Ecovacs Deebot T20 Omni Review : Machine propre

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Puissance d’aspiration puissante

Nettoyage à la vadrouille à l’eau chaude

Fonction de levage de vadrouille efficace

Option pour un nettoyage en profondeur

Application réactive et commande vocale Les inconvénients Pas de réservoir d’eau intégré

Peut devenir bruyant

Relativement cher Notre avis Le Deebot T20 Omni coûte cher, mais tient ses promesses. Avec une configuration facile, une large gamme de fonctionnalités et d’excellentes performances de nettoyage, il est facile à recommander – à condition qu’il respecte votre budget.

Prix ​​lors de l’examen

1 099,99 $

Meilleurs prix aujourd’hui: Ecovacs Deebot T20 Omni

Avec sa série Deebot, la société chinoise Ecovacs propose des robots aspirateurs à différents niveaux de prix et de performances.

Le Deebot T20 Omni se situe tout en haut de la gamme, ce qui en fait l’un des aspirateurs robots les plus chers que vous puissiez acheter. Mais il y a quelques améliorations intéressantes ici, y compris un nouveau nettoyage à la vadrouille à eau chaude.

Alors, comment ça se passe dans un 120m2 plat? Peut-il faire face à différents revêtements de sol, marches et autres obstacles, et qu’en est-il des performances de nettoyage essentielles ? Voici notre avis complet.

Conception

Conception haut de gamme

Quai grand et encombrant

Le Deebot T20 Omni est livré dans un emballage pesant environ 18,4 kg.

Votre première tâche est l’une des plus importantes : où placer la station de base ? Il prend la grande majorité de ce poids (14 kg) et a des dimensions énormes de 43 x 58 x 45 cm.

Bien sûr, une source d’alimentation est nécessaire. Il doit également être facilement accessible par le haut afin de se remplir d’eau propre et d’évacuer l’eau sale. Chacun de ces bacs amovibles a une capacité de quatre litres.

Christophe Hoffmann

Christophe Hoffmann

L’esthétique est une réflexion après coup sur certains robots aspirateurs, mais ce n’est pas le cas ici. La station d’accueil et l’aspirateur lui-même disposent d’un boîtier en plastique blanc attrayant, ainsi que de jolies plaques décoratives argentées sur le dessus. Le T20 Omni est très élégant, ce qui lui permet de se fondre plus harmonieusement dans une pièce.

Le T20 Omni est très élégant, ce qui lui permet de se fondre plus harmonieusement dans une pièce

Il ne fait aucun doute que la qualité de construction ici est très bonne, comme on peut s’y attendre pour une machine haut de gamme.

Installation

Configuration rapide et facile

Nécessite l’application Ecovacs Home

En plus de l’aspirateur et de la station d’accueil, tout ce dont vous avez besoin pour démarrer avec l’appareil est inclus dans la boîte. Les vadrouilles, les brosses et les sacs d’aspiration devront être remplacés au fil du temps et sont tous disponibles sur le site Web d’Ecovacs. L’entreprise vend également sa propre solution de nettoyage pour la vadrouille, mais l’eau seule suffira dans la plupart des situations.

Le guide de démarrage rapide inclus dans la boîte avec le T20 Omni rend la configuration très simple. Heureusement, cela s’avère être le cas : en seulement cinq minutes, il est prêt à l’emploi.

Il y a quelques choses que vous devrez faire, mais aucune n’est particulièrement difficile. Fixez deux vadrouilles et deux brosses sous l’aspirateur, remplissez le réservoir d’eau du quai et branchez-le au secteur.

Christophe Hoffmann

À partir de là, tout se fait via l’application Ecovacs Home – elle est disponible pour Android et iOS.

Une fois installé, il vous suffit de scanner le code QR sous la plaque supérieure de l’aspirateur et de l’ajouter en tant que nouvel appareil. Le relier à votre réseau Wi-Fi permet des fonctionnalités supplémentaires clés, telles que l’accès pendant que vous êtes absent via le Cloud Ecovacs et la prise en charge de la commande vocale. Alexa et Google Assistant sont disponibles, ainsi que l’assistant Yiko d’Ecovacs.

