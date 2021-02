Écraser la dissidence: l’équipe saoudienne tuée derrière la mort de Khashoggi

L’assassinat de M. Khashoggi n’était qu’une opération particulièrement grave impliquant des membres du groupe. La Force d’intervention rapide semble avoir commencé sa violente campagne en 2017, l’année où le prince Mohammed a écarté son rival plus âgé pour devenir l’héritier du trône saoudien.

Le groupe «existe pour défendre le prince héritier» et «ne répond qu’à lui», indique le rapport, et vendredi, le département du Trésor a désigné la Force d’intervention rapide pour des sanctions économiques pour son rôle dans le meurtre de Khashoggi.

WASHINGTON – Sept Saoudiens impliqués dans l’assassinat du journaliste Jamal Khashoggi appartenaient à une unité d’élite chargée de protéger le prince héritier Mohammed ben Salmane, selon un déclassifié rapport sur l’assassinat publié vendredi. Le New York Times a lié le groupe à une campagne brutale pour écraser la dissidence à l’intérieur du royaume et à l’étranger, citant des entretiens avec des responsables américains qui ont lu des rapports de renseignement confidentiels sur la campagne.

Selon des responsables américains, le groupe a mené des dizaines d’opérations à la fois à l’intérieur du royaume et au-delà – y compris le rapatriement de force des Saoudiens d’autres pays arabes. Le groupe semble également avoir été impliqué dans la détention et les abus d’éminents militants des droits des femmes qui avaient fait campagne pour lever l’interdiction imposée par le royaume aux femmes de conduire. L’un d’eux, Loujain al-Hathloul, a été emprisonné en 2018 et libéré seulement ce mois-ci.

Une autre des femmes détenues par le groupe, une professeure d’université, a tenté de se suicider en 2018 après avoir été soumise à des tortures psychologiques, selon des responsables américains. Certains des détenus ont été temporairement détenus dans un somptueux palais appartenant au prince Mohammed et à son père, le roi Salman.

Le groupe était tellement occupé qu’en juin 2018, son commandant sur le terrain a demandé à un conseiller du prince Mohammed si la Force d’intervention rapide pouvait obtenir des primes pour l’Aïd al-Fitr, la fête marquant la fin du mois sacré du Ramadan, selon des responsables américains. qui ont lu un rapport de renseignement qui mentionne la demande.

Leadership et agents

Le groupe était supervisé par Saud al-Qahtani, l’un des principaux collaborateurs du prince héritier qui a servi de tsar des médias à la Cour royale. L’un des rôles de M. al-Qahtani était de gérer les «fermes de trolls» du royaume – des organisations qui utilisaient des légions de robots et d’avatars en ligne pour étouffer la voix de critiques éminents comme M. Khashoggi. Le rapport du renseignement publié vendredi faisait référence à une citation de M. al-Qahtani en 2018 selon laquelle il «n’avait pas pris de décisions sans l’approbation du prince héritier».

Des responsables américains ont déclaré que le commandant sur le terrain de la Force d’intervention rapide était Maher Abdulaziz Mutreb, un officier du renseignement qui voyageait souvent à l’étranger avec le prince Mohammed. Un autre membre de l’équipe, Thaar Ghaleb al-Harbi, était un membre de la Garde royale saoudienne qui, en 2017, a été promu pour des actes de bravoure lors d’une attaque contre l’un des palais du prince Mohammed.