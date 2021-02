Ed Balls est couronné vainqueur du meilleur cuisinier à domicile en battant Tom Read Wilson et Rachel Johnson

ED Balls a été couronné Best Home Cook des célébrités ce soir en battant Tom Read Wilson et Rachel Johnson.

L’ancien politicien de 53 ans a dédié sa victoire à sa mère Carolyn, atteinte de démence.

Visiblement ému, il a déclaré: «Tom et Rachel sont tous les deux d’excellents cuisiniers, mais je pensais à ma mère et à elle qui m’avaient appris à cuisiner il y a toutes ces années.

«Elle me reconnaîtra peut-être à la télévision maintenant – elle est atteinte de démence – mais elle la regardera probablement et j’aimerais croire qu’elle serait fière que les recettes qu’elle a enseignées à son fils soient désormais non seulement populaires dans notre famille, mais aussi gagnantes une émission de la BBC également. C’était un bon moment. «

Et partageant sa joie sur Twitter, il a posté: « Je dédie le trophée à toutes les mamans et papas qui font de leur mieux et vont dans la cuisine. J’espère que ma maman sera fière. »

Rachel a été éliminée suite au défi d’Angela Hartnett dans lequel elle et Tom devaient faire un croquembouche – un dessert français délicat composé de pâte à choux.

Cela a laissé Ed et Tom s’affronter dans le dernier tour. Mary Berry les a mis au défi de préparer chacun un «pique-nique ultime» contenant des éléments sucrés, à base de viande, à base de plantes et de poisson.

S’appuyant sur son enfance à Norfolk, Ed a incorporé certaines des recettes de sa mère.

Il a dit: «Elle m’a appris à cuisiner quand j’étais très jeune et je cuisine depuis.

«Je retourne tout le temps à ses recettes, ses lasagnes, sa tarte au berger, sa sauce.

«En vieillissant, j’ai essayé de nouvelles choses, différentes recettes du monde entier, mais les plus spéciales sont celles que ma mère m’a apprises.

Humble dans la défaite, Tom a déclaré: « En vérité, c’est le meilleur résultat possible, je suis tellement fier d’Ed. C’est un copain, c’est un sorcier culinaire. »