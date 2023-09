Écrans E Ink et OLED dans un seul ordinateur portable

Le Lenovo ThinkBook Plus Gen 4 touche quelques-uns de mes points faibles. Il s’agit d’un PC hybride avec une conception inventive et risquée, et il comprend un écran E Ink. Et pas n’importe quel écran E Ink, mais l’un des seuls écrans E Ink couleur que j’ai vu dans le monde réel. L’autre côté de l’écran est un panneau OLED de 13 pouces, ce qui n’est pas trop mal non plus.

Cela en fait un hybride à plus d’un titre que quelque chose comme le Dell Inspiron 14 2-en-1 J’ai récemment révisé. Ce système fonctionne comme un ordinateur portable à clapet et une tablette rabattable, grâce à sa charnière à 360 degrés. Le ThinkBook Plus Gen 4 fait tout cela, mais agit également comme un lecteur de livres électroniques et un appareil de prise de notes, et vous permet d’économiser une précieuse autonomie en plaçant des documents et des informations sur l’écran E Ink, qui nécessite beaucoup moins d’énergie que l’écran principal.

Lenovo ThinkBook Plus génération 4 Un hybride 2-en-1 unique avec un écran OLED d’un côté et un écran couleur E Ink de l’autre. Lenovo ThinkBook Plus génération 4 Un hybride 2-en-1 unique avec un écran OLED d’un côté et un écran couleur E Ink de l’autre. QU’EST-CE QUE C’EST? Un ordinateur portable Windows OLED/E Ink 2-en-1 PRIX? 1 700 $ et plus COMME Accès rare à l’E Ink couleur, longue durée de vie de la batterie lors de l’utilisation de l’écran E Ink NE PAS AIMER L’accès aux livres Kindle est délicat, il s’agit d’un appareil avec un public idéal très limité

Il fait également partie de la série durable ThinkBook de Lenovo, qui répond aux normes MIL-SPEC établies par le ministère américain de la Défense en matière de résistance aux chocs, aux vibrations, aux températures extrêmes et à la poussière.

Il ne sera alors pas choquant d’apprendre qu’il s’agit d’un ordinateur portable à prix élevé. C’est généralement entre 2 800 $ et 3 040 $, selon le choix d’un processeur Intel Core i5 ou Core i7 de 13e génération. C’est ce que vous pourriez vous attendre à payer pour un ordinateur portable de jeu haut de gamme ou un MacBook Pro 16 pouces de milieu de gamme. Vous n’obtiendrez pas la puissance de jeu, de graphisme et de montage vidéo de quelque chose comme ça avec le ThinkBook Plus, mais vous payez pour la configuration unique à double écran. Le public est loin d’être grand public, ce sont plutôt ceux qui bénéficieraient de l’ajout de l’écran couleur E Ink longue durée, ou qui aiment simplement trouver les modèles d’ordinateurs portables les plus inhabituels possibles.

Cependant, au moment d’écrire ces lignes, le système est en vente sur le site Web de Lenovo pour 1 700 $ et plus, ce qui représente une remise importante et le rend bien plus intéressant à examiner.

Photo: Dan Ackerman

Charnière design et hybride

La conception robuste et utilitaire diffère de la plupart des autres ordinateurs portables 2-en-1 sur un autre point. Au lieu d’une paire de charnières à 360 degrés qui replient l’écran, celui-ci présente un design Lenovo classique rarement vu de nos jours. Une charnière centrale unique pivote sur tout le pourtour, faisant pivoter l’écran à 360 degrés. Il s’agit d’un pivot à sens unique, alors n’oubliez pas de ne pas le forcer et d’aller dans le sens des aiguilles d’une montre pour passer de l’OLED à l’E Ink, et dans le sens inverse des aiguilles d’une montre pour revenir de l’E Ink à l’OLED.

L’un ou l’autre écran peut être utilisé en mode tablette, qui dans ce cas correspond simplement à la fermeture du clapet. Cela présente un avantage par rapport aux autres ordinateurs portables 2 en 1 dans la mesure où le clavier n’est pas exposé lorsque vous utilisez le système comme une tablette.

Performances de l’encre E

L’écran E Ink est bien plus polyvalent que beaucoup d’autres que j’ai vu. Vous pouvez littéralement y exécuter le bureau Windows 11 standard, bien que le taux de rafraîchissement lent et les couleurs atténuées en fassent plus une astuce intelligente que quelque chose de réellement utile. Il existe également un bouton à l’écran sur lequel vous pouvez appuyer pour forcer un rafraîchissement de l’écran et éliminer toute image fantôme.

Photo: Dan Ackerman

Lorsque vous fermez l’écran en mode tablette avec l’écran E Ink orienté vers le haut, il passe en mode bureau personnalisé avec des raccourcis pour certaines applications pratiques., y compris Outlook, une application météo et une application de prise de notes. Vous pouvez ajouter d’autres raccourcis manuellement, mais sachez que certaines applications fonctionneront mieux sur l’écran E Ink que d’autres.

Le stylet Lenovo inclus est le moyen le plus efficace d’interagir avec l’écran E Ink la plupart du temps, bien que les pressions avec les doigts fonctionnent également – ​​elles sont tout simplement moins précises. L’expérience d’écriture est suffisamment réactive pour prendre des notes et même faire un peu de croquis, mais pas autant de sensation de stylo sur papier que quelque chose comme le Kindle Scribe ou l’iPad Pro avec un Apple Pencil.

La grande question que vous vous posez tous est la suivante : puis-je lire des livres Kindle ici ? La réponse est oui, avec un astérisque. L’application de livres incluse ne couvre que les fichiers PDF standard, les fichiers ePub non protégés par DRM, etc. Comme pour tout appareil non Kindle E Ink, il n’existe pas de prise en charge native pour les livres Kindle.

Photo: Dan Ackerman

Puisqu’il ne s’agit que d’un ordinateur portable Windows avec un écran secondaire, vous devrez utiliser soit l’application Windows Kindle, soit le lecteur cloud d’Amazon via un navigateur Web. Les deux fonctionnent sur les écrans OLED ou E Ink, mais aucune des deux options n’est proche de l’expérience que vous obtenez sur un véritable Kindle. Alors oui, vous pouvez lire des livres Kindle ici, mais ce n’est pas une expérience globalement fantastique.

Performance

Avec un processeur Intel Core i7 et une carte graphique Intel Iris, il s’agit d’un ordinateur portable grand public assez puissant. Malheureusement, c’est loin d’être un prix courant, et même si cela devrait convenir pour Photoshop ou le montage vidéo HD, vous pouvez dépenser beaucoup moins pour des performances similaires si c’est pour cela que vous envisagez d’utiliser cet ordinateur portable. Par exemple, dans la plupart des benchmarks, ce n’est pas aussi rapide que le MacBook Air M2 15 pouces nous avons testé récemment, mais certainement plus rapide que le budget Dell Inspiron 2-en-1 nous avons testé pour la rentrée.

Photo: Dan Ackerman

Au final, il s’agit d’un dispositif inhabituel pour un public inhabituel. Personnellement, j’adore les systèmes expérimentaux comme celui-ci et je pourrais trouver de nombreuses façons d’utiliser un écran E Ink presque toujours allumé, non seulement parce que je transporte presque toujours un appareil Kindle avec moi, en plus d’un ordinateur portable.

Mais je reconnais également que ce n’est tout simplement pas pratique pour la plupart des gens, et beaucoup trop cher (prix de vente actuel mis à part) pour quiconque en dehors d’une tranche très étroite du public acheteur d’ordinateurs portables.