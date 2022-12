ÉCOUTEZ : Trois joueurs et un podcast – Celui sur les “amis du football”, la célébrité et une carrière dans l’arbitrage ? | Nouvelles du football

Écoutez le dernier épisode de Three Players et un podcast avec Sky Sports…

Celui sur les “amis du football”, la célébrité et une carrière d’arbitre ?

Rejoignez-nous pour une autre montagne russe d’une conversation avec Jen Beattie, Rachel Yankey et Izzy Christiansen.

Dans la dernière édition du podcast, la discussion porte sur les selfies avec l’opposition, la célébrité et ce qui va avec, et si oui ou non les joueurs se tourneront bientôt vers une carrière d’arbitre !

Trois joueurs et un podcast

Beattie d’Arsenal, Christiansen d’Everton et l’ancienne Lioness Yankey plongent dans les sujets les plus brûlants du football féminin en ce moment, avec de nombreuses surprises en cours de route.

Animé par Caroline Barker, Three Players and a Podcast voit Jen Beattie (jouant actuellement pour Arsenal), Izzy Christiansen (jouant actuellement pour Everton) et Rachel Yankey (ancienne joueuse de la WSL et internationale anglaise) apporter trois sujets à la table à chaque épisode. D’actualité ou historique, léger ou percutant – nous aborderons les questions et débats importants entourant le football féminin.

