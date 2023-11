Ed Burke sait comment cela va se terminer

Par John Kass

8 novembre 2023

Alors que son procès fédéral pour corruption débute cette semaine au centre-ville de Chicago, considérez la photo du démocrate de Chicago qui est la personnification de La manière de Chicago™ :

Ald. Edward M. Burke.

Je suis né dans son quartier, dans la paroisse de Visitation, dans le sud, près d’Union Stockyards, l’odeur de dizaines de milliers de têtes de bétail à abattre pendait dans l’air. Ceux qui se souviennent des abattoirs se souviennent de leur odeur. Nous ne pouvons pas l’oublier. C’est dans notre peau. Je suppose que l’odeur était celle de la peur inexprimée du bétail qui traînait tout autour de nous, de la laine mouillée et des peaux qui imprégnaient tout, depuis les perrons peints en gris à l’arrière des deux appartements, l’odeur de cendre et d’acier en fusion. accroché dans les airs au-dessus du sud de Chicago.

Dans les rues 52e et Peoria, que vous ayez des rideaux de dentelle aux fenêtres de votre appartement, que votre grand-mère sirote son whisky dans le garde-manger ou qu’elle boive sa bière dans une bouteille sur le porche à la vue de tous, nous étions tous brutalisé. Nous étions brutaux les uns envers les autres. Et donc, vous le voyez là sur cette photo, Burke debout seul, se démarquant, M. City Hall brillant dans un costume bleu à fines rayures, une pochette de costume pointue, comme une Cadillac vert Kelly avec un toit en vinyle blanc.

Burke a grandi dans une Chicago politiquement corrompue et politiquement brutale, dans la ville des tribus, se battant avec les autres tribus, les Irlandais et les Italiens, les Noirs et les Polonais, les Appalaches, les Lituaniens, les Grecs et bien d’autres. tribus et maintenant Latinos. Alors que son histoire se termine, alors qu’il la quitte, Chicago est toujours corrompue. C’est toujours brutal. Bien que la Machine Démocratique ait assuré l’ordre et établi une ligne contre la criminalité de rue, il n’y a plus d’ordre aujourd’hui. Le chaos envahit les rues de Chicago.

S’il y a une chose que vous devez savoir sur Burke, c’est celle-ci :

C’est un réaliste. Il n’y a pas de place dans le monde qu’il s’est créé pour les contes de fées. Il ne croit pas aux contes de fées. Il croit à la loi en tant qu’outil, comme le boucher croit au couteau à désosser, comme le fermier croit à la charrue, comme le pompier croit à la hache et au tuyau. Burke croyait à la précision des mots dans la loi et à l’exercice du pouvoir gouvernemental comme marteau politique qui instaurait l’ordre. Il croyait à l’effet de levier. Et donc, il sait comment cela va se terminer.

Cela finira mal.

Dans le conte de fées, une longue promenade à sens unique dans les bois ou dans le parc est proposée. Une dernière cigarette. Mais Burke déteste fumer. Et tout ce qui est proposé à Burke, c’est une écorche publique.

Et on s’attend à ce qu’il soit témoin de cette écorchure. Burke, 75 ans, et un autre patron âgé de la Democratic Machine, l’ancien président de la Chambre des représentants de l’Illinois, Michael Madigan – qui a été inculpé dans une autre affaire – devaient savoir que ce jour viendrait. Leurs amis leur ont dit de prendre leur retraite, qu’ils avaient déjà tout l’argent dont ils auraient besoin, qu’ils devraient se retirer, retirer la cible de leur coffre et se sauver.

Mais ils aimaient l’action et le pouvoir. Ils ne pouvaient tout simplement pas laisser tomber. S’ils avaient démissionné, que seraient-ils ? Juste deux vieux Irlandais avec de l’argent. Et ils voulaient de l’action.

Et la phrase que Burke aurait prononcée dans le fil de fouine du gouvernement porté par l’ancien Ald pleurnicheur. Dan « Happy Endings » Solis (25e) dirigera toutes les nécrologies de Burke :

“Est-ce qu’on a débarqué le thon ?”

