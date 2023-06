Écrasement d’hélicoptère à Petawawa : aucun corps retrouvé à la recherche de l’équipage disparu

Les recherches se poursuivent pour retrouver les deux membres d’équipage disparus d’un hélicoptère de l’Aviation royale canadienne qui s’est écrasé près de la garnison Petawawa tôt mardi matin, quelques heures après que le premier ministre à Ottawa a déclaré que les militaires avaient été tués.

Le Premier ministre a fait ce commentaire mardi après-midi.

« J’étais heureux de parler au chef d’état-major de la défense hier soir pour exprimer mes condoléances aux familles et aux collègues des membres qui ont été tués », a-t-il déclaré. « Le fait est qu’il y aura une enquête approfondie, il y aura des réponses à donner, mais pour le moment, nous nous concentrons sur les notifications des familles et le soutien. »

Plus tard mardi, l’armée a déclaré que la recherche de deux membres d’équipage disparus se poursuivait et qu’aucun corps n’avait été retrouvé.

« Les efforts de recherche et de récupération sont en cours, avec une confirmation officielle à fournir une fois que de plus amples informations seront disponibles. Nos pensées vont à tous », a déclaré un porte-parole dans un communiqué à CTV News.

Lorsqu’on lui a demandé de clarifier les commentaires du Premier ministre, un membre du bureau du Premier ministre a déclaré à CTV News qu’ils n’étaient pas en mesure de clarifier quoi que ce soit.

Le ministère de la Défense nationale confirme qu’un hélicoptère CH-147 Chinook s’est écrasé dans l’eau lors d’un vol d’entraînement. L’incident s’est produit mardi à 00h10. À ce jour, le MDN a seulement déclaré que deux membres d’équipage sont portés disparus et que deux ont été blessés.

« L’équipage manquant fait partie d’un équipage total de quatre personnes qui se trouvaient à bord de l’hélicoptère au moment de l’accident », a déclaré le MDN dans un communiqué.

« Deux autres membres de l’équipage ont été retrouvés par les premiers intervenants et transportés à l’hôpital de Pembroke. »

Les deux personnes portées disparues sont membres du 450e Escadron tactique d’hélicoptères, selon le MDN. Ils n’ont pas été identifiés.

Des membres des Forces armées canadiennes, l’unité maritime de la Police provinciale de l’Ontario et les services d’incendie de Petawawa et de Pembroke participent tous aux recherches.

Les Forces armées canadiennes (FAC) effectuent des recherches autour d’une série d’îles sur la rivière des Outaouais près de Fort William dans la Municipalité régionale de comté de Pontiac le mardi 20 juin 2023. L’Aviation royale canadienne (ARC) est actuellement à la recherche de deux RCAF 450 disparus. Des membres de l’Escadron tactique d’hélicoptères après l’écrasement matinal d’un CH-147F Chinook près de la Garnison Petawawa. (Spencer Colby/LA PRESSE CANADIENNE)

Dans un tweet plus tôt dans la journée, le premier ministre Justin Trudeau a déclaré : « Je garde tous les membres du 450e Escadron dans mes pensées alors que les efforts de recherche se poursuivent, et je souhaite un rétablissement rapide et complet aux blessés. En cette période difficile, nous sommes là pour vous.

S’exprimant mardi matin, Trudeau a déclaré avoir parlé au chef d’état-major de la Défense Wayne Eyre pour la dernière mise à jour.

« La recherche se poursuit pour les deux membres disparus. Deux membres à l’hôpital en ce moment. Mais mes pensées vont à l’ensemble des Forces armées canadiennes, les membres du 450e Escadron, qui ont perdu – qui sont vraiment évidemment profondément touchés par cette , » il a dit. « Mais aussi en pensant aux familles des membres qui se mobilisent pour servir leur pays, pour aider ici au pays et à l’étranger. Nous espérons maintenant le meilleur et nous nous préparons au pire. Nous voulons simplement remercier tous ceux qui servent et leur montrer notre soutien. pendant cette période difficile. »

Des efforts de recherche sont en cours pour retrouver deux membres de l’Aviation royale canadienne, qui sont portés disparus après que leur hélicoptère s’est écrasé dans la rivière des Outaouais. Je garde tous les membres du 450e Escadron dans mes pensées alors que les efforts de recherche se poursuivent, et je souhaite un rétablissement rapide et complet à… – Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 20 juin 2023

Le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, lors d’une conférence de presse à Ottawa, a offert ses pensées et ses prières à l’ARC.

« Nous prions pour le meilleur résultat et un prompt rétablissement pour les personnes impliquées dans l’accident d’hélicoptère près de Petawawa et que Dieu bénisse les premiers intervenants sur les lieux », a-t-il déclaré. « Nos prières et nos pensées accompagnent nos forces aériennes et nos militaires. »

Un officier de la Police militaire des Forces canadiennes surveille l’eau sur la plage Black Bear près de la garnison Petawawa à Petawawa, en Ontario. le mardi 20 juin 2023. L’Aviation royale canadienne est actuellement à la recherche de deux membres portés disparus du 450e Escadron tactique d’hélicoptères de l’ARC à la suite d’un écrasement matinal d’un CH-147F Chinook près de la garnison Petawawa. (Spencer Colby/LA PRESSE CANADIENNE)

PLAISANCIERS DEMANDÉS D’ÉVITER LA ZONE, UTILISATION DE L’EAU RESTREINTE

Les plaisanciers sont priés d’éviter les rives près de la garnison Petawawa pendant que les recherches se poursuivent et la ville de Petawawa dit qu’elle a temporairement arrêté sa prise d’eau de la rivière des Outaouais.

« Pour garantir que les demandes de consommation normales puissent être satisfaites, aucun arrosage extérieur (pelouses, jardins, etc.) ne sera autorisé dans l’immédiat. Cette interdiction d’arrosage restera en vigueur jusqu’à nouvel ordre », a déclaré la ville dans un communiqué de presse. « Nos pensées vont à l’équipage de l’hélicoptère, à leurs familles et à tous les membres du 450e Escadron et de la Garnison Petawawa en ce moment. »

La garnison Petawawa est située à environ 150 kilomètres au nord-ouest d’Ottawa.

Les hélicoptères Chinook sont utilisés pour transporter des troupes et de l’équipement et ont également été déployés pour aider lors de catastrophes naturelles au Canada et d’évacuations médicales. Les pilotes s’entraînent souvent dans la région de Petawawa.

La ville voisine de Pembroke a également demandé aux résidents de limiter leur consommation d’eau.

« Il y a actuellement une très forte demande sur nos systèmes d’eau potable alors que nous aidons nos voisins à faire face à une urgence en cours », a déclaré la ville dans un communiqué de presse.

–Avec des fichiers de Dylan Dyson de CTV News Ottawa et de la Presse canadienne.