Écrire des stand-up américains amérindiens dans l’histoire de la comédie

Dans la mesure où Will Rogers est connu aujourd’hui, c’est comme le père fondateur de la comédie politique d’actualité, la première bande dessinée à raconter des blagues sur le président à un public comprenant le président. Woodrow Wilson Apparemment pourrait prendre une blague. Ce qui est souvent négligé à propos de la superstar du début du XXe siècle, c’est qu’il était amérindien, un fait centré et exploré dans le nouveau livre de Kliph Nesteroff, «We Had a Little Real Estate Problem: The Unheralded Story of Native Americans & Comedy». Nesteroff ne trace pas seulement une ligne directe entre les racines Cherokee de Rogers et sa perspective politique; l’auteur réintroduit Rogers comme une bande dessinée tout à fait moderne: maussade, dépressive, avec des préjugés plus laids que ne l’indiquerait son image aw-shucks. Nesteroff fouille dans un épisode dans lequel Rogers a fait face à une réaction violente pour avoir utilisé une insulte raciale à propos des Noirs à la radio en 1934. Cela a conduit à des dénonciations dans les journaux, des manifestations et des boycotts – avec Rogers obstinément doublant un an avant de mourir dans un accident d’avion. «Cette histoire a été effacée des livres d’histoire», m’a dit Nesteroff dans une interview vidéo. Ces dernières années, Nesteroff, 40 ans et souvent vu porter un fedora, s’est taillé une niche en tant que premier historien populaire de la comédie en raison de son talent pour dénicher de telles histoires oubliées.

Un collectionneur méticuleux de traditions du showbiz, Nesteroff a rempli son livre de 2015, «Les comédiens: ivrognes, voleurs, scélérats et l’histoire de la comédie américaine», avec des détours fascinants sur des personnages obscurs comme Jean Carroll et Shecky Greene. L’un de ses premiers articles qui a retenu l’attention était un Billet de blog 2010 sur l’enthousiasme de Cary Grant pour le LSD. Alors relativement inconnue, la consommation de drogue de la star de cinéma a depuis fait son chemin Vanity Fair et même un documentaire. «Maintenant, je n’écrirais pas à ce sujet», a déclaré Nesteroff, se disant ennuyé par les histoires qui continuent à passer au-dessus de la connaissance commune: «Je veux écrire sur les détails que les gens ne connaissent pas.

Son nouveau livre, qui va et vient dans le temps, est un regard tentaculaire sur les comédiens autochtones, une branche négligée de la comédie. Le titre du livre («Nous avons eu un petit problème immobilier») est la réplique d’une blague du héros méconnu de ce récit, la bande dessinée de la Nation Oneida, Charlie Hill. (La configuration: « Mon peuple vient du Wisconsin. Nous étions de New York. ») Contemporain de David Letterman et Jay Leno dans la scène comique de Los Angeles des années 1970, Hill était un bel interprète avec des blagues superbement conçues qui est devenu l’un des rares stand-ups autochtones célèbres. Nesteroff écrit que Hill était la première et la seule bande dessinée de ce genre sur « The Tonight Show ». Sur son débuts à la télévision en réseau, sur «The Richard Pryor Show», Hill a livré un set serré de cinq minutes qui a brisé les stéréotypes hollywoodiens des Amérindiens et a décrit les pèlerins comme des «étrangers illégaux», les comparant à des invités qui ne partiront pas. Hill a joué pendant trois décennies de plus et a été un pilier du Comedy Store (bien qu’il ait à peine reçu de temps d’antenne dans le récent documentaire en cinq parties sur le club), inspirant de nombreuses bandes dessinées autochtones. «Ce qu’Eddie Murphy était dans les années 80 pour les jeunes bandes dessinées noires, c’est ce que Charlie Hill a fait pour les nouveaux jeunes comédiens autochtones au cours des 15 dernières années», a déclaré Nesteroff.

Et pourtant, bien qu’il y ait beaucoup plus de bandes dessinées amérindiennes aujourd’hui, y compris les membres de la troupe de croquis 1491 que Nesteroff raconte dans son livre, les opportunités grand public restent rares. «Quand nous entendons la diversité à Hollywood, les Amérindiens sont rarement inclus sous ce parapluie», a déclaré Nesteroff. «Cela doit changer.» Son livre fournit un contexte pour un argument sur l’importance de la représentation, détaillant une histoire exhaustive du racisme subi par les peuples autochtones dans la culture populaire, traçant les stéréotypes de l’amérindien stoïque et sans humour de la fiction et de l’animation (qui était particulièrement flagrante) à « J’aime Lucy »et« Danse avec les loups ». Nesteroff commence son livre sur le fait de grandir dans l’Ouest canadien, où les images d’artistes autochtones, dit-il, sont plus courantes qu’aux États-Unis. Pendant des années, il a travaillé comme un stand-up comique, et avoue qu’il manque toujours de jouer. Il a été détourné après que ses publications en ligne sur l’histoire du showbiz aient attiré l’attention. Une apparition sur le podcast de Marc Maron en 2013 a conduit à son premier contrat de livre. À l’époque, il hésitait à être traité d’historien. «C’est ce que fait une personne ennuyeuse», a déclaré Nesteroff, résumant ses préjugés antérieurs enracinés dans une carrière universitaire en dents de scie. (Il a été expulsé du lycée pour avoir torréfié des enseignants dans un discours pour le président de l’école.) Mais il a depuis adopté le terme, disant même que c’est «son rôle d’éduquer les gens», et il l’a fait en tant que tête parlante sur CNN et Vice . Nesteroff a toujours les instincts d’une bande dessinée. «Je cherche toujours la meilleure histoire parce que je suis toujours dans l’âme un artiste», a-t-il déclaré. «Ma plus grande peur est d’être ennuyeux.» Cela ressort de notre conversation, qu’il contient d’histoires riches en détails et d’impressions occasionnelles. Interrogé sur son quartier hollywoodien, il a déclaré qu’il ne voulait pas le révéler «à cause des fascistes d’Internet», mais a immédiatement commencé à expliquer son histoire du showbiz, y compris un bâtiment à proximité où un acteur de l’un des films du réalisateur culte Ed Wood s’est suicidé. . «Les gens disent que Los Angeles n’honore pas son histoire, mais ce n’est pas vrai en ce qui concerne les bâtiments résidentiels», a-t-il déclaré. «C’est un symbole de statut de vivre dans la vieille maison de Greta Garbo. La maison de « Qu’est-il arrivé à Baby Jane? » vient d’être mis sur le marché.