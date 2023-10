Ed Begley Jr. a appris la vérité sur sa mère biologique lorsqu’il était adolescent

Ed Begley Jr. a appris d’une manière inhabituelle des informations qui ont changé sa vie sur sa mère biologique.

Dans une interview avec le Wall Street Journal, Begley a réfléchi à la découverte de la femme qu’il pensait être sa mère, Amanda, qui était en fait sa belle-mère.

« Juste avant mes 16 ans, j’étais avec mon père en route pour passer mon examen de permis de conduire. Sur mon acte de naissance, la case réservée au nom de ma mère était vide. Amanda était décédée d’un cancer en 1957, quand j’avais 7 ans », dit-il. rappelé.

« J’ai posé des questions sur l’espace vide. Papa est resté silencieux mais m’a finalement dit que ma vraie mère était Sandy, quelqu’un que j’ai longtemps pensé être une amie de la famille. »

Il a poursuivi : « Plus tard, il m’a dit que Sandy avait été une page de NBC avec qui il avait eu une liaison. Le résultat a été ma sœur, Allene, puis moi, 11 mois plus tard. Rien dans notre famille n’était ce qu’il semblait. Notre frère aîné Tom est devenu être notre cousin. »

Begley a expliqué que lui et sa sœur rencontraient Sandy régulièrement quand il était plus jeune et qu’ils appréciaient tous les deux sa compagnie.

Cependant, il a admis que lorsqu’il a appris la vérité sur leur relation, il « s’est senti trompé et on lui a menti ».

« J’ai rencontré Sandy en tant que mère pour la première fois à 16 ans. Elle ne s’est jamais mariée. Sa seule famille était sa mère et elle ne nous cachait pas. Nous voyions Sandy environ une ou deux fois par an, et elle voyait mon succès avant de décéder en 1998 », a-t-il déclaré.

Begley a poursuivi en expliquant qu’il avait réalisé qu’il aurait dû se sentir « reconnaissant » d’en apprendre davantage sur sa mère biologique et que son manque de gratitude avait contribué à un problème de toxicomanie.

Il a partagé qu’il avait obtenu son premier travail d’acteur à 17 ans dans « My Three Sons » et qu’il avait apprécié cette carrière naissante.

« Mais peu de travail a suivi, et j’étais bouleversé que l’identité de ma mère m’ait été cachée pendant si longtemps. Les deux m’ont amené à commencer à boire et à voler des pilules dans l’armoire à pharmacie », a-t-il déclaré.

La star de « Best in Show » est devenue sobre en 1979 et a déclaré que c’était à ce moment-là qu’il « avait commencé à grandir ».

Begley a été marié à sa première femme, Ingrid Taylor, de 1976 à 1989. Le couple a eu deux enfants ensemble, un fils, Nicholas, et une fille, Amanda. En 2000, il épouse l’actrice Rachelle Carson et ils ont une fille, Hayden.

En 2016, la star de « St. Elsewhere » a reçu un diagnostic de maladie de Parkinson, mais a déclaré au Wall Street Journal qu’il allait bien.

« Je tremble rarement. Ma femme a fait d’énormes recherches et j’ai un excellent neurologue », a-t-il déclaré, ajoutant : « Encore une fois, j’ai beaucoup de chance ».