Des mocassins pour enfants sont exposés au stand d’un vendeur le mercredi 21 juin lors des célébrations de la Journée nationale des peuples autochtones à l’Université Royal Roads. (Justin Samanski-Langille/Équipe de presse) Un danseur de Lekwungen se produit avant le protocole de débarquement en canoë le mercredi 21 juin lors des célébrations de la Journée nationale des peuples autochtones à l’Université Royal Roads. (Justin Samanski-Langille/Équipe de presse) Des canots attendent dans la lagune d’Esquimalt avant un protocole de débarquement de canoë le mercredi 21 juin lors des célébrations de la Journée nationale des peuples autochtones à l’Université Royal Roads. (Justin Samanski-Langille/Équipe de presse) L’aîné Butch Dick accueille les canots à terre lors d’une cérémonie du Protocole de débarquement des canots le mercredi 21 juin lors des célébrations de la Journée nationale des peuples autochtones à l’Université Royal Roads. (Justin Samanski-Langille/Équipe de presse) Des milliers de personnes se sont rassemblées le mercredi 21 juin lors des célébrations de la Journée nationale des peuples autochtones à l’Université Royal Roads. (Justin Samanski-Langille/Équipe de presse) Les danseurs de Lekwungen se produisent avant une cérémonie du Protocole de débarquement en canoë le mercredi 21 juin lors des célébrations de la Journée nationale des peuples autochtones à l’Université Royal Roads. (Justin Samanski-Langille/Équipe de presse) Des danseurs et des percussionnistes en tenue traditionnelle quittent leur canot le mercredi 21 juin lors des célébrations de la Journée nationale des peuples autochtones à l’Université Royal Roads. (Justin Samanski-Langille/Équipe de presse) Le ministre des Relations autochtones et de la Réconciliation, Murray Rankin, demande la permission de débarquer dans le cadre d’une cérémonie du protocole de débarquement en canoë le mercredi 21 juin lors des célébrations de la Journée nationale des peuples autochtones à l’Université Royal Roads. (Justin Samanski-Langille/Équipe de presse) Hector Hall, à gauche, de Shoreline Community Middle School demande la permission de débarquer dans le cadre d’une cérémonie du Protocole de débarquement en canoë le mercredi 21 juin lors des célébrations de la Journée nationale des peuples autochtones à l’Université Royal Roads. (Justin Samanski-Langille/Équipe de presse) Une paire de canots repose sur la rive de la lagune d’Esquimalt dans le cadre d’un protocole de débarquement de canoë le mercredi 21 juin lors des célébrations de la Journée nationale des peuples autochtones à l’Université Royal Roads. (Justin Samanski-Langille/Équipe de presse) Un tipi et d’autres objets métis sont exposés le mercredi 21 juin lors des célébrations de la Journée nationale des peuples autochtones à l’Université Royal Roads. (Justin Samanski-Langille/Équipe de presse) Une paire de canots repose sur la rive de la lagune d’Esquimalt dans le cadre d’un protocole de débarquement de canoë le mercredi 21 juin lors des célébrations de la Journée nationale des peuples autochtones à l’Université Royal Roads. (Justin Samanski-Langille/Équipe de presse) Des batteurs jouent à la suite d’une cérémonie du Protocole de débarquement en canoë le mercredi 21 juin lors des célébrations de la Journée nationale des peuples autochtones à l’Université Royal Roads. (Justin Samanski-Langille/Équipe de presse)

Avec une foule de milliers de personnes rassemblées pour regarder – dont au moins 3 000 étudiants – des canots ont flotté sur les eaux de la lagune d’Esquimalt jusqu’aux rives du campus de l’Université Royal Roads mercredi, avec un chef de chaque bateau s’arrêtant pour demander la permission de venir à terre.

La cérémonie a été célébrée sur les terres des peuples Lekwungen et Xwsepsum pendant des générations, et à cette occasion, c’était le travail de l’aîné Lekwungen Yux’wey’lupton, ou Butch Dick comme il est connu par son nom anglais pour certains, d’accorder à chaque l’autorisation du parti d’atterrir, donnant officiellement le coup d’envoi des célébrations de la Journée nationale des peuples autochtones de cette année à l’université.

Avec les canots sur la terre ferme, des tambours et des chants ont suivi avant que les aînés et les organisateurs ne se dirigent vers le terrain principal de l’événement pour les remarques d’ouverture et le reste des activités de la journée.

Là-bas, encore plus de gens attendaient pour assister à des spectacles tandis que d’autres faisaient la queue aux camions de restauration, parcouraient les nombreux kiosques d’artisans ou exploraient des tipis où ils pouvaient entendre des histoires racontées par des aînés ou apprendre des langues autochtones.

Ce qui a commencé comme un petit événement organisé par une poignée de personnes est maintenant devenu un événement communautaire massif qui voit des gens venir de loin.

« C’est écrasant. Nous avons commencé cela avec une poignée de canots et une poignée de personnes, mais au fil des ans, cela a grandi et le mot s’est répandu que c’est un rassemblement amusant et sûr », a déclaré Dick. « Il a attiré de nombreuses nations ici, ainsi que nos amis de nombreuses communautés différentes. C’est sincère, et c’est juste un bon rassemblement.

Dick a déclaré que l’événement visait à créer une compréhension entre les gens et à promouvoir la croyance en « un monde, un peuple ».

« C’est comme ça que ça devrait être », a-t-il dit. «Il y a beaucoup de bon travail en cours dans toutes les communautés scolaires, et ce n’est qu’un ajout à cela. C’est un contact humain, où vous pouvez réellement parler à un aîné, ou à un danseur, à un pagayeur de canoë.

ColwoodJournée des peuples autochtonesUniversité Royal RoadsWest Shore