Au cours du processus d’installation, vous serez invité à télécharger une mise à jour du micrologiciel. Cela en vaut la peine, mais vous pouvez autoriser l’installation automatique des futures mises à jour lorsque vous n’utilisez pas l’aspirateur. Par défaut, ce sera entre minuit et 6h du matin.

La prochaine étape consiste à cartographier votre maison. Le T20 Omni peut faire tout cela automatiquement, en parcourant toutes les pièces et en utilisant un système laser (connu sous le nom de TrueMapping 2.0) pour détecter les murs, les bords et les obstacles.

Cependant, il ne pourra pas franchir les marches supérieures à 1,5 cm. Celui de 2,5 cm était un pas trop loin (jeu de mots). Cependant, l’aspirateur est capable de reconnaître où se trouvent les escaliers et de rester à une distance appropriée. Vous n’aurez jamais à vous soucier de la chute du T20 Omni dans les escaliers.

Vous n’avez jamais à vous soucier de la chute du T20 Omni dans les escaliers

Un autre point positif est que la carte n’est pas figée : elle peut continuer à apprendre et à développer la carte au fil du temps. Vous pouvez créer plusieurs cartes dans l’application, chacune pouvant être affichée sous forme 2D ou 3D. En nommant chaque pièce, vous pouvez lancer des cycles de nettoyage spécifiques simplement avec votre voix.

Performances et fonctionnalités

Aspiration puissante 6000PA

Nettoyage impressionnant à la vadrouille à l’eau chaude

De nombreuses fonctionnalités

Lorsque le T20 Omni commencera à nettoyer, vous le saurez certainement. Ecovacs indique un volume maximal d’environ 67 dB, ce qui équivaut à peu près à un aspirateur ou un sèche-cheveux conventionnel.

Cela peut devenir assez ennuyeux, mais seulement lorsqu’il est proche du maximum. C’est à ce moment que les vadrouilles sont nettoyées et les bruits d’aspiration ou de nettoyage réguliers sont nettement plus silencieux.

Sans réservoir d’eau intégré, l’aspirateur doit retourner au quai toutes les quelques minutes pendant le nettoyage. Cela interrompt le nettoyage et signifie que tout prend plus de temps.

Le nettoyage à l’eau chaude est une excellente caractéristique

Cependant, le T20 Omni possède une fonction de vadrouille remarquable. Contrairement à la plupart des robots aspirateurs, les serpillières sont nettoyées et humidifiées à l’eau chaude (à 55°C). Bien que cette température soit suffisante pour vous brûler, les vadrouilles elles-mêmes ne sont pas aussi chaudes. Ils ne deviennent chauds qu’au toucher.

De plus, cela rend le nettoyage beaucoup plus efficace que d’habitude. Vous pouvez obtenir un nettoyage en profondeur, comme le montre la quantité de saleté accumulée dans le réservoir d’eau sale. Le nettoyage à l’eau chaude est une excellente caractéristique.

Ensuite, lorsqu’il est temps de vider le réservoir d’eau sale de 4L ou d’en ajouter plus au réservoir d’eau fraîche de 4L, un message ou une alerte sera délivré via l’application.

Lors du nettoyage du sol lui-même, les vadrouilles ne sont que chaudes au toucher. Un message sur le smartphone vous informe lorsque le réservoir d’eau douce de 4 litres doit être rempli.

Christophe Hoffmann

Dans mon appartement, le T20 Omni a aspiré avec succès les poils de chien et une gamme d’autres saletés qui se sont accumulées, à la fois sur les carreaux d’ardoise et les sols en bois dur. C’était très efficace pour enlever les débris, puis essuyer le sol avec les vadrouilles.

Surtout, l’aspirateur s’adapte également bien aux tapis, à condition qu’ils ne soient pas à poils longs. Lorsqu’un tapis est détecté, le T20 Omni soulève automatiquement les deux vadrouilles.

Si votre moquette n’est pas adaptée ou si vous préférez qu’elle ne soit pas nettoyée, il existe une solution simple : activez simplement l’option « éviter la moquette » dans l’application.

Certes, mon appartement était déjà relativement rangé avant le nettoyage, mais le T20 Omni a effectué tous les cycles sans encombre. Pour éviter qu’il essaie de descendre des escaliers qui dépassent sa limite de 1,5 cm, il vous suffit de le sélectionner comme zone d’exclusion.

