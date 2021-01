Avec une nouvelle année vient plusieurs nouvelles lois à travers le pays.

Un État a interdit les écrans solaires contenant certains ingrédients dans le but de protéger l’environnement marin de l’État. Pendant ce temps, plusieurs États et villes augmentent leur salaire minimum. Et dans un État, les législateurs réglementent la façon dont les robots de livraison se déplacent.

Voici un aperçu de quelques-uns des changements les plus notables à venir en 2021:

La Californie crée la Déclaration des droits des emprunteurs étudiants, une protection contre les sociétés de services de prêt

Les étudiants en Californie ont maintenant une déclaration des droits des emprunteurs étudiants qui les protège des sociétés de prêt étudiant. En vertu de la nouvelle loi, le projet de loi 376 de l’Assemblée, les sociétés de prêt étudiant doivent fournir aux emprunteurs un service à la clientèle de qualité, des informations fiables et un accès à des programmes de remboursement et d’annulation de dette abordables.

La Californie est le premier État du pays à fournir des protections de base aux consommateurs pour les emprunteurs étudiants, a déclaré l’assemblée Mark Stone, D-Monterey Bay, qui a présenté le projet de loi.

« Cette administration fédérale actuelle a pris plusieurs mesures pour réduire les protections pour les emprunteurs de prêts étudiants », a déclaré Stone dans un communiqué. «La Californie, une fois de plus, prend les devants en protégeant les consommateurs contre les pratiques prédatrices lorsque le gouvernement fédéral refuse de le faire, même lorsque des poursuites très médiatisées ont continuellement dévoilé les pratiques de prêt abusives du secteur des prêts étudiants.»

Les robots de livraison doivent obéir au code de la route en Caroline du Nord

Les robots de livraison arrivent en Caroline du Nord. La législature de l’État a adopté un projet de loi qui définit et réglemente les robots livrant des colis sans télécommande ou sous la supervision d’un humain. Le projet de loi a été créé pour assurer la sécurité des appareils et des résidents, ont rapporté News and Observer.

La nouvelle loi oblige les appareils de livraison à obéir au code de la route et à céder la place aux piétons. Les appareils ne peuvent pas se déplacer à une vitesse supérieure à 10 miles par heure sur les trottoirs, pèsent plus de 500 livres et doivent être surveillés par un opérateur de plus de 16 ans qui peut contrôler l’appareil avec une télécommande.

Virginie et Floride vont voir une augmentation significative du salaire minimum

De nombreux États augmenteront leur salaire horaire minimum en 2021, mais la Virginie et la Floride sont sur le point de connaître des augmentations importantes et se dirigent vers 15 dollars d’ici 2026.

Le salaire minimum horaire en Virginie passera de 7,25 $ à 9,50 $ à partir de mai. En Floride, il passera de 8,56 $ à 10 $ en septembre.

Environ 15 villes et comtés atteindront 15 dollars de l’heure en 2021 – y compris Flagstaff et Chicago (pour les grands employeurs), rejoignant les quelque 25 déjà à ce niveau de référence. Et bien qu’aucun État n’atteigne actuellement cette norme, neuf s’y dirigent au cours des prochaines années – Californie, New York, Floride, Illinois, Maryland, Massachusetts, New Jersey, Connecticut et Virginie.

En Virginie et dans le nord de l’État de New York, les responsables de l’État doivent finalement prendre des décisions finales sur l’opportunité de passer à 15 $ ou à quelle vitesse.

Hawaï interdit certains écrans solaires contenant des produits chimiques « nocifs »

Il y a trois ans, Hawaï est devenu le premier État du pays à interdire la vente d’écrans solaires en vente libre contenant de l’oxybenzone et de l’octinoxate pour aider à protéger l’environnement marin de l’État, selon le Honolulu Star-Advertiser. La loi entre maintenant en vigueur à partir de vendredi.

La législature d’Hawaï a signé le projet de loi en 2018, affirmant que les deux produits chimiques « ont un impact nocif significatif » sur l’environnement marin de l’État et les écosystèmes résidants, y compris les récifs coralliens. Les groupes environnementaux ont soutenu le projet de loi tandis que l’industrie de la vente au détail et de la santé s’y est opposée, a rapporté le journal.

La nouvelle loi autorise les visiteurs à apporter des écrans solaires contenant des produits chimiques interdits, a rapporté le journal.

1,3 million de New-Yorkais ont désormais un congé maladie

À partir de vendredi, environ 1,3 million de New-Yorkais auront accès à des congés de maladie payés. Le congé payé peut être utilisé pour se remettre d’une maladie, prendre soin d’un membre de la famille malade ou chercher de l’aide pour lui-même ou pour un membre de la famille qui a été victime de violence domestique, d’agression sexuelle, de harcèlement ou de traque humaine.

New York est l’un des 15 États qui ont une loi sur les congés de maladie payés, rapporte Democrat & Chronicle, qui fait partie du réseau USA TODAY. Certains travailleurs ont été autorisés à commencer à accumuler des jours de maladie en septembre. Les congés de maladie non utilisés seront reportés à l’année suivante.

« Personne ne devrait avoir à choisir entre aller travailler malade ou s’occuper d’un être cher malade et ne pas recevoir de salaire, d’autant plus que nous continuons à lutter contre la pandémie COVID-19 », a déclaré le lieutenant-gouverneur Kathy Hochul.

Contributeur: Paul Davidson, USA TODAY