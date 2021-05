Écran 3D dans un ordinateur portable ConceptD

Voici une annonce hors du champ gauche: Acer a dévoilé un prototype d’ordinateur portable avec la 3D sans lunettes.

Des années après la montée et la chute d’Avatar, de la Nintendo 3DS et de l’infortuné smartphone LG Optimus 3D, Acer pense que la 3D stéréoscopique est prête pour un retour – mais pas pour des gens comme vous et moi.

Au lieu de cela, la nouvelle technologie SpatialLabs 3D de la société est destinée à sa ligne ConceptD, une série de produits spécialement conçus pour les créatifs professionnels. Dans ce cas, le marché cible est celui des concepteurs de produits, des architectes et des modélisateurs 3D pour les jeux vidéo et l’animation, qui seraient tous désormais en mesure d’évaluer leur travail en 3D en temps réel. Peut-être la chose la plus étrange à propos du prototype d’ordinateur portable SpatialLabs d’Acer – les produits réels sont attendus plus tard cette année – est que cela fonctionne vraiment. Bien.



La technologie ici est divisée en deux parties. Tout d’abord, une lentille lenticulaire à cristaux liquides est liée optiquement directement à l’écran UHD de l’ordinateur portable. Cela signifie qu’il peut fonctionner normalement comme un écran 4K ou rendre deux images 2K côte à côte pour créer une image stéréoscopique lorsque le mode 3D est activé. La deuxième partie de la technologie, et la plus impressionnante, est la façon dont elle exploite également le suivi oculaire. Les caméras stéréo montées au-dessus de l’écran suivent la position de la tête de l’utilisateur afin que l’effet 3D puisse essentiellement être ciblé, créant un angle de vision étonnamment large pour la dimension supplémentaire. Le compromis est que l’effet ne fonctionnera que sur une personne à la fois. C’est bien si vous êtes un concepteur qui souhaite inspecter un modèle pendant que vous y travaillez, mais un peu plus compliqué quand il s’agit de le montrer. Il y a aussi encore un point idéal à trouver en termes de distance de l’écran, et une fois sur place, le suivi oculaire prend une seconde ou deux pour se verrouiller sur vous, avec un effet légèrement désorientant entre-temps.



Jusqu’à présent, le progiciel SpatialLabs comporte trois composants. Le lecteur SpatialLabs est un lecteur simple pour les fichiers vidéo 3D, tandis que SpatialLabs Go est une superposition flottante qui peut convertir des vidéos 3D côte à côte de presque toutes les sources – y compris YouTube – en 3D stéréoscopique à l’écran. Le véritable cœur de la technologie est Model Viewer, qui peut importer des fichiers à partir d’une variété de formats de fichiers 3D majeurs et les afficher en temps réel. Ici, le suivi de la tête va plus loin, en utilisant les informations sur la position de votre tête pour ajuster le modèle afin que vous puissiez essentiellement déplacer votre tête autour de lui pour regarder sous un angle différent. Des modules complémentaires sont en cours de développement pour Blender et Autodesk Fusion 360 qui permettront une exportation en un clic vers Model Viewer, tandis que le nouveau middleware Maya permet de visualiser les projets en 3D à la volée, réduisant ainsi le temps de rendu. .



Acer m’a montré la technologie à son siège de Londres aux côtés du nouvel ultrabook Swift X alimenté par RTX 3050 et de l’ordinateur portable de jeu Slimline Predator Triton 500 SE de 16 pouces, également annoncés lors de la conférence de presse mondiale d’aujourd’hui. À l’heure actuelle, il s’intègre dans un prototype d’ordinateur portable compact de 14 pouces avec la marque ConceptD, qu’Acer fournit également aux développeurs désireux d’essayer SpatialLabs par eux-mêmes. La société était timide sur les produits qu’elle pourrait éventuellement lancer, mais les moniteurs sont la prochaine étape évidente. Dans tous les cas, ne vous attendez pas à ce que cela apparaisse dans un ordinateur portable grand public – ou même de jeu – de si tôt. Tout comme le flop grand public de Google Glass a conduit à une nouvelle vie dans les applications industrielles, Acer positionne la 3D pour la productivité et non le jeu. Là encore, Avatar 2 est toujours sur le point de sortir l’année prochaine, alors peut-être que SpatialLabs est tout simplement en avance sur la courbe. La 3D est de retour, bébé.