Écoutez-moi: l’intelligence artificielle n’est peut-être pas mauvaise pour la musique après tout – National

Lorsque Barry Manilow a voulu faire une tournée en 1982, il a dû faire face au coût immense d’emmener un orchestre sur la route. Alors il ne l’a pas fait. Au lieu de cela, un groupe plus important de musiciens jouant des instruments traditionnels a été largué et remplacé par quelques gars jouant des synthétiseurs. Les syndicats de musiciens ont fait irruption, affirmant que les synthés coûtaient des emplois et que la technologie devrait être interdite. Comment cela a-t-il fonctionné ?

À peu près à la même époque, les musiciens exploraient l’art du sample, les excisions chirurgicales de portions d’anciennes chansons pour en créer de nouvelles. Il y avait aussi beaucoup de plaintes à ce sujet. « La créativité est morte ! » criaient les opposants. « Nous sommes condamnés à un avenir de sons recyclés ! »

Au lieu de cela, une fois les problèmes juridiques résolus (c’est-à-dire donner le crédit approprié à ceux dont les œuvres ont été échantillonnées), une nouvelle génération de musiciens intelligents a pu utiliser la nouvelle technologie pour étendre la gamme sonore et la texture de la musique populaire.

Ensuite, nous nous heurtons à l’introduction de la boîte à rythmes moderne. Les batteurs étaient convaincus que cette technologie allait les mettre en faillite. Une chose amusante s’est produite, cependant. Ce n’était pas le cas. Il y avait encore beaucoup de concerts pour les batteurs. Pendant ce temps, les musiciens ont commencé à utiliser des boîtes à rythmes pour les rythmes et les sons que les humains ne pouvaient pas créer avec leurs bras et leurs jambes. La technologie a inauguré un tout nouvel ensemble de sons ainsi qu’un nouveau travail : programmeur de batterie.

De tels bêlements luddites contre le progrès technologique réussissent rarement. Quand il s’agit de musique contre technologie, la technologie gagne presque toujours.

Le dernier défi au statu quo est l’utilisation de l’intelligence artificielle dans la création de nouvelles musiques. Les critiques soulignent les lacunes de la loi sur le droit d’auteur. Les musiciens considèrent la musique assistée par l’IA comme effrayante, tricheuse, volante et même diabolique. Ice Cube, un rappeur qui a fait ses os avec une utilisation généreuse d’échantillons, qualifie la musique d’IA de « démoniaque ».

Oui, il y a toutes sortes de problèmes liés à l’IA et à la musique qui doivent être résolus. Et oui, il y a des questions juridiques et éthiques qui doivent être résolues. Mais maintenant que la technologie est là, elle ne va pas disparaître. Il est temps de commencer à examiner les aspects positifs que l’IA pourrait apporter à la musique.

Attendez. Écoutez-moi. Voici quelques scénarios où l’IA sera très utile.

Génération musicale : La créativité humaine est limitée par l’expérience et la capacité. Personne ne peut s’inspirer de tous les styles et genres de musique. L’IA le peut. Avec les capacités de parole en musique d’un programme comme MusicLM de Google, vous pouvez simplement dire ou taper quelque chose comme « Mettez-moi de la musique de danse industrielle basée sur l’accordéon avec une voix de style Lady Gaga en lituanien » et vous l’obtiendrez. Je ne dis pas que ce sera très bien, mais en jouant avec des commandes loufoques comme ça, il est possible qu’un nouveau type d’inspiration arrive.

Écriture de chansons : Tout le monde se heurte au blocage de l’écrivain. Jouer avec l’IA pourrait aider à sortir de cette ornière en présentant des idées pour de nouvelles ambiances, tonalités et approches. Et pas seulement avec les 12 notes de notre gamme musicale occidentale mais avec des idées lyriques. Bien sûr, vous pouvez toujours chercher un thésaurus ou un dictionnaire de rimes, mais l’IA est beaucoup plus rapide et beaucoup plus puissante.

