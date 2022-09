“Écrasé” par 2 papautés, la mort de Jean-Paul Ier a éclipsé la vie

CITÉ DU VATICAN (AP) – Le moment où le téléphone mural noir a sonné tôt le matin du 29 septembre 1978 dans l’appartement de Stefania Falasca à Rome est gravé dans son esprit. Alors âgée de 15 ans, Falasca se souvient que son père avait répondu et avait entendu la voix de son oncle, un prêtre qui travaillait au Vatican, passer par le récepteur : « Le pape est mort !

« Mais il est déjà mort ! Falasca se souvint de son père perplexe s’exclamant.

Comme d’innombrables autres personnes dans le monde, son père a eu du mal à comprendre comment Jean-Paul Ier, 65 ans, élu pontife à peine un mois plus tôt – le 26 août 1978 – pouvait être mort, et a d’abord pensé confusément au pape Paul VI, décédé début août à l’âge de 80 ans.

Jean-Paul Ier, né Albino Luciani, est largement connu pour sa mort soudaine et mystérieuse que pour sa vie. Falasca, journaliste italien pour une publication catholique, a travaillé pendant plus d’une décennie pour changer cela et convaincre le Vatican qu’il mérite d’être un saint pour la façon dont il a vécu sa foi, en tant que prêtre, évêque, cardinal et, si brièvement , comme pontife.

Dimanche, le pape François béatifiera Jean-Paul Ier, la dernière étape formelle avant une éventuelle sainteté.

Les efforts formels visant à la béatification peuvent commencer cinq ans après la mort d’un pontife. Pour Jean-Paul II, cette règle a été levée quelques semaines après sa mort en 2005, en réponse aux cris de « sainteté immédiatement ! se levant des fidèles lors de ses funérailles.

Mais il a fallu 25 ans pour que le procès de béatification de Jean-Paul I commence.

Jean-Paul I “était une figure écrasée entre deux pontificats”, a déclaré Falasca, s’exprimant dans le pâté de maisons de la place Saint-Pierre. Elle faisait référence à son successeur, Jean-Paul II, l’un des papes les plus anciens de l’histoire, et à son prédécesseur, Paul VI, dont le pontificat de 15 ans l’a vu présider le Concile Vatican II avec ses réformes de modernisation. Tous deux sont devenus des saints.

Dans le cas de Luciani, « aucun historien ne s’est intéressé au pape. Comme s’il traversait brièvement le temps, oublié », a déclaré Falasca.

Mais les écrivains voyant un best-seller qui l’a fait étaient intéressés.

La disparition brutale de Luciani, dont le corps a été retrouvé dans sa chambre du Palais apostolique et qui a été surnommé le “pape souriant” pour son visage joyeux, a suscité des soupçons instantanés.

Dans les premières heures qui ont suivi sa mort, le Vatican a proposé différentes versions, affirmant d’abord qu’un secrétaire masculin l’avait trouvé, puis admettant que le pontife avait été retrouvé sans vie par les religieuses qui lui apportaient son café du matin.

“Ils auraient pu dire immédiatement que c’étaient les religieuses et cela n’aurait pas suscité de doutes, au contraire, cela aurait donné plus de garanties”, a déclaré Falasca. Une religieuse, sœur Vincenza, était bien connue de la famille de Luciani.

Les religieuses ont raconté plus tard que le Vatican leur avait dit de ne pas dire qu’elles l’avaient trouvé par crainte qu’il semble inapproprié pour une femme d’entrer dans la chambre du pape.

Au même moment, un scandale financier monstrueux se développait impliquant une banque italienne liée à la propre banque du Vatican. Il y avait des liens troubles entre un prélat né aux États-Unis, aujourd’hui décédé, qui était président de la banque du Vatican et un financier italien, surnommé “le banquier de Dieu”, dont le corps en 1982 a été retrouvé pendu sous un pont de Londres dans ce qui a été qualifié d’homicide.

