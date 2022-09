“Écrasé” par 2 papautés, la mort de Jean-Paul Ier a éclipsé la vie

Comme d’innombrables autres personnes dans le monde, son père a eu du mal à comprendre comment Jean-Paul Ier, 65 ans, élu pontife à peine un mois plus tôt – le 26 août 1978 – pouvait être mort, et a d’abord pensé confusément au pape Paul VI, décédé début août à l’âge de 80 ans.

Jean-Paul Ier, né Albino Luciani, est largement connu pour sa mort soudaine et mystérieuse que pour sa vie. Falasca, journaliste italien pour une publication catholique, a travaillé pendant plus d’une décennie pour changer cela et convaincre le Vatican qu’il mérite d’être un saint pour la façon dont il a vécu sa foi, en tant que prêtre, évêque, cardinal et, si brièvement , comme pontife.