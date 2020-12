Il est temps de donner le micro à ces membres de la famille royale!

Le mardi 15 décembre, Spotify a annoncé un partenariat pluriannuel avec Archewell Audio, la société de production créée par Prince Harry et Meghan Markle.

Grâce à cette collaboration, Archewell Audio ainsi que le duc et la duchesse de Sussex produiront une programmation visant à élever et divertir le public du monde entier.

« Ce que nous aimons dans le podcasting, c’est qu’il nous rappelle à tous de prendre un moment et de vraiment écouter, de se connecter les uns aux autres sans distraction », ont déclaré le prince Harry et Meghan dans un communiqué conjoint. «Avec les défis de 2020, il n’y a jamais eu de moment plus important pour le faire, car lorsque nous nous entendons et entendons les histoires de l’autre, nous nous rappelons à quel point nous sommes tous interconnectés.»

Selon Spotify, les auditeurs peuvent s’attendre à entendre de tout nouveaux podcasts hébergés et produits par Archie Harrisonles parents. En fait, le service d’abonnement au streaming audio partageait un aperçu de ce à quoi les fans peuvent s’attendre.