En un coup d’œil Note d’expert Avantages Aspiration ultra-puissante

Nettoie automatiquement la poubelle et les tampons de vadrouille

De nombreuses options de personnalisation du nettoyage Les inconvénients L’identification automatique des chambres est souvent inexacte

Prix ​​​​élevé

Les tampons de vadrouille ne fournissent pas suffisamment de pression vers le bas pour éliminer les taches Notre verdict Le Deebot X2 Omni est un robot aspirateur et laveur impressionnant qui permet un nettoyage des sols hautement personnalisé et sans intervention.

Prix ​​une fois examiné

1 499,99 $

Meilleurs prix aujourd’hui : Ecovacs Deebot X2 Omni

1 499,99 $ 1 499,99 $

Comme son nom l’indique, le nouveau robot aspirateur phare d’Ecovacs est une évolution du Deebot X1 Omni que nous avons précédemment examiné. Comme son prédécesseur, le X2 Omni est un hybride aspirateur et vadrouille haut de gamme avec le prix élevé correspondant. Mais pour le prix autocollant de 1 500 $, vous bénéficiez d’une multitude de fonctionnalités haut de gamme.

Si vous êtes aux États-Unis, il est disponible à l’achat dès maintenant auprès d’Ecovacs et d’Amazon. Les lecteurs britanniques devront attendre une date de sortie locale.

La base de chargement du Deebot X2 Omni vide automatiquement la poubelle du robot et lave ses tampons de nettoyage après les travaux de nettoyage. L’aspirateur a une puissance d’aspiration de 8 000 Pa, ce qui surpasse les 6 000 Pa du Roborock S8 Pro Ultra. Son tampon de vadrouille se soulève de 15 mm lorsqu’il détecte un tapis pour empêcher le transfert d’eau et de bactéries. Il utilise l’IA pour éviter les obstacles pour éviter les câbles de charge, les chaussures et autres objets qui jonchent généralement les sols. Et il possède même son propre assistant vocal intégré que vous pouvez utiliser pour contrôler le robot.

Concevoir et construire

En déballant le Deebot X2 Omni, j’ai immédiatement été frappé par sa taille et son design non conventionnel. La station Omni est plus petite que la station d’accueil du X1 Omni et a une sensation plus élégante que son prédécesseur, tout en exigeant beaucoup d’espace. Cette circonférence est nécessaire pour loger les deux réservoirs d’eau de l’Omni (un réservoir de 4 litres pour l’eau propre, plus un réservoir de 3,5 litres pour l’eau sale) et son sac à poussière de 3 litres.

Le X2 Omni a fait un excellent travail en aspirant la poussière et les poils d’animaux de mes sols stratifiés et de mes tapis, mais ses serpillères rotatives ne fournissaient pas suffisamment de pression vers le bas pour éliminer les taches et autres endroits difficiles.

Ensuite, il y a le robot lui-même. Le X2 Omni adopte un design carré plutôt que rond, ce qui lui permet de pénétrer dans les coins tout en accueillant une brosse à rouleau plus large qui peut réellement balayer la saleté dans ces espaces restreints. Ecovacs a également renoncé à la tour LiDAR, élément typique des aspirateurs robots haut de gamme, en intégrant un système LiDAR à double laser dans les bords du robot. Cela réduit sa hauteur de près d’un demi-pouce et permet au robot de se glisser sous les canapés, les lits et d’autres zones difficiles d’accès qui pourraient être négligées par un robot aspirateur plus grand.

La conception carrée du X2 Omni lui permet de nettoyer plus efficacement les coins et le long des bords des murs. Michael Ansaldo/IDG

Dans une autre variante de conception, le robot est doté d’un couvercle plat qui se fixe magnétiquement plutôt qu’avec une charnière. Le couvercle s’enlève facilement pour permettre l’accès à l’interrupteur d’alimentation de l’aspirateur, au bouton de couplage Bluetooth et au bac à poussière. Sur la face inférieure se trouvent la brosse roulante en caoutchouc, une seule brosse à bord rotatif et une paire de tampons de vadrouille rotatifs en chenille.

Le X2 Omni nécessite une configuration minimale. Vous devez fixer un plateau en plastique à la station de base et une brosse rotative au robot, puis télécharger l’application Ecovacs Home et suivre ses invites pour connecter l’appareil à votre Wi-Fi. Le processus de connexion est simple et ne prend qu’une minute environ.

Configuration et cartographie des pièces

Le robot effectue une cartographie de votre espace sans nettoyage la première fois que vous l’activez, puis effectue immédiatement un « nettoyage de toute la maison ». Il faut essayer d’identifier et d’étiqueter les pièces sur la carte nouvellement créée, mais les résultats pour mon niveau en bas n’étaient pas très impressionnants. Il identifiait mon salon comme un balcon, étiquetait mon entrée comme la cuisine et ma cuisine comme « Pièce 1 ». Heureusement, vous pouvez modifier manuellement la carte pour la rendre plus précise et ajouter des meubles et des limites virtuelles pour aider le robot dans la navigation.