Luciani était-il sur le point de sévir contre les fonctionnaires liés aux finances secrètes du Saint-Siège ? Envisageait-il d’éradiquer la corruption dans la bureaucratie vaticane ?

« Au nom de Dieu : une enquête sur le meurtre du pape Jean-Paul I », un livre de 1984 de David A. Yallop, vendu à des millions d’exemplaires. Le Vatican a conclu que Luciani avait été victime d’une crise cardiaque, après avoir souffert de douleurs à la poitrine qu’il avait minimisées juste avant d’aller se coucher sa dernière nuit. Mais Yallop, notant qu’aucune autopsie n’a été pratiquée, a conclu qu’il avait été empoisonné par des comploteurs liés à une loge maçonnique secrète ayant des liens avec le Vatican et sa banque.

En 1987, un autre journaliste britannique, John Cornwell, est venu au Vatican pour rechercher des allégations d’apparitions de la Vierge Marie dans ce qui était alors la Yougoslavie. Au lieu de cela, un évêque du Vatican lui a demandé d’écrire la «vérité» de la mort de Jean-Paul Ier et lui a promis l’accès au médecin du pape, à ses embaumeurs et à d’autres.

Écrivant son propre best-seller, “A Thief in the Night”, Cornwell a conclu que Luciani était “mort de négligence”.

“Au cœur même du Vatican, c’était une négligence psychologique”, a déclaré Cornwell lors d’un entretien téléphonique depuis la campagne anglaise. «Ils ont mis trop de travail sur lui sans une aide appropriée. Ils ne se sont pas occupés correctement de sa santé.

“En d’autres termes, ils n’avaient aucun respect pour lui, ils pensaient qu’il était un pape dérisoire, ils disaient qu’il ressemblait à Peter Sellers”, a déclaré Cornwell, faisant référence à l’acteur comique anglais qui jouait souvent des rôles maladroits.

Cornwell a déclaré que certaines personnes étaient déçues qu’il n’ait trouvé aucune preuve de meurtre, y compris un évêque. “J’ai rencontré des gens à l’intérieur du Vatican qui étaient convaincus” qu’il y avait un complot pour éliminer Luciani.

Falasca dit que Jean-Paul I “n’est pas béatifié parce qu’il était pape”.

“Il a vécu avec une méthode, une foi, une espérance, une charité exemplaires”, a-t-elle déclaré. “C’est un modèle pour tout le monde, précisément parce qu’il a témoigné des vertus essentielles.”

Jean-Paul I a également brisé les moules, se référant à lui-même comme “je” dans les discours papaux, au lieu du “nous” traditionnel plus impersonnel.

“Il était comme une brise légère balayant des siècles” de formalités, a déclaré Falasca. “Son choix d’être familier était un choix théologique.”

Elle s’est émerveillée que parmi ses livres les plus appréciés figurait la littérature profane – de Mark Twain, Willa Cather et GK Chesterton, un auteur britannique célèbre pour son personnage de prêtre détective.

Pour qu’un catholique soit béatifié, le pape doit approuver un miracle attribué à l’intercession priante. Dans le cas de Luciani, ce miracle a été la guérison médicalement inexpliquée en 2011 d’une fillette de 11 ans hospitalisée à Buenos Aires pour une inflammation cérébrale et un choc septique.

Ses parents ont supplié un prêtre d’une paroisse voisine de venir. Alors qu’il se précipitait à son chevet, le révérend Juan Jose’ Dabusti se demanda à qui il devait prier pour qu’elle vive. L’inspiration a frappé. Il a prié Jean-Paul I.

Mais pourquoi invoquer le nom d’un pontife largement oublié ? Falasca a déclaré que Dabusti lui avait dit qu’à l’âge de 15 ans, il avait entendu le nouveau élu Jean-Paul Ier parler et avait décidé de devenir lui-même prêtre, car Luciani était “très simple et très heureux”.

Frances D’emilio, Associated Press