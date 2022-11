Écraser des citrouilles : les Winnipegois lancent leurs gourdes d’Halloween pour aider à endiguer le changement climatique

Des cris et des rires ont rempli l’air samedi alors que les Winnipegois faisaient la queue pour lancer des citrouilles d’Halloween flétries devant le parking du CF Polo Park, se défoulant tout en évitant que des tonnes de gros légumes orange ne se perdent.

“C’est une autre activité amusante pour les enfants avec les citrouilles, une fois que tous les bonbons sont partis et que les ruées vers le sucre sont terminées”, a déclaré Jill Parsonage, qui est venue accompagnée de plusieurs enfants souriants.

“Et c’est un excellent moyen d’éviter que plus de déchets n’aillent à la décharge.”

Organisé par Compost Winnipeg, le deuxième Pumpkin Drop annuel a également permis de recueillir des fonds pour des programmes de compostage tout au long de l’année dans la ville.

Des Winnipégois de tous âges ont gloussé et hurlé de joie en lançant des citrouilles fanées dans un camion garé sous le stationnement du CF Polo Park, à environ dix mètres de dénivelé. (Darin Morash/CBC)

Sylvia Girouard a amené son plus jeune petit-fils, Matthew, qui a poussé leur citrouille-lanterne légèrement ratatinée au bord de la structure de stationnement à deux étages. Il a éclaboussé de la bouillie de citrouille et des graines filandreuses dans un camion d’une tonne garé en dessous.

“C’était vraiment amusant”, a déclaré Matthew, 8 ans, ses yeux s’illuminant d’un sourire timide et joyeux. “C’était vraiment satisfaisant quand il est tombé.”

« Ouais, tu as cassé ma citrouille ! Girouard gloussa bruyamment.

Elle était particulièrement heureuse qu’un gros tas de citrouilles aide à nourrir les animaux du Little Red Barn Sanctuary à Oakville, au Manitoba.

“Les citrouilles sont très nutritives, je suis vraiment content qu’elles le fassent”, a déclaré Girouard.

Christian Dela Cruz, huit ans, était l’un des plus jeunes bénévoles de l’événement et a aidé à trier les citrouilles en piles comestibles et non comestibles. (Darin Morash/CBC)

Christian Dela Cruz, un bénévole de huit ans, a aidé à trier les courges d’automne colorées en piles comestibles et non comestibles.

“Tous ceux qui ne sont pas endommagés, nous les mettons dans ce camion”, a déclaré le garçon, qui a jeté des citrouilles décoratives miniatures dans une camionnette garée sur le toit.

“C’est bien de donner aux animaux de la ferme des aliments différents à manger”, a-t-il ajouté.

Attirer l’attention sur la « hiérarchie du gaspillage alimentaire »

Des citrouilles fraîches qui n’ont jamais été peintes ou percées ont été mises de côté pour des organisations, dont Community Helpers Unite Inc. et la Leftovers Foundation, pour être transformées en purée et cuites en repas.

Ceux déjà sculptés dans des citrouilles ont été vérifiés pour les bougies et autres débris, puis jetés dans la poubelle, à environ 10 mètres plus bas.

“Il y a tellement de choses que nous faisons avec cet événement”, a déclaré Karrie Blackburn de Compost Winnipeg, une entreprise sociale dirigée par le Green Action Centre.

Karrie Blackburn de Compost Winnipeg affirme que détourner les citrouilles du site d’enfouissement peut aider à produire de la nourriture et à réduire les émissions de méthane. (Darin Morash/CBC)

“Premièrement, garder les citrouilles hors de la décharge. Deuxièmement, nous attirons l’attention sur la hiérarchie des déchets alimentaires”, a-t-elle déclaré, ajoutant que le groupe ne voulait pas non plus que les articles organiques soient immédiatement envoyés au tas de compost.

“Il existe des opportunités de nourrir les gens en transformant ces citrouilles en aliments”, a déclaré Blackburn.

Le groupe prend également des dons en espèces pour financer un service de compostage pour un organisme local à but non lucratif, qui reste à déterminer. L’argent récolté à Pumpkin Drop de l’année dernière aidé à lancer un programme de compostage au Bruce Oake Recovery Centre.

“Ils ont commencé à composter avec nous en juillet”, a déclaré Blackburn, “et ils ont déjà détourné plus de 3 000 kilogrammes de déchets et ont jusqu’à quatre bacs selon un calendrier de collecte hebdomadaire.”

Elle a déclaré que l’événement de 2021 avait amassé environ 24 000 kilogrammes de citrouilles, ce que Compost Winnipeg estime à environ 10 % de toutes les citrouilles d’Halloween achetées au Manitoba l’année dernière.

Un lit de camion sous le parking s’est rapidement rempli de citrouilles éclaboussées, alors que des dizaines de milliers de kilogrammes de grosses gourdes orange devaient être détournées de la décharge. (Darin Morash/CBC)

Blackburn a déclaré que c’est une réalisation substantielle, car les citrouilles qui finissent dans les décharges ne se décomposent pas correctement, avec des résultats qui peuvent revenir nous hanter.

“Sans oxygène présent, vous n’avez pas tous ces bons microbes”, a-t-elle déclaré. “Cela signifie que la citrouille deviendra septique. Elle produit un gaz à effet de serre très puissant, le méthane, qui, comme nous le savons tous, est un facteur important qui contribue au changement climatique.”

Transformer les légumes bulbeux en compost offre plutôt des avantages supplémentaires, a déclaré Blackburn.

“Ce compost peut devenir un amendement du sol ou peut en fait être utilisé pour l’assainissement des décharges”, a-t-elle expliqué, affirmant que les dépotoirs de la ville traitent les déchets en alternant des couches d’ordures et de terre, presque comme une lasagne géante.

Blackrun a déclaré que le compost est une meilleure alternative à ce qui est souvent utilisé dans ce processus maintenant.

“Non seulement cela nous évite d’avoir à utiliser de la terre végétale, qui n’est pas une ressource renouvelable, mais cela séquestre également les émissions qui sortent de nos décharges.”

Le projet pilote de compostage municipal s’est terminé en septembre

Compost Winnipeg a récemment obtenu financement de la ville pour aider à étendre ses services de collecte résidentiels et commerciaux.

La ville de Winnipeg a conclu son programme pilote de collecte des déchets alimentaires résidentiels en septembre, avec un rapport qui sera remis au conseil municipal l’année prochaine.

Blackburn espère que les conseillers agiront rapidement vers un programme de collecte de compost à l’échelle de la ville.

“Nous avons environ une décennie de retard sur la plupart des grandes villes en matière de réacheminement des déchets organiques”, a-t-elle déclaré, ajoutant que le service de ramassage pour les maisons unifamiliales est dans au moins plusieurs années.

Entre-temps, les Winnipegois peuvent s’inscrire au programme de collecte de Compost Winnipeg pour environ 35 $ par mois.

Blackburn a déclaré qu’environ 40% des déchets ménagers sont des matières organiques qui pourraient être compostées, doublant ainsi presque la durée de vie des décharges tout en réduisant les émissions de méthane.

“C’est un tout petit pas que vous pouvez faire dans votre vie de tous les jours pour avoir un impact direct sur la préservation de la longévité de notre planète”, a-t-elle déclaré.