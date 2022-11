Écrivain technologique, activiste, premier ministre : la route ambitieuse de David Eby vers le bureau du premier ministre

Patrick Eby se souvient du jour où son frère aîné a traîné leur jeune frère au cirque.

Il pensait que David, à peine adolescent, emmenait Matthew, pas plus de huit ans, au chapiteau pour s’amuser près de leur maison d’enfance à Kitchener, en Ontario.

Ce n’était pas le cas – David voulait protester contre la façon dont les éléphants du cirque étaient traités.

“Je reviens souvent à ce souvenir comme l’un des premiers pas vers ce qu’il essayait de faire, avec un plaidoyer pour les groupes pour lesquels il travaille sans relâche et qu’il essaie d’aider à soutenir”, a déclaré Patrick, s’exprimant dans une interview depuis son domicile. en Ontario.

“Quand il se décide à quelque chose, c’est ce qu’il va essayer d’accomplir.”

Eby, 46 ans, franchira la dernière étape de sa carrière lorsqu’il sera assermenté en tant que 37e premier ministre de la Colombie-Britannique vendredi – une trajectoire qui l’a vu passer de président du conseil d’école secondaire à manifestant, à militant, à avocat des droits civiques et politicien de carrière favorisé pour le bureau législatif le plus élevé de la province.

C’est un parcours qui ne surprend ni sa famille ni ses collègues.

Enfance

Eby est né à Kitchener, en Ontario, en 1976. Sa mère était directrice d’école secondaire et son père était avocat.

Aîné d’une fratrie de quatre, il s’est démarqué par son leadership et son côté studieux.

“Il était végétarien depuis son plus jeune âge et un ardent défenseur des droits des animaux”, se souvient Patrick. “Il a toujours été ambitieux. Il a toujours été motivé.”

Eby a grandi à Kitchener, en Ontario. Sa famille dit que même enfant, il s’est battu sans relâche pour ce en quoi il croyait. (Soumis par Patrick Eby)

Après le secondaire — où il a été élu président du conseil étudiant — Eby a obtenu son diplôme de premier cycle en « rhétorique et rédaction professionnelle » de l’Université de Waterloo en 1999, choisissant logiquement l’université de sa ville natale « parce qu’il aimait la commodité de vivre à la maison tout en allant à école.”

Après avoir obtenu son diplôme, il a travaillé brièvement comme rédacteur technique pour diverses entreprises avant de quitter la maison pour poursuivre ses études en droit à l’Université Dalhousie à Halifax.

Début de carrière

Au début des années 2000, il a déménagé en Colombie-Britannique

Bien avant de se lancer dans la politique provinciale, Eby était un ardent défenseur des questions progressistes en tant qu’avocat de la Pivot Legal Society dans le Downtown Eastside de 2005 à 2008. Pendant ce temps, il a défendu les droits des sans-abri de Vancouver.

Il est ensuite devenu directeur exécutif de la BC Civil Liberties Association, luttant pour la responsabilité de la police. Il a également écrit un guide pratique sur les droits des personnes lors des arrestations et poursuivre la police devant la cour des petites créances.

Chemin politique

La carrière politique d’Eby a commencé par deux élections infructueuses.

Premier aux élections municipales de 2008 à Vancouver. Suivie par l’élection partielle provinciale de 2011, qui l’a vu comme candidat du NPD de la Colombie-Britannique dans Vancouver-Point Grey. Il a perdu contre Christy Clark, alors premier ministre, par moins de 600 voix.

En 2013, le décor était planté pour une revanche. Cette fois, cependant, Eby a gagné avec 47 % des voix, renversant le premier ministre.

Il a depuis été réélu deux fois.

Le premier ministre désigné de la Colombie-Britannique, David Eby, cite le logement, les soins de santé et la sécurité publique comme ses principales priorités. (Ben Nelms/CBC)

Depuis 2017, Eby est procureur général. Son mandat a été mis en évidence par une série de politiques qui ont fait la une des journaux, notamment son enquête et son enquête sur le blanchiment d’argent, l’interdiction des dons politiques des entreprises et des syndicats et les réformes de – ce qu’il a appelé – le “feu de benne à ordures” de l’ICBC.

Après les dernières élections, Eby a également repris le portefeuille du logement.

Aux législatives, ses adversaires politiques reconnaissent depuis longtemps son intelligence.

“En tant que compétiteur… c’est un digne adversaire au cours d’un débat. Vous feriez mieux d’être préparé”, a déclaré Mike De Jong, porte-parole officiel de l’opposition pour le procureur général.

Mais cette reconnaissance est également tempérée par la critique. De Jong pense qu’Eby était le procureur général le plus partisan de sa mémoire, ajoutant que sa confiance peut souvent apparaître comme de l’arrogance.

Il appelle la course d’Eby en tant qu’AG un désastre.

“La mesure dans laquelle les Britanno-Colombiens se sentent moins en sécurité aujourd’hui qu’il y a cinq ans est palpable.”

Eby a déclaré qu’il souhaitait se lancer à l’Assemblée législative, en introduisant immédiatement une législation pour s’attaquer à des problèmes urgents tels que le logement, les soins de santé et la sécurité publique.

Mais alors qu’il ne reste que quatre jours à la session législative après son entrée en fonction, l’opposition craint qu’Eby ne tente de faire adopter une législation sans examen approfondi.

“Je peux vous assurer que nous ferons beaucoup de bruit à ce sujet s’il essaie de faire passer quelque chose sans débat ni discussion appropriés”, a déclaré le chef libéral de la Colombie-Britannique, Kevin Falcon.

REGARDER | Eby établit des priorités pour les 100 premiers jours de mandat :

David Eby promet de se concentrer sur le logement et les soins de santé au cours des 100 premiers jours de son mandat Dans un discours vendredi, David Eby a exposé ses priorités lorsqu’il deviendra premier ministre de la Colombie-Britannique, notamment le logement, les soins de santé et la sécurité publique.

Passer le flambeau

Eby remplace John Horgan, 63 ans, premier premier ministre néo-démocrate de la Colombie-Britannique à deux mandats, qui a annoncé en juin qu’il démissionnait après s’être remis d’un cancer de la gorge.

Il a été acclamé en tant que chef du NPD après que sa seule rivale dans la course, la militante Anjali Appadurai, a été disqualifiée à la suite d’une enquête sur la conduite de sa campagne.

Eby sera assermenté comme premier ministre vendredi au Musqueam Community Centre de Vancouver.

Il vit dans la région avec sa femme, Cailey, et leurs deux enfants. Son frère Patrick dit qu’il a toujours mis un point d’honneur à fixer des limites pour protéger au mieux son temps personnel, même si sa vie professionnelle a évolué.

“Au fil des années, vous avez vu, au fil de sa carrière et du travail qu’il a accompli, il n’a certainement pas levé le pied. Il est là pour sa famille et il a du temps en famille.

“Mais quand il est en mode travail, il est en mode travail.”