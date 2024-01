Ed Broadbent explique pourquoi nous devons aller au-delà de l’État-providence

De manière prémonitoire, le discours inaugural de Broadbent a percé cette exaltation, affirmant la nécessité d’un changement vers une démocratie plus participative. La vision de Broadbent a tracé la voie pour que le Canada progresse au-delà des initiatives sociales de base vers une société véritablement juste et égalitaire – une vision qui reste profondément pertinente aujourd’hui.

Le 20 septembre 1968, Broadbent prononça son premier discours, republié ci-dessous, à la Chambre des communes, lors de la première session de la 28e législature du Canada. À cette époque, Pierre Elliott Trudeau, le père de Justin Trudeau, venait d’être élu premier ministre. La nation a été captivée par la « Trudeaumanie », une vague d’enthousiasme pour la vision de Trudeau d’un Canada plus libéral et socialement progressiste, soutenue par de récentes réalisations telles que l’assurance-maladie et le Régime de pensions du Canada.

Broadbent, qui a été député et ardent défenseur des droits du travail, a dirigé le Nouveau Parti démocratique (NPD) du Canada de 1975 à 1989. En 2011, il a créé l’Institut Broadbent, un organisme progressiste de recherche et d’éducation en matière de politiques.

En tant que membre de l’opposition et, plus particulièrement peut-être, en tant que néo-démocrate, je me trouve dans la malheureuse situation de devoir être d’accord avec le premier ministre sur ces deux questions. Bref, il me semble que les objectifs philosophiques sociaux du Canada devraient être discutés ; et deuxièmement, il est vrai que nous disposons désormais au Canada des éléments structurels de base d’un État-providence moderne.

J’insiste sur le fait que nous avons le noyau. Il serait cependant faux et irresponsable de ma part de suggérer que nous possédons la pomme entière. Les intervenants précédents dans ce débat ont souligné avec brio les graves lacunes qui subsistent et au sujet desquelles le gouvernement ne donne pratiquement aucune indication de s’inquiéter sérieusement. Les plus flagrants d’entre eux sont : (1) le manque criant de logements adéquats ; (2) de graves inégalités économiques entre les individus et les régions ; (3) l’absence d’un revenu annuel garanti; et (4) un système de taxation dépassé et inéquitable – un choc pour le monde occidental, pourrais-je ajouter.

Depuis les années 1930, nous avons connu d’importantes modifications de la structure libérale classique. Les plus importants d’entre eux comprennent : (1) le droit des syndicats d’exister et de faire grève ; (2) la mise en œuvre progressive des pensions de vieillesse ; (3) une certaine forme d’imposition progressive ; (4) des programmes médicaux et de santé complets ; et (5) un régime d’assurance chômage.

Monsieur le Président, j’aimerais commencer ma contribution en disant quelque chose sur le deuxième enjeu. Les cent ans écoulés depuis la Confédération peuvent être grossièrement divisés en deux périodes socio-économiques. Jusque dans les années 1930, les Canadiens se préoccupaient de jeter les bases d’une démocratie capitaliste viable dans laquelle nos deux principaux groupes culturels pourraient au moins coexister pacifiquement dans le cadre d’une constitution libérale. Les éléments centraux d’une société démocratique libérale étaient solidement établis dans tout le pays : le droit de vote universel ; les libertés d’expression, de religion, de presse et de réunion ; partis politiques concurrents; et un système bancaire national.

Monsieur le Président, ces quatre sujets de préoccupation ne doivent en aucun cas être considérés comme étant d’importance mineure. Ce sont les maux majeurs de notre époque. On peut et on doit y remédier. Des intervenants précédents du Nouveau Parti démocratique ont signalé leur existence et ont proposé des solutions à la Chambre. Plus tôt cette année, notre chef — qui sera bientôt réélu au Sénat — et les candidats de partout au pays en ont discuté directement avec la population canadienne. Il n’est guère nécessaire pour moi, du moins dans ce débat, d’ajouter à ce qui a déjà été dit.

Ce que je souhaite plutôt souligner, c’est que chacun de ces maux peut être combattu dans une large mesure dans le cadre de la structure socio-économique existante. Nous disposons bel et bien du cœur de l’État-providence. Nous n’avons besoin que de la volonté pour le réaliser. Des maisons peuvent être construites, la fiscalité peut être considérablement modifiée. Tout cela peut être réalisé sans apporter d’autres changements importants dans la répartition du pouvoir au sein de la société canadienne.

C’est en ce sens que le Premier ministre a presque raison lorsqu’il suggère qu’en matière de protection sociale, nous sommes allés aussi loin que possible. C’est aussi sa suggestion implicite, selon laquelle il ne faut pas aller aussi loin, qui me fait croire que le Premier ministre est un homme profondément conservateur. Sa vision s’étend à l’État providence, mais pas au-delà. Sa vision d’une société juste est presque celle que nous avons. Défendre ce que nous avons et refuser d’aller au-delà, c’est cesser de diriger. Et cesser d’aller au-delà de l’État-providence, c’est laisser les Canadiens avec un type de société intrinsèquement inégalitaire, intrinsèquement cupide et intrinsèquement injuste.

Après avoir indiqué un accord substantiel avec le premier ministre sur la nature de l’État-providence, je voudrais maintenant expliquer pourquoi nous, les néo-démocrates, contrairement au premier ministre et au Parti libéral, ne pouvons pas l’accepter comme étant un type de société adéquat. La principale objection à l’État-providence est peut-être que, malgré tous ses avantages, il repose sur une compréhension tout à fait inadéquate de la démocratie. Au Canada, aujourd’hui, on enseigne aux enfants dans les écoles partout au pays que notre pays est démocratique principalement parce qu’il existe plus d’un parti politique et parce que les citoyens ont à la fois le droit de critiquer et le droit de changer de dirigeant toutes les quelques années.

Cette vision de la démocratie, Monsieur le Président, est un phénomène résolument moderne et contraste nettement avec la conception de la démocratie des premiers Grecs et des Européens du XIXe siècle. Avant notre siècle, la démocratie était considérée tant par ses défenseurs que par ses critiques comme une sorte de société dans laquelle tous les adultes jouaient un rôle actif et participatif non seulement dans les institutions formelles du gouvernement, mais aussi dans toutes les institutions qui affectaient de manière cruciale leur vie quotidienne. De même, une société démocratique était auparavant considérée comme une société dans laquelle tous ses membres avaient des chances égales de développer leurs capacités et leurs talents ; il n’était pas considéré comme un système dans lequel les citoyens avaient une chance égale de gagner plus d’argent ou de gravir les échelons de classe.

Ce dont les Canadiens ont besoin, c’est d’un leadership profondément dévoué à la démocratisation de l’ensemble de la société et pleinement déterminé à modifier par le biais de la loi les relations de pouvoir existantes nécessaires pour y parvenir.

C’est cette vieille vision de la démocratie que nous devons reprendre. Nous devons utiliser ses normes et les appliquer à la société canadienne. Il faut reparler d’égalité. Nous devons considérer la justice et l’égalité comme allant de pair. Bien sûr, Monsieur le Président, si nous faisons cela, nous savons que nous trouverons notre société tout à fait inadéquate et considérablement injuste. Toutes les études sociologiques réalisées ces dernières années dans les États-providence européens et nord-américains ont révélé leur nature intrinsèquement inégalitaire. L’un des plus importants d’entre eux, « The Vertical Mosaic » du professeur John Porter, documente chapitre après chapitre les inégalités du système social canadien. Le récent rapport du Conseil économique du Canada fournit des informations concrètes supplémentaires sur l’existence d’inégalités économiques.