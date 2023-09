Eczéma dans les endroits difficiles à traiter : qu’est-ce qui aide ?

Les adultes sont plus susceptibles d’avoir de l’eczéma sur les mains, dit Marathe, peut-être parce qu’ils se lavent les mains et font davantage la vaisselle. Il est également courant que des symptômes apparaissent sur :

Les enfants plus âgés et les adolescents ont tendance à présenter des symptômes dans les plis ou aux endroits où ils transpirent, comme leur :

Si vous ou votre enfant souffrez d’eczéma, vous n’êtes probablement pas étranger aux démangeaisons, à l’inflammation et aux symptômes ressemblant à des éruptions cutanées que cela peut provoquer. Vous pouvez avoir de l’eczéma n’importe où sur votre corps. L’endroit exact dépend en partie de votre âge, explique Kalyani Marathe, MD, dermatologue pédiatrique et directeur de la division de dermatologie à l’hôpital pour enfants de Cincinnati.

La quantité et le type de traitement qui conviennent à vous ou à votre enfant dépendent également de l’endroit où se trouve l’eczéma, explique Marathe. Certaines zones sont plus difficiles à traiter que d’autres.

Le traitement peut être plus délicat lorsque l’eczéma apparaît sur des parties de votre corps à peau plus fine, comme vos lèvres, les zones autour de vos yeux et votre aine.

Les stéroïdes, le traitement le plus courant, peuvent éclaircir votre peau si vous en abusez, ce qui pourrait entraîner des ecchymoses et des déchirures, explique Steve Daveluy MD, professeur agrégé et directeur de programme à Wayne State Dermatology dans le Michigan. Le fait de recevoir accidentellement des stéroïdes dans vos yeux peut également augmenter vos risques de développer un type temporaire de glaucome, ce qui pourrait affecter votre vision, dit-il.

Néanmoins, vous pouvez utiliser en toute sécurité des stéroïdes de faible puissance (plus faibles) sur votre visage et votre aine, explique Daveluy. Il faut juste être prudent. Travaillez avec votre dermatologue pour vous assurer que vous utilisez la bonne concentration pendant la bonne durée et appelez-le immédiatement si vous ressentez des effets secondaires.

Votre dermatologue peut également recommander des médicaments non stéroïdiens, comme ceux appelés inhibiteurs topiques de la calcineurine. « Ils sont géniaux car ils n’ont pas les mêmes effets secondaires que les stéroïdes – ils n’affinent pas la peau, il n’y a aucun risque de glaucome – ils sont donc extrêmement sûrs à utiliser sur le visage et sur les organes génitaux. « , dit Daveluy. Les seuls inconvénients possibles, dit-il, sont qu’ils peuvent piquer un peu au début, et obtenir votre assurance pour les couvrir pourrait être un obstacle. Les médicaments non stéroïdiens comprennent également la pommade au crisaborole (Eucrisa), la crème au ruxolitinib (Opzelura) et les pilules d’abrocitinib (Cibinqo) ou d’upadacitinib (Rinvoq).