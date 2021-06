Écrire vos pensées tristes peut aider à améliorer la santé mentale, trouvez des experts

Conférencier en écriture créative, Cardiff Metropolitan University London (The Conversation) Ernest Hemingway a déclaré que les écrivains devraient écrire clairement et clairement sur ce qui fait mal. Même si Hemingway ne le savait peut-être pas à l’époque, la recherche a maintenant montré qu’écrire sur ce qui fait mal peut aider à améliorer notre santé mentale. Il existe plus de 200 études qui montrent l’effet positif de l’écriture sur la santé mentale. Mais alors que les avantages psychologiques sont cohérents pour de nombreuses personnes, les chercheurs ne sont pas tout à fait d’accord sur pourquoi ou comment l’écriture aide.

Une théorie suggère que la mise en bouteille des émotions peut entraîner une détresse psychologique. Il va donc de soi que l’écriture peut améliorer la santé mentale, car elle offre un moyen sûr, confidentiel et gratuit de divulguer des émotions qui étaient auparavant refoulées. Cependant, des études récentes ont commencé à montrer comment une augmentation de la conscience de soi, plutôt que la simple révélation des émotions, pourrait être la clé de ces améliorations de la santé mentale.

Essentiellement, la conscience de soi est d’être capable de tourner son attention vers l’intérieur vers soi. attention vers l’intérieur, nous pouvons devenir plus conscients de nos traits de caractère, de notre comportement, de nos sentiments, de nos croyances, de nos valeurs et de nos motivations. La recherche suggère que devenir plus conscient de soi peut être bénéfique de diverses manières. Cela peut augmenter notre confiance et nous encourager à être plus tolérants envers les autres. Cela peut conduire à une plus grande satisfaction au travail et nous pousser à devenir des leaders plus efficaces. Cela peut également nous aider à exercer plus de maîtrise de soi et à prendre de meilleures décisions alignées sur nos objectifs à long terme.

La conscience de soi est un spectre et, avec la pratique, nous pouvons tous nous améliorer. L’écriture peut être particulièrement utile pour augmenter la conscience de soi, car elle peut être pratiquée quotidiennement. La relecture de nos écrits peut également nous donner un aperçu plus approfondi de nos pensées, sentiments, comportements et croyances. Voici trois types d’écriture qui peuvent améliorer votre conscience de soi et, par conséquent, votre santé mentale : Écriture expressive L’écriture expressive est souvent utilisée dans des contextes thérapeutiques où les gens sont invités à écrire sur leurs pensées et leurs sentiments liés à un événement stressant de la vie. Ce type d’écriture vise à aider à traiter émotionnellement quelque chose de difficile.

La recherche montre que l’écriture expressive peut améliorer la conscience de soi, diminuant finalement les symptômes dépressifs, les pensées anxieuses et le stress perçu. L’écriture réflexive L’écriture réflexive est régulièrement utilisée dans les milieux professionnels, souvent comme moyen d’aider les infirmières, les médecins, les enseignants, les psychologues et les travailleurs sociaux à devenir plus efficaces dans leur travail. L’écriture réflexive vise à donner aux gens un moyen d’évaluer leurs croyances et leurs actions de manière explicite pour l’apprentissage et le développement.

Écrire de manière réfléchie exige qu’une personne se pose des questions et soit en permanence ouverte, curieuse et analytique. Il peut augmenter la conscience de soi en aidant les gens à apprendre de leurs expériences et interactions. Cela peut améliorer les relations professionnelles et personnelles ainsi que les performances au travail, qui sont des indicateurs clés d’une bonne santé mentale. Écriture créative Les poèmes, les nouvelles, les nouvelles et les romans sont tous considérés comme des formes d’écriture créative. Habituellement, l’écriture créative utilise l’imagination ainsi que, ou au lieu de, la mémoire, et utilise des dispositifs littéraires comme l’imagerie et la métaphore pour transmettre un sens.

L’écriture créative offre un moyen unique d’explorer les pensées, les sentiments, les idées et les croyances. Par exemple, vous pourriez écrire un roman de science-fiction qui représente vos préoccupations concernant le changement climatique ou une histoire pour enfants qui parle de vos croyances sur l’amitié. Vous pouvez même écrire un poème du point de vue d’un hibou pour représenter votre insomnie.

Écrire de manière créative sur des expériences difficiles, comme le deuil, peut également offrir un moyen de communiquer aux autres quelque chose que vous jugez trop compliqué ou difficile à dire directement. L’écriture créative encourage les gens à choisir leurs mots, leurs métaphores et leurs images d’une manière qui capture vraiment ce qu’ils essaient de transmettre. Cette prise de décision créative peut conduire à une augmentation de la conscience de soi et de l’estime de soi ainsi qu’à une amélioration de la santé mentale.

Écrire pour la conscience de soi La conscience de soi est un élément clé d’une bonne santé mentale et l’écriture est un excellent point de départ. Pourquoi ne pas prendre le temps d’écrire vos sentiments au sujet d’un événement particulièrement stressant qui s’est produit pendant la pandémie ? Ou réfléchir à une situation de travail difficile de l’année dernière et considérer ce que vous en avez appris ? Si vous préférez faire quelque chose de plus créatif, essayez de répondre à cette invite en écrivant un poème ou une histoire : Réfléchissez à la façon dont votre maison révèle le moment où nous nous trouvons actuellement. Votre garde-manger est-il rempli de farine ? Avez-vous de nouveaux objets ou animaux de compagnie dans votre maison pour éviter la solitude ou l’ennui ? Que voyez-vous de votre fenêtre qui révèle quelque chose sur ce moment historique ? Chacune de ces invites d’écriture vous donnera l’occasion de réfléchir à l’année écoulée, de vous poser des questions importantes et de faire des choix créatifs. Passer seulement 15 minutes à faire cela peut vous donner l’occasion de devenir plus conscient de vous-même, ce qui pourrait améliorer votre santé mentale.

