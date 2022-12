Écrire au Père Noël cette année ? Postes Canada dit de le poster d’ici vendredi

Alors que beaucoup se précipitent pour préparer une saison des fêtes chargée, un groupe d’étudiants de Windsor, en Ontario, s’est occupé d’écrire au grand gars en rouge – juste à temps pour avoir une réponse, selon son facteur canadien officiel.

Cette année, Postes Canada vous conseille d’envoyer votre lettre au Père Noël d’ici le vendredi 9 décembre, afin qu’il ait le temps de répondre.

Les élèves de 2e année de l’école primaire catholique St. James à West Windsor ont pris le temps d’écrire au Père Noël. Cette année, ils ont inclus leur liste de désirs, de besoins et de souhaits.

“Nous l’avons fait parce que beaucoup d’élèves allaient tout de suite à l’électronique”, a déclaré leur enseignante, Samantha David. “Nous avons donc essayé de nous concentrer sur les choses dont nous avons besoin, comme les vêtements, la literie, des choses comme ça. Les désirs – l’électronique comme les jeux vidéo, les jouets, les chats et les chiens, puis les souhaits étaient juste quelque chose qu’ils souhaitaient.”

Samantha David, enseignante de 2e année, est assise avec ses élèves pendant qu’ils écrivent au Père Noël avec leurs besoins, leurs désirs et leurs souhaits cette année. (Kaitie Fraser/CBC)

Avant que les étudiants de St. James n’envoient leurs lettres, le personnel examine attentivement les besoins qu’ils pourraient avoir. Chaque année, ils organisent un programme de Noël, aidant le Père Noël en offrant aux familles locales certains des cadeaux les plus nécessaires.

« Le besoin à West Windsor lui-même — c’est l’une des zones où la pauvreté infantile est la plus élevée, donc les besoins sont grands », a déclaré sœur Connie Harrington, qui aide à gérer le programme.

“Le personnel est incroyable et ils regardent ces listes et ils regardent ces souhaits, ces désirs et ces besoins. Et si les choses sont vraiment désastreuses et doivent être prises en charge, alors le personnel s’en charge … et avec le sœurs et nos donateurs, nous essayons de fournir tout ce que nous pouvons pour leur offrir un bon Noël.”

REGARDER | Ces enfants ont écrit leurs lettres au Père Noël. L’école l’aide à leur procurer ce dont ils ont besoin:

Les élèves de l’école primaire St. James à Windsor écrivent des lettres au Père Noël et le personnel et d’autres pourraient lui donner un coup de main pour obtenir ce qu’ils demandent.

Il est difficile de savoir exactement combien de courrier le Père Noël reçoit chaque année, mais il bénéficie de l’aide de Postes Canada depuis plus de 40 ans.

Le facteur a aidé Old St. Nick avec plus de 1,5 million de lettres l’année dernière.

Postez-le avant vendredi !

Des milliers de lutins postaux se chargent d’aider le Père Noël chaque année, a déclaré un porte-parole de Postes Canada. Ils offrent plus de 260 000 heures de bénévolat pour aider.

“Le Père Noël nous a informés que tout va bien au pôle Nord et nous sommes prêts à l’aider à renvoyer ses réponses”, a déclaré Lisa Liu, de Postes Canada.

“Soyez assurés que nous travaillons en étroite collaboration avec le Père Noël et ses lutins afin que toutes les lettres envoyées au pôle Nord reçoivent une réponse. Nous savons que le Père Noël a hâte de voir toutes ces lettres colorées arriver et nos employés adorent les voir. passer par notre système postal.”

Un élève de 2e année à l’école élémentaire catholique St. James à Windsor, en Ontario. tient sa lettre au Père Noël. (Kaitie Fraser/CBC)

Les lettres peuvent être envoyées au Père Noël à cette adresse :

PÈRE NOËL

PÔLE NORD

H0H 0H0

CANADA

Aucun affranchissement n’est nécessaire pour écrire au Père Noël au Canada, mais pour recevoir une réponse, vous devez inclure une adresse de retour.

“C’est un gros effort et une grande source de fierté pour tout le monde à Postes Canada”, a déclaré M. Liu. “Depuis le début de notre programme national, le bureau de poste du Pôle Nord du Père Noël a envoyé des réponses à plus de 30 millions de lettres dans 39 langues (y compris le braille).”