Solis ne devrait pas comparaître devant un tribunal fédéral en tant que témoin. Le procureur fédéral ne peut pas se permettre cela devant le tribunal, parce que Danny Solis avait un appétit rassasié par les trafiquants sexuels et Roberto Caldero, l’ancien proche collaborateur politique d’une autre fouine, l’ancien représentant américain de Chicago Luis « le contribuable héroïque » Gutierrez. Les autorités fédérales ont enregistré cet échange entre Solis et Caldero qui devrait expliquer l’absence de Solis au tribunal :

«Je veux recevoir un bon massage, avec une belle fin», déclare Solis sur le fil fédéral. “Connaissez-vous de bons endroits?”

Caldero a dit qu’il connaissait un tel endroit. « Quel genre de femmes ont-ils là ? » » demanda Solis.

« Asiatique », dit Caldero.

“Oh super. Bien, bien, bien », dit Solis. “J’aime l’Asie.”

Il aime les asiatiques ? C’est pourquoi les procureurs fédéraux ne veulent pas de lui dans la salle d’audience. Mais Solis, le vieil ami de Burke, restera dans les mémoires, en particulier par l’ancienne maire de Chicago, Lori Lightfoot, qui n’aime pas le fait que Solis puisse éviter la prison et conserver sa grosse pension de ville.

“C’est un homme qui a exploité sa position… pour s’enrichir, en essayant d’enrichir les autres”, a déclaré Lightfoot cité par le Chicago Sun Times. « Il doit y avoir des conséquences et des responsabilités pour cela. Il ne lui suffit pas de simplement s’en aller. Naviguez vers le coucher du soleil. Cela envoie le mauvais message.

Peut-être, mais Lightfoot n’aurait pas été maire sans Burke. Il avait organisé une collecte de fonds pour son adversaire, le patron Toni Preckwinkle, président du conseil des commissaires du comté de Cook et président des démocrates du comté de Cook. Lightfoot et les médias de Chicago dont je faisais partie ont pris Burke et nous l’avons attaché autour du cou de Lightfoot comme un albatros. Lightfoot a remporté les élections et la patronne Toni a dû attendre des années pour se venger. Elle s’est vengée lorsque Lightfoot a été contraint de soutenir le protégé de Boss Toni, Kim Foxx, pour le procureur de l’État du comté de Cook. Mais cela n’a pas satisfait Boss Toni. Elle a envoyé sa marionnette bolchevique Brandon Johnson pour éliminer Lightfoot de son poste de maire. La presse tant vantée de Chicago l’a aidé.

J’ai couvert Burke pendant des années en tant qu’écrivain politique et municipal. Je n’étais pas un ami, mais j’appréciais son esprit et son souci du détail. Burke aurait souri d’un sourire flétri devant la naïveté de Lightfoot. Il aurait su que le soutien de Lightfoot à Kim Foxx était comme une enseigne au néon annonçant sa faiblesse. Quand Burke était jeune, son père est mort et, dans une bataille pour la succession, les capitaines de circonscription démocrates se sont alignés contre lui pour l’éliminer. Il les a combattus. Il ne pouvait jamais se permettre d’être naïf.

Ceux qui ne le connaissent pas regarderont cette photo et le verront peut-être comme arrogant. Ce n’est pas un frappeur dans le dos. Mais je le connais. Il est né de la corruption et je ne le considère donc pas comme arrogant, même avec tous les chacals hurlants des médias qui avaient peur de lui lorsqu’il était au pouvoir. Ils grognent comme des durs mais ils ne sont pas durs. Il n’est plus dans toute sa puissance. Il n’est plus l’homme qui choisit les juges, un maestro qui dirige le gouvernement comme Sir Georg Solti dirigeait l’Orchestre symphonique de Chicago. Pensez à Georg Solti avec un marteau.

