Écrire sur le mur pour les fermes piscicoles de la côte ouest, disent les écologistes après les fermetures

La pisciculture en enclos en filet ouvert sur la côte du Pacifique a pris un coup de poing après l’annonce de la fermeture des opérations en Colombie-Britannique et dans l’État de Washington cette semaine.

La nation shishalh a déclaré mercredi que le géant de l’aquaculture Grieg Seafood retirerait les élevages de saumon des eaux nationales le long de la Sunshine Coast de la Colombie-Britannique d’ici février 2023. Pendant ce temps, lundi, le ministère des Ressources naturelles (DNR) de l’État de Washington a déclaré qu’il ne renouvellerait pas les deux derniers de Cooke Seafood du Canada atlantique. les baux d’enclos à filet ouvert à Puget Sound et les opérations agricoles prendront fin d’ici le 14 décembre.

Les défenseurs de l’environnement du saumon sauvage célèbrent les deux décisions, affirmant que c’est écrit sur le mur pour les fermes piscicoles en enclos en filet ainsi qu’une victoire pour les droits des Autochtones et la sécurité alimentaire des Premières Nations.

Les deux décisions profitent de manière significative au saumon sauvage exposé à un risque accru de poux du poisson et de maladies qui sont amplifiés par les fermes piscicoles à filet ouvert dans l’océan, a déclaré Stan Proboszcz, scientifique principal à la Watershed Watch Salmon Society.

Les fermetures de cette semaine, associées aux fermetures précédentes des fermes salmonicoles dans les régions des îles Discovery et de l’archipel Broughton en Colombie-Britannique, suggèrent qu’un effet domino est en cours, a déclaré Proboszcz.

“C’est un peu incroyable”, a-t-il déclaré.

«Cela met beaucoup de pression sur notre gouvernement fédéral pour qu’il respecte son engagement de retirer le reste des enclos en filet ouverts dans les fermes salmonicoles de la Colombie-Britannique d’ici 2025.»

Cela signifie également que la Colombie-Britannique est le dernier bastion pour les fermes piscicoles à filet ouvert sur la côte nord-américaine du Pacifique, a-t-il déclaré.

Cooke Seafood était le seul exploitant commercial d’enclos à filet ouvert dans les eaux de Washington.

La décision du DNR, en effet, signifie que Washington a rejoint les rangs de l’Alaska, de la Californie et de l’Oregon, qui n’ont pas ou n’autorisent pas les fermes piscicoles industrielles.

hiwus (chef) Warren Paull a déclaré que les shishalh s’inquiétaient depuis longtemps des effets des piscicultures sur les stocks sauvages en déclin de la Colombie-Britannique et sur le mode de vie de la nation.

Les eaux de Shishalh étaient une plaque tournante pour les élevages de saumon au début de l’industrie dans la province dans les années 1980, a-t-il déclaré.

« Moins de fermes existent maintenant, mais nos inquiétudes demeurent. shishalh a travaillé sans relâche pour restaurer les populations de saumon et protéger l’habitat du poisson », a déclaré Paull dans un communiqué.

« Protéger cette précieuse ressource pour les générations futures a toujours été notre priorité.

La nation s’appuie sur le principe de précaution, conformément aux lois et aux responsabilités de shishalh, pour prendre des décisions, protéger les ressources et assurer la durabilité à long terme de la pêche, indique le communiqué.

« Nous félicitons Grieg Seafoods pour sa collaboration avec Shishalh Nation tout au long du processus de prise de décision », a déclaré Paull, ajoutant que la prise de décision basée sur le consentement est un aspect de la mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (UNDRIP).

Grieg Seafood soutient les Premières Nations sur les territoires desquelles elle opère, notamment en reconnaissant les droits des Premières Nations à déterminer elles-mêmes le développement de l’aquaculture qu’elles choisissent pour leur nation, a indiqué la société dans un communiqué.

Greig détenait huit permis de pisciculture sur le territoire de Shishalh, avec six fermes déjà inactives, car il s’agissait de sites plus anciens et plus petits qui étaient difficiles à exploiter en raison des températures chaudes de l’eau et de la salinité plus élevée, ce qui peut augmenter le nombre de poux du poisson.

La récolte dans les deux fermes restantes de la région est terminée, d’autres sites ont déjà été démantelés et ceux qui restent seront déclassés au début de l’année prochaine, a indiqué la société.