L’application elle-même est intuitive et relativement facile à utiliser. Mais il y a beaucoup de fonctionnalités ici, donc cela vaut la peine de prendre le temps de tout essayer et de configurer les choses comme vous les aimez. En particulier, nommer les pièces, définir des zones d’exclusion et ajouter vos propres objets à la carte valent la peine d’être explorés.

Il est également recommandé de configurer des programmes personnalisés, car cela facilite grandement le démarrage du nettoyage à tout moment. Compte tenu de la qualité de la détection des objets, c’est donc un bon choix si vous aimez planifier le nettoyage lorsque vous n’êtes pas là.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Cependant, certains textes de l’application semblent avoir été directement traduits du chinois, il y a donc parfois une grammaire incohérente et des sauts de mots involontaires. Ce serait formidable de voir cela amélioré.

Des mises à jour sur l’état du T20 peuvent être fournies via l’application, mais également via une voix sur l’aspirateur lui-même. Cela vous permet de prendre rapidement toutes les mesures nécessaires.

Prix ​​& disponibilité

Le Deebot T20 Omni est un aspirateur robot haut de gamme, et son prix en est le reflet.

Au prix fort, cela vous coûtera 1 099 $ / 1 299 £. Il est disponible directement auprès d’Ecovacs (États-Unis/Royaume-Uni) et via Amazon (États-Unis/Royaume-Uni).

Cependant, il existe souvent des offres et des promotions disponibles qui font baisser le prix.

Même ainsi, c’est l’un des aspirateurs robots les plus chers du marché. Le Deebot X1 Omni d’Ecovacs et le Roborock S8 Pro Ultra sont encore plus chers, mais il existe de nombreuses options plus abordables.

Le T20 Omni n’est pas un mauvais rapport qualité-prix, mais pour l’acheter, il faudra être sûr qu’un robot aspirateur vous convienne.

Verdict

En termes simples, l’Ecovacs Deebot T20 Omni est l’un des meilleurs aspirateurs robots que vous puissiez acheter.

Il combine une excellente puissance d’aspiration avec un large éventail de fonctionnalités, y compris l’excellent nettoyage à la vadrouille à l’eau chaude. En conséquence, il est excellent à la fois pour passer l’aspirateur et le nettoyage sur une gamme de types de revêtements de sol.

Avec un design élégant et haut de gamme, une application compagnon puissante et un support d’assistant vocal, il y a beaucoup à aimer ici.

Cependant, ce n’est pas parfait. Il n’y a pas de réservoir d’eau sur l’aspirateur lui-même, ce qui signifie qu’il doit retourner plusieurs fois au quai pendant le nettoyage. Il peut également devenir assez bruyant et vous devez tenir compte de ce prix élevé.

Mais pour tout ce que vous obtenez ici, le T20 Omni reste l’un des aspirateurs robots les plus remarquables du marché.

Spécifications

Nom du produit : Ecovacs Deebot T20 Omni

Dimensions du quai : 43 × 57,8 × 44,8 cm (L × H × P)

Poste de poids : 14 kg

Dimensions robot : 36,2 × 36,2 × 10,4 cm (L × P × H)

Poids du robot : 4,4 kg

Commande vocale : Ecovacs Yiko, Alexa et Google Assistant

Détection d’obstacles : TrueDetect 3D 3.0

Cartographie : TrueMapping 2.0

Puissance d’aspiration : 6 000 Pa

Volume maximal du bac à poussière : 300 ml

Volume du sac filtrant en station : 3 litres

Volume maximal du réservoir d’eau : 2 × 4 litres

Niveau sonore : 67 dB (aspiration), 69 dB (aspiration et nettoyage)

Domaine d’application : carrelage, parquet, parquet, moquette, stratifié

Programmation horaire / hebdomadaire : oui, via l’application Ecovacs Home

Reconnaissance de pièce : oui

Indicateur de changement de filtre : oui

Autonomie de la batterie : 260 minutes

Durée de fonctionnement maximale : 170 min

Temps de charge selon le fabricant : 6,5 heures

Cet article a été traduit d’un original posté sur PC-Welt.