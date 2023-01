Écoutez Riley Keough et Sam Claflin chanter – Hollywood Life

Préparez-vous pour un rock’n’roll épique. La nouvelle bande-annonce de Daisy Jones et les six est sorti, et il ne déçoit pas le moins du monde. « Écoute, je sais que j’ai dit que je te dirais tout. Mais combien de tout voulez-vous vraiment savoir ? » dit Daisy dans la bande-annonce.

Les images nous donnent la première écoute du groupe actuel. Sérieusement, annoncez la tournée mondiale immédiatement. Riley Keough et de Sam Claflin les voix se mélangent parfaitement comme Daisy et Billy. Il y a un extrait de “Regret Me” qui joue tout au long.

“Vous écrivez des chansons sur qui vous aimeriez être, pas sur qui vous êtes. Et si vous écriviez des chansons sur le gars qui veut peut-être des choses qu’il ne devrait pas ? Daisy demande à Billy. Il répond: “Qui voudrait entendre une chanson à ce sujet?” Daisy dit: “Je pense que tout le monde le ferait.”

Auteur Taylor Jenkins Reid a taquiné la révélation la veille sur son Instagram. Elle a dit aux fans qu’il y aurait un “tout petit extrait” de quelque chose de Daisy Jones et les six. « Si vous consultez mon Instagram, vous pourriez voir un petit quelque chose dans lequel vous voyez à quel point ce casting est cool, à quel point ces tenues sont cool, à quel point les choses deviennent dramatiques et intenses, et aussi à quel point ce groupe est cool parce que vous allez entendre un tout petit, tout petit bout d’un de mes préférés Daisy Jones et les six chansons d’un album de Daisy Jones et les six chansons que j’adore absolument. Vous allez enfin entendre un tout petit peu de ce à quoi ressemble Daisy Jones & The Six », a-t-elle déclaré.

La série limitée suivra l’ascension et la chute d’un groupe de rock à la fin des années 1970. Après un concert à guichets fermés au Soldier Field de Chicago, le groupe a décidé d’arrêter. Maintenant, des décennies plus tard, les membres du groupe acceptent enfin de révéler la vérité. Le spectacle met également en vedette Camila Morrone comme Camila Dunne, Will Harrison comme Graham Dunne, Maison d’eau Suki comme Karen Sirko, Josh Maison Blanche comme Eddie Roundtree, Sébastien Chacon comme Warren Rhodes, Nabiyah Be comme Simone Jackson, et Thomas Wright comme Teddy Price, avec une apparition spéciale de Timothée Olyphant comme Rod Reyes.

Daisy Jones et les six sera diffusé le 3 mars sur Prime Video, avec de nouveaux épisodes diffusés chaque semaine sur le service de streaming. La série est basée sur le roman à succès de Taylor de 2019 du même nom.

