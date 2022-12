Écrivains : les attentats russes cherchent à “effacer” la culture ukrainienne

Commentez cette histoire Commentaire

KYIV, Ukraine – Les troupes russes en Ukraine attaquent délibérément les musées, bibliothèques et autres institutions culturelles du pays, selon un rapport publié vendredi par les sections américaine et ukrainienne de l’organisation internationale d’écrivains PEN. « La culture n’est pas un dommage collatéral dans la guerre contre l’Ukraine ; c’est une cible, un pilier central de la justification de la guerre par le président russe Vladimir Poutine », indique le rapport. « Poutine a affirmé à plusieurs reprises que la culture et la langue ukrainiennes n’existent tout simplement pas. En ciblant les musées d’art, les music-halls, les bibliothèques, les théâtres et les sites historiques, il tente de le faire ainsi.

Selon PEN, le ministère ukrainien de la Culture a déclaré que 529 “patrimoine culturel et institutions culturelles” ont été détruits ou endommagés depuis le début de la guerre le 24 février. Ce chiffre comprend à la fois les sites d’importance nationale et les lieux culturels dans les villes et villages, selon le rapport. .

La liste comprend l’un des incidents les plus notoires de la guerre – le bombardement en mars du principal théâtre dramatique de la ville de Marioupol, où des centaines de personnes s’abritaient du siège de la ville. Quelque 600 personnes sont mortes dans l’attaque, selon une enquête de l’Associated Press.

Deux grandes inscriptions indiquant “enfants” sur le sol adjacent au théâtre indiquaient que les forces russes savaient que des civils se trouvaient à l’intérieur et “il semble probable que le théâtre ait été ciblé pour son importance culturelle”, indique le rapport.

Le rapport du PEN indique que les soldats russes ont également saisi et détruit de la littérature ukrainienne et des livres en ukrainien dans les bibliothèques publiques des régions occupées.

Le rapport reconnaît qu’« il n’est pas toujours possible de déterminer si les bombardements de sites culturels sont délibérés ou le résultat des bombardements aveugles de la Russie sur des zones civiles ».

Les attaques russes contre la culture et la langue ukrainiennes sont antérieures au début de la guerre et ont commencé en 2014, lorsque la Russie a annexé la péninsule de Crimée et soutenu les combattants séparatistes dans les provinces de Donetsk et Lougansk, dans l’est de l’Ukraine, a déclaré PEN.

PEN Ukraine a déclaré avoir documenté 31 écrivains, artistes et autres travailleurs culturels civils tués dans des attaques russes cette année, et que d’autres personnalités culturelles sont mortes en combattant avec les forces ukrainiennes.

L’auteur et éditeur américain Dave Eggers, membre de la délégation du PEN qui a présenté le rapport, a déclaré qu’il pensait que les attaques se sont retournées contre lui au niveau international.

“L’ironie des tentatives de Poutine d’effacer la culture et le patrimoine de l’Ukraine (n’est-ce pas) n’a fait qu’enrichir leur culture et a incité le monde à prêter attention et à s’intéresser beaucoup plus aux écrivains et aux traditions ukrainiennes”, a déclaré Eggers lors d’une conférence de presse.