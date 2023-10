L’adversité a trouvé son égal Lindsey Butler aux Championnats d’athlétisme en salle de la NCAA 2022.

Avant de monter sur la ligne de départ pour la finale du 800 mètres, la superstar du demi-fond savait que quelque chose n’allait pas. Elle avait ressenti une douleur lancinante au pied droit pendant la majeure partie de la saison, mais elle courait bien malgré cela.

En fait, Butler a ensuite été élu « coureur le plus précieux » de la Division I pour la saison de piste en salle 2022 par l’équipe contributive de The Stride Report. Elle avait parcouru un long chemin depuis la recrue du secondaire qui était nouvelle dans le sport et considérait le programme de Tech comme un objectif à atteindre.

Même avant 2022, Butler avait fait de grands progrès. La première année a apporté de nombreux défis lors de la transition du lycée à l’université, mais entourée d’entraîneurs qui croyaient en elle et de coéquipiers plus âgés qui la poussaient, les progrès de Butler se sont révélés substantiels.

“Quand j’ai rejoint l’équipe pour la première fois, mes objectifs semblaient être réalisables”, a déclaré Butler. “Je voulais vraiment me qualifier pour les championnats nationaux ; je voulais vraiment remporter un titre ACC et j’étais un peu nerveux à l’idée de partager tout cela avec d’autres personnes. Mais mes entraîneurs ont vu mon potentiel et m’ont donné l’impression que mes rêves pourraient devenir un réalité.”

En 2021, la deuxième saison de Butler, elle a remporté deux honneurs All-America et une médaille d’or aux championnats en salle de l’ACC.

Cependant, c’est au cours de l’année junior de Butler qu’elle a véritablement amélioré son jeu.



Butler a ouvert sa campagne en salle avec un temps fulgurant de 2:43 au 1000 mètres au Virginia Tech Invitational. Elle a aidé à battre le record des championnats en salle de l’ACC dans le relais distance quatre nages avec un mile divisé en 4:29, assurant ainsi le titre. Pour couronner le tout, Butler a répété son titre de champion de l’ACC au 800 mètres avec un record de toute une vie et un record scolaire de 2: 01,23, le deuxième 800 mètres en salle le plus rapide de l’histoire de l’ACC.

“Les Championnats ACC en salle étaient définitivement l’un de mes souvenirs préférés de l’université”, a déclaré Butler. “Personne ne pensait que nous allions gagner. Ils pensaient que nous serions peut-être troisièmes. Mais nous avons surperformé tout le week-end. Les hommes ont gagné, les femmes ont gagné et nous avons tous les deux gagné à domicile. C’est rare et assez incroyable.”

Sa saison se déroulait si bien qu’elle ne voulait pas reconnaître la douleur qui s’insinuait dans son pied droit. Ce n’est que lorsqu’elle s’est calmée après les demi-finales de la NCAA que la douleur a atteint son point de rupture, laissant Butler boiter dans un inconfort important.

Mais elle refusait de se laisser arrêter par cela.

“Cela a été 24 heures très stressantes”, a déclaré Butler. “Mais 90 % de la piste est mentale et 10 % sont entièrement consacrés à l’entraînement. Je savais que si je pouvais contrôler mes pensées, je pourrais le faire et gagner.”

Dans une impressionnante démonstration de détermination et de volonté, Butler a enduré la douleur pendant 2 minutes et 1,37 seconde pour remporter un titre national. Son expression faciale est passée d’un air de concentration intense à une pure joie pendant les 25 derniers mètres de sa course, le moment où elle a réalisé qu’elle avait décroché la victoire.

Deux semaines plus tard, une IRM a révélé qu’une réaction de stress s’était transformée en une fracture de stress au niveau du deuxième métatarsien de son pied droit, ce qui signifie qu’elle était absente pour la saison.

En raison de sa gravité, l’accent a été mis sur une lente guérison et un retour en bonne santé au cours de sa dernière année.

“Je pense que la partie la plus importante de la saison dernière a été que j’ai couru en bonne santé”, a déclaré Butler. “Oui, en termes de réussite, c’était un peu décevant, mais c’est la nature de revenir d’une blessure et de surmonter la barrière mentale.”

Entamant sa cinquième année, Butler ne s’est pas laissé décourager par sa blessure. Elle profite de chaque instant et profite au maximum de chaque opportunité à l’approche de la fin de sa carrière universitaire.

“Cette année, j’ai pour objectif d’améliorer mes temps par rapport à mes performances d’il y a deux ans”, a déclaré Butler. “Si j’y parviens, les titres nationaux et les titres de l’ACC suivront. Et j’essaie vraiment d’en profiter parce que c’est pour cela que nous pratiquons le sport universitaire : pour nous amuser.”

