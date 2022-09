Si vous souhaitez écrire sur le football, World Soccer Talk® recherche de nouveaux rédacteurs pour explorer le sport le plus populaire au monde.

Écrire pour World Soccer Talk : publier vos idées brillantes

Basée aux États-Unis et faisant partie de Playmaker, World Soccer Talk est la principale société de médias pour les téléspectateurs américains. Elle propose les programmes télévisés et de streaming de football les plus complets au monde, combinés aux dernières nouvelles et informations sur le football. Lancé en 2005, World Soccer Talk a servi plus de 46 millions de fans de football générant plus de 12 millions de pages vues par an.

Dans notre croissance, l’un des plus grands défis est qu’il y a tant d’histoires intéressantes à raconter, mais seulement tant d’heures dans la journée. Nous recherchons des écrivains qui peuvent nous aider à couvrir les histoires qui ne sont pas racontées. Il peut s’agir de tout, de vos idées ou observations uniques à des histoires remarquables à tous les niveaux du jeu mondial. Surtout, ce que nous recherchons, ce sont des mots pour capturer votre passion et votre amour du jeu.

Avec la Coupe du monde qui approche, il y a beaucoup de sujets sur lesquels écrire.

Si vous souhaitez écrire pour nous, veuillez nous contacter par e-mail à editor@worldsoccertalk.com

Questions sur l’écriture pour World Soccer Talk

Nous demandons que toutes les contributions au site soient originales et exclusives à World Soccer Talk. Si vous avez des questions sur l’écriture pour nous, veuillez nous en informer via l’adresse e-mail ci-dessus.

De nombreux écrivains dont les articles ont été publiés sur World Soccer Talk ont ​​poursuivi leur carrière dans le sport. Par exemple, les rédacteurs de World Soccer Talk ont ​​travaillé à l’Arsenal FC, Le New York TimesSirius XM FC, Portland Timbers, New York City FC, L’athlétismebeIN SPORTS et Le Times de Londresparmi d’autres entreprises réputées.

Crédit photo : IMAGO / YAY Images