants sont partis à l’université, mais elle est moins encline à l’exprimer à moins de pouvoir le fictionnaliser dans son travail d’auteur. Il s’avère que tous les Miller ont des activités artistiques – ou du moins, ils en avaient. Eve était la leader d’un groupe jusqu’à ce qu’elle et Scott tombent enceintes, et même si ce n’est pas au cœur de l’histoire, Burns peut offrir des observations ironiques sur les rebondissements d’une carrière dans un domaine qu’il connaît bien. Il fait également preuve de conscience de soi lorsque Nick lit un manuscrit du dernier roman de sa femme et conclut : « Ce sont des gens riches avec des problèmes de champagne », une référence pas si voilée au fait que personne dans « Les Miller en mariage » ne s’en sort à la sueur de son front.

Mais Burns va au-delà de cela en se penchant sincèrement sur ce que les gens doivent abandonner pour équilibrer leurs ambitions personnelles et professionnelles et pour s’adapter à un partenariat à long terme. Le film introduit également un potentiel personnage pour le cinéaste en la personne de Johnny (Benjamin Bratt), un journaliste rock qui embête Eve à propos d’un livre sur lequel il travaille et lui dit qu’il envisage de quitter New York alors qu’il se sent invisible dans la ville d’un jeune. Comme Eve s’empresse de le souligner, il cherche peut-être à attirer l’attention des mauvaises personnes.

« Millers in Marriage » est frappant par la décontraction avec laquelle il se dégage, malgré le fait que les personnages se comportent de manière très tendue les uns envers les autres. Un casting qui peut paraître si à l’aise dans sa peau apporte une réelle gravité à des personnages qui se sont installés dans des vies qu’ils ne veulent pas mettre en péril par le changement, et Burns, avec la monteuse Janet Gaynor, trouve une structure élégante et sans précipitation pour le film avec des flashbacks subtils intégrés au cours des conversations qui exposent ce qui s’est passé par rapport à ce que quelqu’un aimerait partager ou se rappeler de son expérience. Ce qui est caché est ce qui fait avancer le drame lorsque les trois couples principaux parviennent à un règlement de comptes, mais lorsque l’honnêteté est la monnaie courante, la romance prend forme dans tout dialogue ouvert que les personnages peuvent avoir les uns avec les autres, ce qui est encore plus séduisant pour un public lorsque Burns n’a pas perdu son oreille fine pour les plaisanteries vécues.

Le film sombre dans le mélodrame à mesure qu’il se rapproche de la fin et qu’il faut faire des choix, mais si ses acteurs se révèlent être les vedettes d’un film, ils sont également présentés comme des stars de cinéma, ce qui fait que des malheurs relativement banals valent la peine d’être regardés. Même si les problèmes sont aussi vieux que le temps, il y a du réconfort à constater que certaines choses s’améliorent vraiment avec l’âge.