Écoutez les propriétaires d’entreprises et les électeurs d’Erie, en Pennsylvanie. Ils pourraient aider à décider la Maison Blanche.

ERIE, Pennsylvanie — Ce n’était pas grand-chose lorsqu’il l’a acheté, mais Michael Hooks a fait de l’ancien garage son propre refuge. Et la ville d’Erie le sait. Une demi-douzaine de voitures klaxonnent à leur passage un après-midi d’octobre, les gens se suspendent aux vitres des voitures pour lui saluer.

Une douzaine de voitures attendent d’être réparées dans le magasin alors qu’un chien Hooks adopté la veille aboie dans sa nouvelle cage. Des équipements d’exercice, des motos et des outils électriques jouxtent la cuisine du côté du bâtiment rénové où sa femme prépare un repas. Mesurant 6 pieds 2 pouces et avec une construction robuste, Hooks a une barbe grisonnante et une tête de boucles qui, selon lui, pourraient être entrelacées de bourrasques de neige à cette période de l’année.

«Je dois être l’une des seules entreprises noires de cette rue», dit-il, soulignant que son atelier de réparation se trouve sur Peach Street, l’une des principales artères de circulation de la ville. Il apprécie les salutations des passants. Mais il dit que beaucoup de gens qui le connaissent dans les quartiers où il a grandi ne mettront jamais les pieds dans le magasin. Presque tous ses clients sont blancs.

Hooks, 58 ans, fait partie d’un groupe démographique convoité lors des élections de cette année : un homme noir et propriétaire d’entreprise dans un État swing. Les deux campagnes présidentielles ont ciblé les entrepreneurs noirs avec leurs messages, proposant une gamme de politiques économiques et de législations qui, selon chaque camp, stimuleront la carrière et la vie des Afro-Américains.

La façon dont les propriétaires d’entreprises d’Erie et les électeurs tels que Hooks perçoivent la vision économique de chaque candidat pourrait déterminer le contrôle de la Maison Blanche. Le comté d’Erie a choisi le candidat qui a remporté la Pennsylvanie à chaque élection présidentielle depuis 1992. Le républicain Donald Trump et la démocrate Kamala Harris ont visité la ville de 94 000 habitants ces dernières semaines.

« Erie est un point pivot », a déclaré Rhonda Matthews, cofondatrice d’Erie Black Wall Street, un groupe d’entreprises qui soutient les entrepreneurs noirs locaux. Des taux de population aux créations d’entreprises, l’avenir de l’économie et de la politique d’Erie a montré vers où le pays pourrait se diriger. « Je pense que si vous voulez savoir ce qui se passe économiquement dans l’ensemble du pays, vous pouvez regarder et voir ce qui se passe à Érié. »

Harris a lancé une série de propositions économiques destinées à lutter contre l’abordabilité et à stimuler les petites entreprises. Trump a souligné sa promesse de tarifs douaniers drastiques, de nouvelles réductions d’impôts sur les sociétés et d’une répression sans précédent de l’immigration illégale et légale dans le pays.

Les dirigeants locaux évaluent l’impact de chaque programme sur leurs projets de renouvellement de la Rust Belt.

« Un manque de prévisibilité serait la pire chose possible », a déclaré Drew Whiting, PDG de l’Erie Downtown Development Corporation, qui oriente plus de 100 millions de dollars d’investissements privés vers le centre-ville.

Whiting a salué les politiques fédérales telles que les zones d’opportunités qualifiées, qui sont censées stimuler le développement économique dans les communautés à faible revenu et ont été créées dans le cadre de la refonte fiscale de l’administration Trump en 2017, ainsi que les investissements dans l’Érié permis par la loi bipartite sur les infrastructures menée par Le président démocrate Joe Biden.

Mais Whiting a ajouté que des politiques « à grande échelle » telles que les tarifs douaniers de 20 % proposés par Trump sur tous les produits étrangers menaçaient d’être « une bombe inflationniste qui écraserait les petites entreprises » comme celles avec lesquelles il travaille. Whiting considérait les investissements proposés par Harris pour les petites entreprises comme une aubaine potentielle. Une politique d’absence de taxe sur les pourboires, favorisée par Harris et Trump, serait une innovation bienvenue pour les travailleurs, a-t-il déclaré.

