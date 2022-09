Serpentant sur des kilomètres le long de la Tamise au débit lent, un kaléidoscope d’humanité était venu rendre un dernier hommage à la reine.

La file d’attente représentait le meilleur de la Grande-Bretagne moderne et multiculturelle, avec des personnes en deuil arrivant de tous les coins du royaume d’Elizabeth II et au-delà.

Les gens font la queue pour rendre hommage à la reine devant Westminster Hall à Londres Crédit : AP

Les membres du public dans la file d’attente sur Lambeth Bridge en attendant de voir le cercueil de Sa Majesté Crédit : PA

S’étendant sur environ quatre milles et demi, la ligne de personnes en deuil semble avoir capturé l’ambiance nationale

De tous les coins du royaume d’Elizabeth II et au-delà, les gens ont fait la queue aux côtés du London Eye Crédit : Peter Jordan

Oliver Harvey a parlé aux personnes dans la file d’attente attendant de passer devant le cercueil de la reine Crédit : Louis Wood

Des braves gens qui aimaient la Reine et leur pays. La majorité silencieuse dont les voix ne sont pas beaucoup entendues par les grandes gueules stridentes qui peuplent une grande partie des médias sociaux.

S’étendant sur environ quatre miles et demi de Bermondsey Beach à Westminster Hall, où la reine se trouve en état, la ligne de personnes en deuil semble avoir capturé l’ambiance nationale.

Respectueux et polis, des amitiés se sont instantanément forgées et des sandwichs partagés lorsqu’ils ont rejoint la ligne Elizabeth.

Près de Tower Bridge, Titlilayo Owootomo, la cinquantaine, m’a confié : « L’ambiance dans la file d’attente est magnifique. C’est tellement agréable de voir autant de personnes de tous horizons et de toutes confessions. C’est ce que la reine a représenté de son vivant.

« C’est merveilleux de voir tant de gens se rassembler pour lui rendre hommage. J’aiderai la nation à pleurer.

La visiteuse de santé faisait la queue avec des amis Adeola Olaniyan, 60 ans, et Tokunbo Ogumlowow, dans la cinquantaine, de Dartford, Kent.

Sans se laisser décourager par l’attente de neuf heures pour être en présence de leur défunt monarque, des souvenirs ont été partagés et des histoires personnelles révélées. Avec une dignité tranquille, ils ont fait la queue devant le HMS Belfast, son drapeau de l’Union flottant en berne dans une brise légère.

De l’autre côté de la Tamise, la pierre blanche de la Tour de Londres de Guillaume le Conquérant resplendissait sous le soleil.

Près de London Bridge, Joseph Afrane, 58 ans, né au Ghana, avait noué une nouvelle amitié avec Hester Leung, arrivé en Grande-Bretagne il y a deux ans en provenance de Hong Kong.

Dans les lunettes de soleil et la cravate du drapeau de l’Union, l’agent de sécurité Joseph, 58 ans, de Battersea, dans le sud de Londres, a déclaré: «C’est une longue file d’attente mais l’atmosphère est fantastique. Je suis seul mais j’ai rencontré Hester faisant la queue derrière moi et nous avons une bonne conversation.

“Je viens d’un milieu du Commonwealth et j’ai déménagé en Grande-Bretagne il y a 30 ans. Je m’habille et je vais à toutes les grandes occasions royales, de Trooping the Colour à tous les jubilés de la reine.

Hester, 63 ans, maman de deux enfants à la retraite, qui vit maintenant à High Wycombe, Bucks, a déclaré: «Joseph a été un héros qui m’a diverti pendant que nous faisions la queue.

“Je suis très reconnaissant pour tout ce que ce pays m’a offert, donc je veux rendre hommage à la reine.”

“Elle a de nouveau réuni tout le monde”

Charlotte Lewis du service marketing de The Sun a remis des exemplaires du journal de jeudi à ceux qui avaient des heures à remplir en attendant.

La file d’attente s’est ensuite déroulée devant le pont de Londres et le Borough Market, le paradis des gourmands, où certains se sont retirés pour se nourrir.

Maman de six enfants, Lisa Winfield, 49 ans, d’Eastbourne, East Sussex, était avec ses filles jumelles de 11 ans, Celine et Danni.

Elle a déclaré: «Tout le monde s’est réuni de tous les horizons. C’est comme ça que la reine a toujours fait.

« Elle se fichait d’où vous veniez. Maintenant, elle a réuni tout le monde à nouveau.

Sur la queue coulait, comme le grand fleuve sur son flanc.

Sanjaya Fernando, 28 ans, et sa femme Shanesha Ranasinghe, 28 ans, avaient voyagé de Cheltenham, Gloucs.

L’étudiante Sanjaya a déclaré : « Quand nous avons appris qu’elle était décédée, c’était vraiment triste pour nous, alors nous avons voulu venir lui rendre visite. Nous avons eu d’excellentes interactions avec d’autres personnes. C’est une longue file d’attente, donc il y a beaucoup d’occasions de rencontrer des gens.

Plus loin sur la Tamise, la Tate Modern Gallery arborait des bannières de la sérigraphie classique de 1985 de l’artiste pop Andy Warhol représentant la reine.

Les mamans Ainsley Blackburn, 36 ans, et Gemma Morton, 36 ans, avaient voyagé de Morpeth dans le Northumberland pour rendre hommage

La réceptionniste des médecins Ainsley a déclaré: «C’est tellement agréable d’être ici.

Je ferai une petite prière quand je la verrai. Je vais verser une larme. Fonctionnaire Richard Horley

“Tout le monde veut savoir d’où vous venez et comment vous vous sentez.”

L’officier de police Gemma a ajouté: «La Grande-Bretagne fait si bien ce genre de choses. C’est très triste mais un moment pour être reconnaissant était bien.

Le couple de retraités Simon Wilson, 67 ans, et Sandy Pochin, 74 ans, étaient venus en train de Hale, dans le Grand Manchester.

Sandy a déclaré : « C’est une belle atmosphère. Tout le monde est très agréable, poli et fait la queue bien. Les Britanniques sont doués pour faire la queue.

Mais les gens n’étaient pas simplement venus du Royaume-Uni pour pleurer le monarque.

Bernadette Christie, 68 ans, a réservé un vol pour Londres depuis la province canadienne de l’Alberta deux minutes après l’annonce de la mort de la reine et a campé à Londres à l’approche des funérailles.

Elle a dit : « Trente-six heures sans sommeil et me voilà. C’est fou mais ça vaut le coup. Le temps est semblable à celui de l’Alberta — froid et humide.

Dans la file d’attente, la gare de Waterloo est passée à Lambeth Palace, la résidence officielle londonienne de l’archevêque de Cantorbéry, par Lambeth Bridge et jusqu’au creuset du pouvoir britannique, Westminster.

Là, le fonctionnaire Richard Horley, 58 ans, de Horley, Surrey, a déclaré: «Je dirai une petite prière quand je la verrai. Je vais verser une larme.

«Quand quelque chose comme ça se produit, nous nous rassemblons et nous réunissons. C’est comme ça qu’on est en Bretagne. La reine a rassemblé les gens.

Il est difficile d’imaginer que de nombreux autres pays réussissent un tel exploit de deuil national de la même manière.

Car il n’y a rien de plus britannique qu’une file d’attente ordonnée.