Un homme précis dans son utilisation de la loi et du gouvernement pour bâtir et dynamiser sa fortune. Un homme qui regardait les hackers politiques s’emparer des enveloppes d’argent et fronçant le nez de dédain. Il n’avait pas de nom de famille magique qui ouvrait les portes. Son père n’était pas maire. La loi et le gouvernement sont les instruments dont il a appris à jouer. C’est son attention méticuleuse aux détails qui l’a aidé à bâtir sa fortune, et non ses gènes. Et contrairement aux barbares et aux babouins politiques, il a travaillé sur la loi et le gouvernement pour accroître le pouvoir.

Le Chicago à l’époque de Burke était-il corrompu ? Bien sûr que ça l’était. C’est toujours le cas. Au moins, il y avait de l’ordre sous l’ancienne machine de Richard J. Daley, et dans la quête des votes, la machine était attentive aux besoins de la population et des quartiers. Il était attentif, bien sûr, au Chicago Outfit, oui, mais il était aussi attentif à l’ordre et au commerce pour qu’ils puissent tous gagner de l’argent. Et forcer les communautés démocrates à accepter des dizaines de milliers de migrants clandestins et à les héberger sous des tentes aux frais des contribuables aurait été impensable.

Cette nouvelle machine – celle qui est renforcée par les muscles du Chicago Teachers’ Union au nom du patron démocrate Toni Preckwinkle – se réjouit de l’impensable. Il excuse la criminalité de rue aléatoire comme moyen d’équilibrer l’équité raciale. Il se félicite d’avoir réduit la taille des prisons du comté, non pas parce que les criminels sont moins violents envers les contribuables, mais à cause de leur couleur de peau et que les socialistes démocrates s’attirent leurs faveurs.

Lorsque Burke était enfant, l’échevin du 14e arrondissement était Clarence Wagner, président du puissant comité des services publics. Le chef du 14e quartier était le juge John McDermott. Wagner était sur le point de devenir maire de Chicago, qui a géré le contrat de franchise de 50 ans avec Commonwealth Edison et aurait fait fortune grâce à cet accord, suffisamment pour remplir des dizaines de coffres-forts. La Outfit et la machine en avaient assez du soi-disant maire « réformateur » Martin Kennelly. Le maire Kennelly a créé des problèmes pour le racket politique des Noirs (loterie illégale) avec des descentes de police et la pression du public, ignorant peut-être que même si les Noirs étaient peut-être des hommes de paille politiques, le Chicago Outfit avait dépassé le racket politique et l’avait dirigé.

Alors Kennelly, qui était soit naïf, soit stupide, a dû partir. La machine a envoyé le leader politique noir, le représentant américain William Levi Dawson, pour transmettre le message. Kennelly était sorti. Clarence Wagner devait être nommé maire. Et le juge McDermott serait nommé membre du comité démocrate. C’était en 1953, avant ma naissance.

Au coin de la 55ème et de Halsted se trouvait un steakhouse à la nappe blanche appelé LeMec’s avec une de ces grandes et classiques enseignes au néon. C’était la maison de mon oncle John Djikas. C’était un lieu de rencontre pour les gros bonnets du 14e quartier. Il y avait une grande partie de cartes tous les samedis soirs.

L’oncle John Djikas était un immigrant grec de Bulgarie qui, à l’âge de 15 ans, a échappé aux massacres des Turcs et est venu à Chicago pour travailler et vivre le rêve américain. Une chose que l’oncle John a apprise en survivant aux Turcs : gardez la bouche fermée, qui était aussi la devise officieuse de Chicago.

Un dimanche matin, oncle John est resté au restaurant après la partie de cartes et a préparé du café pour les clients allant et venant de la messe à Visitation, que nous appelions Viz. Et là, dimanche matin, qui voit-il ?

Juge McDermott.

« John, j’ai des affaires à la banque », se souvient mon oncle John il y a des années. Il n’a pas dit que c’était dimanche et que les banques étaient censées être fermées. Il n’a pas dit : « N’est-ce pas celui de Clarence Wagner…