Ed Ames, star de la série télévisée « Daniel Boone », décède à 95 ans

Ed Ames, le plus jeune membre du groupe de chant populaire des années 1950, les Ames Brothers, qui devint plus tard un acteur à succès dans la populaire série Daniel Boone, est décédé à l’âge de 95 ans.

Le dernier survivant des quatre frères chanteurs, Ames est décédé le 21 mai de la maladie d’Alzheimer, a indiqué sa femme, Jeanne Ames, samedi 27 mai.

« Il a eu une vie merveilleuse », a-t-elle déclaré.

Né le 9 juillet 1927 à Malden, Massachusetts, Ames était le plus jeune de 11 enfants, dont quatre sont morts dans l’enfance. Leurs parents étaient des immigrants ukrainiens et leur mère a appris aux enfants à lire Shakespeare et à apprécier la musique qu’ils entendaient tous les samedis sur les émissions du Metropolitan Opera.

Les quatre plus jeunes garçons ont commencé à chanter lors d’événements locaux en tant que Urick Brothers. Ed était encore au lycée quand ils ont déménagé dans les boîtes de nuit, mais en tant que six pieds husky avec une voix grave, il a pu passer pour 21.

À New York, l’auteur de comédie Abe Burrows a conseillé un changement de nom car Urick était difficile à retenir. Ames était le choix des frères. Le groupe était populaire tout au long des années 1950 avec des succès populaires tels que « Sentimental Me » et « You, You, You ».

Dans les années 1960, Ames a changé de carrière et a commencé à devenir acteur. Son premier rôle principal était une production off-Broadway de « The Crucible » d’Arthur Miller.

Cependant, à la télévision, Ames était probablement mieux connu pour son rôle de Mingo, l’Amérindien éduqué à Oxford dans la série d’aventures des années 1960 « Daniel Boone » qui mettait en vedette Fess Parker dans le rôle du célèbre pionnier.

En raison de son rôle dans « Daniel Boone », Ames est devenu habile à lancer un tomahawk, ce qui a conduit l’acteur à l’un de ses moments les plus mémorables de sa carrière lors d’une apparition hilarante dans « The Tonight Show Starring Johnny Carson » le 27 avril 1965. .

Pendant l’émission, Carson a demandé à Ames de démontrer ses compétences en lançant un tomahawk sur la cible d’un cow-boy décrit sur un panneau de bois.

Le lancer d’Ames a atterri directement dans l’aine du cow-boy en bois, ce qui a fait éclater de rire le public du studio.

Ames a eu des rôles d’invité dans des séries télévisées telles que « Murder, She Wrote » et « In the Heat of the Night », et a fréquemment tourné dans des comédies musicales, interprétant des chansons populaires telles que « Try to Remember » et la chanson qui est devenue son plus grand single à succès. , « Ma coupe déborde. »

Après la séparation des quatre frères, les autres frères ont également continué à jouer et à enregistrer, mais ont été moins remarqués qu’Ed. Vic est décédé en 1978, Gene en 1997 et Joe en décembre 2007.

Ames et sa première femme, Sara Cacheiro, ont eu trois enfants : Sonja, Ronald et Linda. Le couple a divorcé en 1978 et en 1998, il a épousé Jeanne Arnold.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.