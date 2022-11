Écoutez sa 2e chanson de ‘Wakanda Forever’ – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : CAROLINE BREHMAN/EPA-EFE/Shutterstock

“Je donnerais mon cœur à cet endroit / Je donnerais mon âme ou tout ce qu’il faudrait, ne m’enfuirais jamais / J’ai assez d’anges pour prendre d’assaut les portes, je n’ai pas peur” Rihanna chante au début de “Born Again”, sa deuxième chanson de la Panthère noire : Wakanda pour toujours bande sonore. La chanson – écrite par Rihanna, Le rêveet compositeur Ludwig Goranssonpar Génie – est un compagnon sombre de “Lift Me Up” et voit Rihanna faire un vœu. “Alors jusqu’à ce que ces rivières s’épuisent / Cela me traverse / Où que vous soyez, je serai là / Nous continuons (Nous continuons) / Né de nouveau.”

Rihanna “Lift Me Up” est arrivée le 28 octobre. La chanson était le premier nouveau morceau de Rih en six ans, et le Tems-la chanson écrite était un hommage à la fin Chadwick Bosemanqui a interprété T’Challa dans le premier Panthère noire film. “Brûler dans un rêve sans espoir / Tiens-moi quand tu vas dormir / Garde-moi dans la chaleur de ton amour / Quand tu pars, garde-moi en sécurité / Sain et sauf”, chante Rihanna dans la chanson, qui comprenait également des contributions du réalisateur Ryan Coogler et compositeur Ludwig Goransson. La chanson a fait ses débuts au n ° 2 sur le Panneau d’affichage Hot 100, derrière de Taylor Swift “Anti Hero.”

“Lift Me Up” a “des éléments de [Ludwig Göransson’s] fois au Sénégal, il y a plusieurs années, il y a des éléments de – évidemment j’ai enregistré ici aux États-Unis, enregistré au Royaume-Uni, également enregistré au Mexique », a déclaré Ryan Coolger Divertissement ce soir. “Et puis Tems, moi et Ludwig nous sommes assis au Nigeria et nous y avons vraiment travaillé, il y a quelques mois.” Ryan a également déclaré qu’il était “éternellement reconnaissant” à Rihanna d’avoir rejoint la bande originale.

« Je vais dire ceci, je ne lui ai rien fait faire. Je ne pense pas que quiconque puisse lui faire faire quoi que ce soit, c’est une personne qui marche au rythme de son propre tambour », a déclaré Coogler. HE. “Je suis juste reconnaissant qu’elle ait voulu contribuer à cela, et je serai éternellement reconnaissant et pas seulement à elle, mais à tous les autres musiciens fantastiques qui sont sur la bande originale. Mais oui, elle est grande, elle est la seule et unique.

Soutenant la théorie selon laquelle Rihanna a son propre emploi du temps, l’icône de la musique et de la mode a étouffé l’espoir des fans que ce retour à la musique et son prochain spectacle de la mi-temps du Super Bowl signifient que son neuvième album verra le jour. “Le Super Bowl est une chose. La nouvelle musique est une autre chose. Vous entendez ça, les fans ? elle a dit au Presse associée avec un rire. “À la seconde où j’ai annoncé cela, j’ai dit : ‘Oh, mon Dieu, ils vont penser que mon album arrive. Je dois me mettre au travail.'”

Snoop Dogg a fait écho à Ryan Coogler en louant le talent de Rihanna. Quand le Doggfather a parlé avec HollywoodLife, il a réfléchi aux conseils qu’il pouvait donner à Rih puisque lui et un groupe d’icônes du hip-hop – Dr. Dre, Mary J. Blige, Kendrick Lamar, Eminem, 50 centimeset Anderson Paak – joué au Super Bowl LVI en février. “Je ne peux pas lui donner de conseils”, a déclaré Snoop HollywoodLife. “Elle est l’un des plus grands à le faire. Elle sait quoi faire. Mais je sais qu’elle va créer une émission dont tout le monde parlera pendant de nombreuses générations.