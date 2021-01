Si 2020 était une personne, à quoi ressemblerait-elle? J’imagine quelqu’un de fatigué, ravagé, abattu par la maladie et la brutalité policière, et fatigué d’essayer de rester à flot dans une économie en déclin. Nous avons personnifié 2020 dans des articles, des mèmes et des GIF, en en parlant comme s’il s’agissait d’un antagoniste vivant et respirant dans notre histoire collective. Et cette dernière célébration du Nouvel An ne portait pas tant sur la naissance d’une nouvelle année que sur la mort d’un vieil homme que personne ne demandait.

Je pensais à la pauvre pâleur et à la démarche boiteuse de 2020 alors que je regardais le film en stop-motion de Rankin-Bass 1976 «Rudolph’s Shiny New Year» pendant les vacances. Le film a mis en évidence quelque chose que 2021 viendra sûrement prouver: les façons dont nous marquons le temps sont arbitraires, en fin de compte un fantasme dans lequel notre souvenir d’une année ne rend souvent compte que des extrêmes de notre expérience: les meilleures et les pires choses qui nous soient arrivées. Le temps est lourd et indomptable, tellement plus grand que la façon dont nous le définissons, et il continue que nous marquions ou non son passage.

J’ai grandi en regardant tous les films de Noël de Rankin-Bass, avec Les avares de chaleur et les avares de neige et Burgermeister Meisterburgers, mais « Rudolph’s Shiny New Year » a toujours semblé un homme étrange (ou, plus exactement, étrange renne) en dehors. Contrairement aux autres, qui sont restés fidèles à Noël et à ses traditions, avec des histoires de Père Noël et de magie spéciale pour les fêtes, «Rudolph’s Shiny New Year» s’est concentré sur notre célébration du temps qui passe.

La suite de « Rudolph le renne au nez rouge » a placé son protagoniste sur une nouvelle mission: après avoir sauvé Noël avec son schnoz-balise brillant, Rudolph doit retrouver Happy, le bébé nouvel an, qui s’est enfui parce que les gens continuent à faire amusant de ses oreilles Dumbo-esque. Le vieux Father Time dit à Rudolph que si Happy n’est pas retrouvé à minuit le soir du Nouvel An, il le restera pour toujours le 31 décembre.