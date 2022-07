Écoutez votre musique préférée, podcasts pour rester vigilant au volant, trouve l’étude

Plus un conducteur s’intéresse à ce qu’il écoute en conduisant, meilleures sont sa vigilance et sa capacité à rester éveillé, suggèrent les résultats d’une étude qui recommande d’écouter les émissions et la musique que vous appréciez personnellement au volant. L’étude, publiée par l’association française Assurance Prévention, suggère qu’écouter de la musique ou un podcast a un effet bénéfique sur la vigilance au volant. Mieux encore, le fait de choisir ce que vous écoutez pourrait retarder l’apparition d’une somnolence extrême au volant. Pour arriver à cette conclusion, une petite étude scientifique a été réalisée via une situation test à l’aide d’un simulateur de conduite. Quelque 97 automobilistes ont participé à cette expérience qui consistait à rouler pendant 90 minutes sur une autoroute, dans diverses conditions (jour, nuit, beau temps et pluie). A travers une auto-évaluation des niveaux de somnolence, mais aussi à travers l’analyse des signes faciaux et des comportements à l’aide d’un appareil dédié, il est apparu clairement que les personnes qui conduisaient sans écouter de musique ou de podcasts, mais uniquement au bruit de la voiture et du trafic, étaient significativement plus sujets à la somnolence. En effet, les vibrations naturelles de la voiture semblent favoriser la somnolence.

L’étude a également révélé que la musique imposée au conducteur a tendance à augmenter sa concentration et à réduire le risque de somnolence. Cependant, les meilleurs résultats sont ceux obtenus lorsque les conducteurs écoutent le contenu de leur choix. Leur attention était alors beaucoup plus élevée et les signes d’endormissement étaient les plus faibles.

Alors, vous savez quoi faire lorsque vous prenez la route cet été : écoutez vos playlists et podcasts préférés !

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles, regardez les meilleures vidéos et la télévision en direct ici.