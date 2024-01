ED arrête Hemant Soren après sa démission de son poste de ministre en chef du Jharkhand ; Champai Soren nommé nouveau leader

Le 31 janvier, la Direction de l’application des lois a arrêté Hemant Soren dans une affaire d’escroquerie foncière peu après sa démission de son poste de ministre en chef du Jharkhand. La démission est intervenue après que les responsables du DE l’ont interrogé pendant plus de sept heures à sa résidence officielle de Ranchi. Le gouverneur du Jharkhand, CP Radhakrishnan, a accepté sa démission.

Il a contesté son arrestation devant la Haute Cour du Jharkhand. L’audience aura lieu le 1er février. De nombreuses instances tribales ont lancé un appel à un bandh le 1er février pour protester contre l’arrestation.

Le leader du Jharkhand Mukti Morcha (JMM) et ministre des Transports, Champai Soren, a été élu chef du Parti législatif peu après la démission de M. Hemant Soren. M. Champai Soren est cinq fois député de Seraikela. et dans les années 1990, il a participé activement au mouvement pour la création d’un État distinct du Jharkhand aux côtés du patron du JMM, Shibu Soren.

« Hemantji a démissionné et nous avons soumis la lettre de soutien au gouverneur pour prétendre former le gouvernement. Nous avons actuellement 43 députés et quatre sont hospitalisés. Nous avons le soutien de 47 députés. Le gouverneur n’a pas encore donné le temps de former le gouvernement. Nous avons soumis la lettre avec la signature de 43 députés », a déclaré M. Champai Soren après sa sortie du Raj Bhavan.

Pour former le gouvernement, l’alliance au pouvoir a besoin de 41 députés.

Plus tôt dans la journée, des membres de l’alliance dirigée par le JMM ont tenté de rencontrer le gouverneur pour demander un défilé de députés devant lui afin de prouver la majorité, mais le gouverneur a refusé de les rencontrer. “Nous demandons au gouverneur de permettre à M. Champai de prêter serment en tant que ministre en chef puisque nous l’avons élu chef du parti législatif”, a déclaré Banna Gupta, ministre du Cabinet.

Le député provincial du JMM, Mithilesh Thakur, a déclaré : « Nous ne permettrons pas que le régime présidentiel soit imposé dans le Jharkhand parce que nous disposons des chiffres nécessaires pour former le gouvernement. Depuis que nous avons formé le gouvernement, le BJP s’efforce de détrôner le gouvernement de notre leader.»

Après une réunion d’une demi-heure avec le gouverneur, M. Hemant Soren a été directement conduit au bureau du DE à Ranchi.

Le ministre du Cabinet du Jharkhand, Champai Soren, et d’autres partent pour Raj Bhavan depuis la résidence du ministre en chef Hemant Soren à Ranchi le 31 janvier 2024. | Crédit photo : PTI

FIR contre ED



Le 31 janvier, M. Hemant Soren a déposé un FIR contre les responsables de l’ED au poste de police SC/ST à Ranchi, dans lequel il a nommé quatre responsables de l’ED : Kapil Raj, Deovrat Jha, Anupam Kumar et Aman Patel.

Dans le FIR, le leader du JMM s’est décrit comme membre de la Scheduled Tribe, soulignant que la perquisition dans ses locaux de New Delhi visait à harceler et à calomnier son nom et celui de l’ensemble de sa communauté.

« La prétendue perquisition a été effectuée sans mon avis ni en ma présence le 29 janvier 2024 à New Delhi par les personnes susmentionnées. Les membres de ma famille et moi-même avons souffert et subi d’immenses dommages mentaux, psychologiques et émotionnels en raison de l’acte commis par les personnes susmentionnées et d’autres inconnus qui ne sont membres d’aucun SC ou ST », a déclaré M. Hemant Soren dans la lettre.

Dans le FIR, il a également rejeté les informations faisant état de saisies de voitures et d’argent liquide dans ses locaux de New Delhi.

«J’ai appris par les médias électroniques que les personnes susmentionnées ont divulgué des informations erronées sélectives selon lesquelles une voiture BMW bleue saisie dans les locaux en question m’appartenait et que d’énormes sommes d’argent illicite m’appartenant ont été découvertes. Je ne suis pas propriétaire d’une voiture BMW et je ne possède pas non plus d’argent liquide illicite. Ils l’ont fait intentionnellement pour m’humilier en public », a déclaré M. Hemant Soren.

Une équipe de responsables de l’ED s’est rendue à la résidence de M. Hemant Soren à Delhi, à Shanti Niketan, le 29 janvier pour être interrogée. Cependant, il n’a pas été retrouvé à son domicile et est resté sans trace pendant 32 heures avant d’être repéré à Ranchi le 30 janvier.

Le 20 janvier, l’ED l’a interrogé pendant plus de huit heures à sa résidence officielle et a enregistré sa déclaration, après qu’il ait manqué huit convocations par l’agence.

Le directeur général avait auparavant convoqué M. Hemant Soren les 14 août, 24 août, 9 septembre, 23 septembre, 4 octobre, 12 décembre, 29 décembre et 13 janvier, mais M. Hemant Soren n’en avait pas tenu compte.

L’affaire concerne des allégations d’achat et de vente de terres tribales par falsification de documents entre 2020 et 2022.

Lorsque M. Hemant Soren a été interrogé, l’ordre public régnait dans la capitale de l’État, Ranchi, alors que les travailleurs du parti au pouvoir, le JMM, organisaient une marche de protestation près de la maison du ministre en chef ainsi que près du Raj Bhavan.