Vous pouvez choisir parmi quatre « préférences de nettoyage » : Aspirateur uniquement, Vadrouille, Aspirateur et vadrouille et Vadrouille après aspiration. Cependant, le robot peut générer automatiquement des paramètres de nettoyage pour différentes pièces en fonction de la reconnaissance des types de pièces et de sols par son système d’IA. Ses choix étaient précis lors de mes tests et j’ai donc placé l’IA aux commandes pour la plupart de mon utilisation.

L’Omni Station abrite des réservoirs d’eau propre et sale pour nettoyer et nettoyer les tampons de nettoyage du X2 Omni. Michael Ansaldo/IDG

Performances de l’aspirateur et de la vadrouille

Le X2 Omni a généralement fait un excellent travail en aspirant la poussière et les poils d’animaux de mes sols stratifiés et de quelques tapis. Il augmente automatiquement son aspiration lorsqu’il détecte un tapis, ce qui a clairement contribué aux résultats. Ses tampons de vadrouille rotatifs ont fait un meilleur travail de nettoyage humide que les chiffons de vadrouille statiques utilisés par la plupart des autres aspirateurs robots, mais ils n’ont toujours pas fourni suffisamment de pression vers le bas pour éliminer les taches et autres endroits difficiles. Ne jetez pas encore votre vadrouille.

Le X2 Omni a été conçu pour offrir une expérience mains libres aussi proche que possible. Lorsque le robot retourne à la station de base, le contenu est aspiré hors de son bac à poussière et ses serpillères sont lavées, essorées, séchées à l’air et humidifiées. Il existe également une option autonettoyante à une touche qui nettoie la plaque de base où les tampons de vadrouille sont lavés pour éviter l’accumulation d’eau, de saleté et d’odeurs.

Le seul travail manuel que vous devez effectuer est de garder le réservoir d’eau propre rempli et le réservoir d’eau sale vide. En fonction de votre utilisation et de la taille de votre espace, cette tâche peut être effectuée aussi rarement qu’une fois par semaine. Vous devrez également remplacer le sac à poussière de l’Omni Station lorsqu’il sera plein, ce qui peut avoir lieu tous les 30 à 90 jours, encore une fois en fonction de votre utilisation.

Application et commande vocale

L’application Ecovacs Home vous donne un contrôle total sur votre robot, de la gestion des préférences et des cartes de nettoyage à la planification des travaux de nettoyage, en passant par le suivi de votre historique de nettoyage. Il vous permet également de visualiser votre maison grâce à la caméra frontale du robot. C’est pratique pour aider à le démêler d’un obstacle si vous n’êtes pas à proximité et pour l’utiliser comme caméra de sécurité mobile. Tout est présenté proprement et avec des étiquettes claires.

Vous pouvez également contrôler le robot avec votre voix. La plupart des robots aspirateurs peuvent utiliser Amazon Alexa et Google Assistant pour la commande vocale et répondront à des commandes simples pour démarrer et arrêter le nettoyage, retourner à la station de chargement, etc. L’assistant vocal intégré du X2 Omni permet des interactions beaucoup plus sophistiquées.

L’application Ecovacs Home facilite la gestion des préférences et des cartes de nettoyage. Michael Ansaldo/IDG

En utilisant la gâchette « OK Yiko » (prononcé « eeco »), vous pouvez dire au robot d’aller nettoyer des pièces spécifiques comme dans « OK Yiko, va nettoyer la cuisine » ou des zones spécifiques telles que « OK Yiko, va nettoyer sous le canapé ». » Vous pouvez également diriger le robot pendant qu’il nettoie avec des instructions détaillées telles que « OK Yiko, tourne à gauche, avance d’un mètre et nettoie là-bas. »

Comme vous pouvez le voir à partir de ces exemples, Yiko répond à la spécificité et si votre commande est trop générale – « OK Yiko, va nettoyer sous le lit », par exemple – il demandera : « De quel lit parlez-vous ? à quoi vous pouvez répondre « le lit de la chambre 1 ».

Faut-il acheter le Deebot X2 Omni ?

Le plus grand défi des aspirateurs robots laveurs est qu’ils effectuent généralement une tâche bien mieux que l’autre. Ce n’est pas un problème avec le X2 Omni car il fait les deux aussi bien et avec un niveau de personnalisation qui vous permet d’adapter chaque tâche à votre maison. Si vous désirez vous libérer de ces tâches ménagères, l’investissement en vaut la peine.

Vous n’êtes pas le robot aspirateur parfait ? Jetez un œil à notre tour d’horizon des meilleurs robots aspirateurs que nous avons testés.

Spécifications du Deebot X2 Omni