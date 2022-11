Ed Balls : “Ce n’est pas le bon moment” pour Matt Hancock d’entrer dans la jungle I’m A Celebrity

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

L’ancien chancelier fantôme Ed Balls a déclaré qu’il pensait que Matt Hancock était “totalement fou” pour participer à I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here!

Le député a été suspendu du Parti parlementaire conservateur mardi après avoir été révélé comme un nom supplémentaire surprise ajouté à la liste des prétendants à l’émission de téléréalité ITV.

M. Balls a déclaré aux téléspectateurs de Good Morning Britain d’ITV qu’il craignait que l’ancien secrétaire à la Santé ne se trompe de jugement.

Il a déclaré: “Personnellement, je lui souhaite bonne chance. Mais je pense qu’il est totalement fou de faire ça.

« Parce que je pense que ce n’est pas le bon endroit pour le faire, le mauvais moment et le mauvais programme. Le faire en tant que député assis soulève toutes ces questions.

« Il a perdu le whip, Sunak, le premier ministre, est clairement furieux, ses électeurs vont s’insurger. Il a été payé pour faire ça alors qu’il va aussi dans la jungle.

«Je veux dire, écoutez, pour être juste, Boris Johnson était sur une plage des Caraïbes il y a deux semaines et il est député en exercice. Mais vous savez, c’est une autre chose.

“Deuxièmement, c’est le gars qui était secrétaire à la santé pendant la pandémie, nous n’avons pas encore eu l’enquête.

“Et par conséquent, cela ramène tant de douleur et de souffrance à tant de gens et ce n’est pas quelque chose dont vous pouvez vous moquer tant que nous n’avons pas traversé ce processus d’enquête.”

M. Balls, qui a participé à Strictly Come Dancing en 2016, a comparé le concours de danse de la BBC à l’émission de télé-réalité ITV – qui commence dimanche.

« Et puis enfin, Strictly, programme agréable, chaleureux et amusant. Je suis une célébrité est difficile. Et vous savez, les autres candidats seront, vous savez, je pense favorables », a-t-il déclaré.

« Et s’il obtient les jetons et apporte la nourriture, alors il sera populaire. Mais, vous savez, je veux dire, manger un anus d’autruche, en direct à la télévision, alors qu’il est encore député en exercice, puis demander au public si vous voulez me voir le refaire ?

«Je pense qu’ils voudront peut-être le voir le faire. … Je m’inquiète juste pour lui que, mauvais programme, mauvais moment, mauvais endroit pour le faire, ne devrait pas le faire, mais, vous savez, ça va être amusant, n’est-ce pas ? Nous avons hâte d’y être.

Tony Blackburn, qui a remporté la première saison de I’m A Celebrity en 2002, a déclaré qu’il comprenait pourquoi les gens avaient du mal à comprendre l’entrée de M. Hancock dans la jungle.

Il a déclaré à BBC Breakfast: «Je comprends les gens qui ont perdu leurs proches, j’ai moi-même perdu ma sœur à cause de Covid quand on m’a dit que je ne pouvais pas aller la voir, je n’ai pas réussi à me rendre à ses funérailles pour pouvoir comprendre les gens être en colère à ce sujet.

« D’un autre côté, je peux comprendre pourquoi il va là-dedans. Il est maintenant un député d’arrière-ban, beaucoup de députés sont allés dans des émissions de téléréalité et bien sûr beaucoup de gens diront que c’est notre chance de se venger parce qu’ils peuvent le voter pour faire les procès les plus épouvantables des tueurs de brousse.

“Bien sûr, il y va aussi pour parler de la dyslexie et une partie de l’argent qu’il reçoit ira à des œuvres caritatives. C’est une question très, très délicate.

Le diffuseur de 79 ans a déclaré qu’il pensait que M. Hancock allait probablement lui montrer une autre facette, mais il a insisté sur le fait que l’émission de téléréalité était “difficile”.

Il a déclaré: “Certaines personnes y vont pour leur montrer une autre facette, je pense que c’est probablement ce que fait Matt Hancock, je ne pense pas qu’il ait plus beaucoup d’avenir en tant que député, alors il attend avec impatience ce qu’il fera après ce.

«Je pense que c’est juste que le moment pour lui est mauvais, nous sommes au milieu d’une crise et des gens ont perdu des proches pendant son séjour au NHS.

“J’ai adoré être dans la jungle, je pensais que c’était absolument fantastique et je pense que cela m’a beaucoup changé en tant que personne pour le mieux – mais c’est difficile. C’est beaucoup plus dur qu’avant. »

Mardi, le député de West Suffolk, M. Hancock, a insisté sur le fait que sa «première priorité» était ses électeurs alors qu’il parcourait plus de 10 000 milles pour rejoindre l’émission ITV.

La vice-présidente de l’Association conservatrice de West Suffolk, Fiona Unwin, a déclaré qu’elle était “choquée” et “très déçue” d’apprendre la nouvelle.

Elle a déclaré: «Dans l’Association conservatrice du West Suffolk, on a vraiment le sentiment qu’il a fait quelque chose de très décevant, nous aurions aimé qu’il ne l’ait pas fait.

« Il est payé pour être notre député. Il sait qu’il n’obtiendra pas d’emploi au gouvernement pour le moment et on lui a donc demandé à plusieurs reprises de faire ce programme I’m A Celebrity, mais il ne l’a accepté qu’à la dernière minute – je suis sûr que c’est parce qu’il pensait qu’il n’allait pas trouver de travail.

“Je peux voir pourquoi beaucoup de gens sont bouleversés, j’ai perdu ma mère pendant le confinement et c’était tout simplement terrible. Mais je suppose qu’il est passé à autre chose et que nous pensons toujours à nos proches. C’est peut-être insensible mais il est très persuadé qu’il va rebondir.

M. Hancock est confronté à des questions quant à savoir s’il a enfreint les règles sur la demande d’autorisation pour les emplois pris dans les deux ans suivant son départ.

M. Hancock n’a pas demandé conseil au Comité consultatif sur les nominations professionnelles (Acoba) avant d’accepter la comparution, selon l’agence de presse PA.

Lord Pickles, le président conservateur du chien de garde anti-corruption, qui donne des conseils sur les emplois post-ministériels, devrait écrire à M. Hancock pour exiger des éclaircissements.

Selon les règles, M. Hancock devrait demander l’autorisation d’Acoba pour tout nouvel emploi ou rendez-vous qu’il prend jusqu’en juin prochain.

M. Hancock a été contraint de démissionner de son poste de secrétaire à la Santé en juin 2021 après avoir enfreint les règles de distanciation sociale des coronavirus en ayant une liaison dans son cabinet ministériel avec l’assistante Gina Coladangelo.

La Chambre des communes est en vacances du 10 au 14 novembre, mais les célébrités pourraient passer jusqu’à trois semaines dans la jungle – ce qui signifie que M. Hancock manquerait d’importantes affaires des Communes, y compris la déclaration d’automne du 17 novembre, s’il reste dans le concours.