Musique de production : Il y a un besoin sans fin de musique gratuite sans droit d’auteur à des fins industrielles. Cela inclut tout, des partitions accessoires pour les narrations, les vidéos d’entreprise, les podcasts, les publications TikTok et YouTube, et même la télévision et les films. Des musiciens anonymes travaillent dans des studios pour essayer de créer cette musique importante mais inoffensive tout en essayant de ne pas empiéter accidentellement sur le travail de quelqu’un d’autre. Dans le passé, ces bibliothèques de clips musicaux de 10, 15, 30 et 60 secondes étaient vendues à des endroits comme les stations de radio (généralement dans de gros classeurs de CD et plus tard sous forme de téléchargements numériques). Environ un an plus tard, avec tout le matériel épuisé, vous devrez acheter/licencier une nouvelle bibliothèque.

L’IA sera utilisée pour créer une offre pratiquement illimitée de ce type de musique. Demandez à n’importe qui dans le secteur de la production / post-production à quel point cela sera utile, en particulier lorsqu’il cherche à créer du matériel qui ressemble à quelque chose de familier sans basculer dans le domaine du plagiat.

Mimétisme vocal : Disons que vous êtes un auteur-compositeur et que vous devez écrire une chanson pour Adele. Vous pouvez composer le tout et déposer un fac-similé raisonnable de la voix d’Adele pour voir comment le produit final pourrait sonner. Les auteurs-compositeurs et les producteurs vont adorer ça.

Voix de licence : Les voix deviendront des actifs numériques à licencier et à acheter. Voici un exemple.

Je fais beaucoup de travail vocal et de narration et parfois c’est tellement occupé que je dois refuser des emplois. Et si je pouvais obtenir une licence pour ma voix, avec toutes ses intonations et ses bizarreries, pour une utilisation dans les concerts de travail vocal pour lesquels je n’ai pas le temps de faire ? Je peux même voir un avenir où mon agent envoie simplement une bande démo aux clients qui m’imitent ensuite quel que soit le projet. J’encaisse simplement les chèques au fur et à mesure qu’ils arrivent par la poste. Ça me semble plutôt gentil.

La résurrection des artistes morts : En 1997, une nouvelle publicité télévisée pour les aspirateurs Dirt Devil est apparue, mettant en vedette Fred Astaire dansant avec un aspirateur. Une astuce mignonne, étant donné qu’Astaire était décédé une décennie plus tôt. Sa succession a fait une belle somme d’argent pour la licence de l’image de Fred. Ce type de technologie de type Zelig/Forrest Gump a été très populaire dans le cinéma et la télévision.

L’IA donne désormais aux successions de Tupac Shakur, Jimi Hendrix, Kurt Cobain, Prine ou tout autre artiste décédé la possibilité de concéder la voix du défunt à de nouvelles collaborations qui n’impliquent pas de trouver d’anciennes pistes vocales statiques du passé. Au lieu de cela, il utilise quelque chose appelé « émulation vocale ». Disons, par exemple, qu’Eminem voulait faire un duo avec Pac sur une chanson sur la nuit où il a été abattu et est mort. N’importe qui peut rapper quelque chose dans le programme et cela changera le timbre et la tonalité en quelque chose qui ressemble à Pac.

Qui ferait ça ? Pensez aux milliers de chansons achetées par des sociétés comme Primary Wave, Hipgnosis et Concord. Cela pourrait faire partie de la façon dont ils prolongent la vie des artistes et des chansons.

Fanfiction musicale : Et si on pouvait amener Kurt Cobain à chanter Michael Jackson Polar? Pensez à tous les univers parallèles étranges que nous pourrions explorer.

Ce sont des moments intéressants, le Far West sauvage de la production musicale AI. Mais comme nous l’avons vu avec les synthés, l’échantillonnage et les boîtes à rythmes, cela sera codifié, légalisé et monétisé. L’avenir sera intéressant.

—