La campagne Harris s’est concentrée sur l’accessibilité financière comme étant une préoccupation majeure des électeurs dans un contexte d’inflation croissante. Ses propositions visant à punir les entreprises qui abusent des prix et ses promesses d’étendre le soutien aux soins de santé et à la garde d’enfants sont des sujets sur lesquels la campagne estime qu’elles peuvent réduire les coûts pour les familles qui travaillent. Trump, en revanche, abaisserait le taux d’imposition des sociétés à 15 %, étendrait ses réductions d’impôts et réduirait encore d’autres impôts sur les particuliers et les familles, notamment en supprimant les impôts sur la sécurité sociale.

La plupart des économistes traditionnels conviennent que Les propositions de Trump aggraveraient l’inflation.

Les propriétaires d’entreprises locales qui se sont entretenus avec l’Associated Press ont exprimé un optimisme prudent quant aux propositions de Harris visant à soutenir les petites entreprises, même si la plupart étaient largement sceptiques quant à l’impact que la politique fédérale pourrait avoir sur leur vie.

« Il y a tellement de facteurs, de choses à prendre en compte ici et à l’échelle mondiale », a déclaré Gus Paliouras, propriétaire de New York Lunch, un restaurant local. La famille de Paliouras a immigré de Grèce aux États-Unis et a acheté le restaurant en 1970, alors qu’il était l’un des dizaines d’entreprises animées situées au-dessus d’un bureau de poste, d’une école et d’une église. Désormais, le restaurant de Paliouras est la seule vitrine du quartier.

« J’essaie de garder l’atmosphère de Genève ici », a-t-il déclaré, faisant référence à la ville de la Suisse réputée neutre. « Dans cette ville, nous pourrions avoir des partisans de Trump, Kamala et Kennedy assis côte à côte au bar. » L’indépendant Robert F. Kennedy Jr. était dans la course jusqu’en août, date à laquelle il a suspendu sa campagne et soutenu Trump.

Hooks se considère comme un survivant.

Né et élevé à Erie, Hooks a grandi dans la pauvreté et avec peu d’options, de soutien ou d’orientation pour sa vie. À 23 ans, il a été condamné à 30 ans de prison pour trafic de marijuana. Il a purgé huit ans de prison, une expérience qu’il a décrite comme « la meilleure chose qui me soit jamais arrivée ».

La prison a été le premier endroit où Hooks a été exposé aux Écritures – la Bible et le Coran – ainsi qu’à des histoires sur les voyages, les affaires et l’histoire.

Bien qu’il ait transformé sa situation et surmonté « les épreuves et les tribulations qui ont fait de lui un homme meilleur », il trouve que les distinctions que certains établissent entre les pauvres, les travailleurs et les classes moyennes n’ont aucun sens.

« C’est parce que nous avons des gens dans ce pays qui veulent être meilleurs que les autres », a-t-il déclaré lors d’une récente interview. « Vous conduisez une Toyota Camry, je conduis une Lexus. C’est la même… voiture. C’est juste un nom différent, mais c’est un statut plus élevé.

« Par exemple, (Harris) dit qu’elle veut nous accorder un allégement fiscal de 50 000 $ ou autre », a-t-il ajouté, faisant référence au crédit d’impôt proposé par le vice-président pour les nouvelles petites entreprises. « Mais cela ne pourrait jamais se concrétiser avec des gens qui pensent qu’ils sont meilleurs que quelqu’un, mais vous habitez à côté de chez moi et votre pancarte indique Trump. »

En plus de son entreprise d’entretien automobile, Hooks dirige désormais une entreprise de restauration alimentaire. Le week-end, il retourne dans les quartiers où il a grandi pour nourrir, habiller et couper les cheveux des enfants gratuitement. Ses efforts caritatifs visent à garantir que les enfants ne vivent jamais les expériences auxquelles il a été confronté autrefois.

Hooks est sceptique quant à la capacité des politiciens à changer les problèmes fondamentaux auxquels sont confrontés les Américains ordinaires, mais il affirme qu’il votera pour Harris.

« Trump a eu l’opportunité d’être formidable », a déclaré Hooks, mais a qualifié le premier mandat de Trump de « désastre ». Hooks a déclaré qu’il préférait « aller avec quelqu’un qui pourrait au moins essayer d’aider le petit gars ».