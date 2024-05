Écoutez son deuxième album solo

Avec l’aimable autorisation de BIGHIT MUSIC

RM de BTS est officiellement deux fois artiste d’album solo. Le deuxième disque de la star de la K-pop, Bon endroit, mauvaise personne, est arrivé vendredi 24 mai, apportant avec lui 11 nouveaux morceaux que les fans pourront apprécier au milieu des obligations militaires du groupe.

Mené par le single « Come Back to Me », Bon endroit, mauvaise personne présente également les chansons alternatives « Nuts », « Groin », « Heaven », « LOST ! et plus. Dans l’ensemble, le LP reflète une « présentation brute et honnête de la sensibilité, de l’esthétique et des convictions distinctives de RM », selon une sortie de BigHit, et fait suite au premier album de l’artiste sud-coréen de 2022. Indigoqui a atteint la troisième place du Billboard 200.

Avant l’arrivée du nouvel album, RM a dévoilé plusieurs photos conceptuelles pour enthousiasmer les fans pour le projet. Selon un autre communiqué, l’œuvre était destinée à capturer la star née Kim Namjoon comme un « individu ordinaire dans des contextes quotidiens et identifiables, profitant de moments de liberté – une rupture avec le personnage glamour qu’il incarne sur scène ».

Les boutons-pression reflètent directement le matériau sur Bon endroit, mauvaise personnequi capture le sentiment du chanteur-danseur d’être « un étranger qui ne s’intègre pas », comme indiqué dans l’annonce de l’album de Weverse en avril.

RM et ses camarades du groupe BTS Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V et Jung Kook servent actuellement dans l’armée sud-coréenne, qui impose un enrôlement militaire de 18 mois pour tous les hommes valides avant l’âge de 28 ans. peu de membres ont poursuivi divers projets solo au cours de leur service, et le groupe au complet prévoit de se réunir à nouveau pour des activités de groupe en 2025.

Écoutez le nouvel album de RM Bon endroit, mauvaise personne ci-dessous.