Le refus de renouveler les licences d’élevage de la truite arc-en-ciel de Cooke Seafood est une étape cruciale pour soutenir les eaux de Washington, les pêcheurs, les tribus et le saumon sauvage que tout le monde se bat férocement pour sauver, a déclaré lundi Hilary Franz, commissaire aux terres publiques de l’État.

La suppression des fermes piscicoles rétablira le plein accès aux zones de pêche culturellement importantes dans le nord de la baie de Skagit, a déclaré Steve Edwards, président de la communauté tribale indienne Swinomish.

« Les enclos en filet de Cooke interfèrent depuis trop longtemps avec l’exercice de nos droits issus de traités. Nous attendons avec impatience le jour où l’installation d’enclos en filet de Hope Island ne sera plus qu’un lointain souvenir », a déclaré Edwards.

L’annonce a mis fin à la saga avec Cooke Seafood qui a commencé en août 2017 lorsque des centaines de milliers de saumons de l’Atlantique se sont échappés du site de l’île Cypress de la société dans la mer des Salish, a déclaré Franz.

Cooke a été condamné à une amende de 332 000 $ et reconnu coupable de négligence par le Département d’État de l’écologie. En 2018, Washington a adopté une loi supprimant progressivement l’élevage en enclos à filet ouvert de poissons non indigènes, mais Cooke s’est tourné vers l’élevage de la truite arc-en-ciel en réponse.

En fin de compte, le DNR a refusé de renouveler les licences de l’entreprise après avoir constaté que ses activités présentaient un risque de préjudice environnemental pour les terres aquatiques appartenant à l’État. Mais dans l’intervalle, la société “nous a combattus à chaque étape du chemin”, a déclaré Franz.

Bob Chamberlin, président de la First Nations Wild Salmon Alliance en Colombie-Britannique, il était gratifiant de voir le gouvernement de l’État de Washington répondre de manière significative aux préoccupations des Premières Nations et reconnaître la nécessité de protéger la sécurité alimentaire et les droits issus de traités.

« Mon souhait est que le gouvernement canadien, et en particulier la ministre des Pêches Joyce Murray, prenne note de la décision », a déclaré Chamberlin.

“Et ils l’utilisent comme un exemple très clair de ce qui doit être fait pour s’occuper des remontées de saumons de pointe de la Colombie-Britannique qui sont à des niveaux historiquement bas.”

La décision Shishalh a reconnu l’importance du principe de précaution dans la protection du saumon, une ressource importante et un fil conducteur qui relie les côtes et l’intérieur, a-t-il déclaré.

La militante et biologiste Alexandra Morton a déclaré que les retraits imminents des fermes piscicoles poussent les enclos en filet ouverts dans de moins en moins d’endroits sur la côte de la Colombie-Britannique, rendant la production plus vulnérable aux proliférations d’algues, aux maladies ou à l’eau chaude qui peut tuer les poissons d’élevage.

On peut se demander si Grieg avait d’autre choix que de respecter les souhaits du shishalh de quitter le territoire étant donné que le gouvernement de la Colombie-Britannique exige désormais l’approbation des Premières Nations avant le renouvellement du mandat d’une ferme piscicole, a-t-elle ajouté.

“C’est choquant pour moi que l’industrie de la salmoniculture ne voie pas l’écriture sur le mur”, a déclaré Morton.

Si l’industrie reconnaissait qu’il était temps de passer à un confinement fermé sur terre, les entreprises bénéficieraient probablement d’un soutien et d’investissements publics et privés, a-t-elle déclaré, ajoutant que d’autres infrastructures telles que les écloseries, les usines de transformation et les transports resteraient toutes en place.

“Mais personne n’investira dans un confinement fermé si les fermes à enclos en filet ouvertes bon marché et sales existent toujours.”

Ni Grieg Seafood ni la BC Salmon Farmers Association n’ont répondu aux questions de l’Observateur national du Canada, et personne n’a été mis à disposition pour une entrevue.

La sortie de Grieg du territoire de Shishalh est conforme au développement de sites bien adaptés à la salmoniculture, dans le but supplémentaire d’améliorer l’empreinte environnementale des opérations et le bien-être des poissons tout en réduisant les coûts, selon le communiqué de la société.

Les changements n’entraîneront pas de pertes d’emplois et les objectifs de volume total de récolte de Grieg ne seront pas touchés.

La société d’aquaculture partage ses inquiétudes quant au déclin de la population de saumons sauvages et développe de nouvelles technologies d’élevage qui réduisent les interactions entre les poissons d’élevage et les poissons sauvages, selon le communiqué de Grieg.

