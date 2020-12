Le magnat de la chaussure en ligne, Tony Hsieh, a été barricadé dans une zone de stockage lorsque l’incendie qui lui a coûté la vie a éclaté, selon la bande d’expédition des pompiers obtenue par DailyMail.com

Et même s’il n’a fallu que quelques minutes aux pompiers pour enfoncer la porte et le faire sortir, il était trop tard pour le sauver.

« Une victime est maintenant tirée du feu – sans réponse », a déclaré un pompier à peine huit minutes et demie après l’appel. L’incendie a été signalé comme maîtrisé quelques instants plus tard.

Hsieh s’est accroché à la vie pendant neuf jours supplémentaires avant de succomber à ses blessures. Sa mort a maintenant été considérée comme un accident. Le médecin légiste a déclaré que la cause du décès était l’inhalation de fumée.

L’incendie s’est déclaré vers 3 h 30 le 18 novembre dans une maison de 1,3 million de dollars au bord de l’eau à New London, dans le Connecticut, où Hsieh, ancien PDG de l’empire géant Zappos et son frère avaient séjourné.

La maison a été achetée par Rachael Brown, employée de longue date de Zappos, en juillet.

Hsieh, 46 ans, a été initialement emmenée au Lawrence + Memorial Hospital de New London avant d’être transportée par avion dans un hôpital de Bridgeport, dans le Connecticut, où est décédée le lendemain de Thanksgiving.

Le magnat de la chaussure en ligne Tony Hsieh a été barricadé dans une zone de stockage lorsque l’incendie qui a pris sa vie a éclaté, selon la bande d’expédition des pompiers obtenue par DailyMail.com

« Une victime est maintenant tirée du feu – sans réponse », a déclaré un pompier à peine huit minutes et demie après l’appel. L’incendie a été signalé comme sous contrôle quelques instants plus tard

L’incendie s’est déclaré vers 3h30 du matin le 18 novembre dans une maison de 1,3 million de dollars au bord de l’eau à New London, dans le Connecticut, où Hsieh, ancien PDG de l’empire géant Zappos et son frère séjournaient.

La maison appartient à Rachael Brown (photographiée avec Hsieh), un ancien employé de Zappos, basé à Las Vegas, qui, selon le site Web de l’entreprise, est passé du statut de représentant téléphonique temporaire à celui de membre essentiel de l’équipe de direction.

Les pompiers sont entendus sur la bande disant que les dommages causés au reste de la maison à ossature de bois de trois étages étaient «négatifs».

Un deuxième homme sur les lieux, identifié comme Anthony Hebert, a refusé de se faire soigner pour une blessure à la main. La station locale de Fox a identifié Hebert, 36 ans, comme l’assistant de Hsieh. Il a déclaré à la chaîne que Hsieh rendait visite à sa famille et à son « âme sœur » à New London, mais n’a pas précisé davantage.

La bande commence par le répartiteur disant: «Une personne barricadée à l’intérieur d’une pièce. Elle donne ensuite l’adresse sur l’avenue Pequot et ajoute «Pour un incendie à l’intérieur d’une maison».

Le capitaine des pompiers de New London, Brian Wright, a déclaré lundi dans un communiqué: « À leur arrivée sur les lieux, le personnel des services d’urgence a observé une fumée noire émanant de l’arrière de la structure résidentielle.

« Les personnes présentes sur les lieux ont informé le personnel d’urgence qu’un homme, identifié plus tard comme Anthony Hsieh, né le 12/12/1973, avait été enfermé dans une zone de stockage où de la fumée sortait à l’arrière de la résidence, et ils n’ont pas pu Fais-le sortir. Le personnel d’urgence a enfoncé la porte de la zone de stockage et a récupéré la victime.

Le chef des pompiers Thomas Cursio a déclaré au journal New London The Day que les pompiers devaient « forcer l’entrée » dans la maison après avoir appris que quelqu’un était piégé à l’intérieur. «Ils ont enlevé la victime, commencé la RCR et l’ont transporté à l’hôpital», a déclaré Cursio.

Les détails sur les raisons pour lesquelles Hsieh a été barricadé à l’intérieur de la zone de stockage ne sont toujours pas clairs. DailyMail.com a rapporté lundi que le reste de la maison à cinq lits et quatre salles de bain, qui surplombe le point où la rivière Thames se jette dans Long Island Sound, était en bon état.

« Il y a eu très peu de dégâts », a déclaré un homme répondant à la porte à DailyMail.com avant de renvoyer toutes les autres demandes de renseignements à l’avocat personnel de Hsieh, Puoy Premsirut, qui n’a pas répondu à une liste de questions sur sa mort.

Megan Fazio, une porte-parole de la société de Hsieh a déclaré plus tard qu’elle ne ferait pas de commentaires sur les «affaires personnelles» de Hsieh.

La propriété (illustrée avant l’incendie, à gauche et après, à droite), qui surplombe le détroit de Long Island, n’a montré aucun signe de dommage après l’incendie meurtrier.

Les pompiers sont entrés par effraction peu après 3h30 du matin et ont tiré un Hsieh insensible de la propriété. La RCR a été administrée sur les lieux

Malgré son immense richesse, Hsieh était connu pour vivre dans une caravane Airstream au centre-ville de Las Vegas. Sur la photo: à l’intérieur de la petite bande-annonce dans laquelle vivait Hsieh, malgré sa fortune de 840 millions de dollars

« Nous ne fournissons aucune interview pour le moment pour donner à ceux qui viennent de perdre un ami et un membre de leur famille le temps et l’intimité nécessaires pour faire leur deuil, et nous ne sommes pas libres de discuter de quoi que ce soit de plus que la déclaration que nous avons fournie dans le cadre de l’enquête sur le le feu car il est toujours en cours, et il serait spéculatif de commenter les questions faisant l’objet d’une enquête », a ajouté Fazio.

Lorsqu’elle a été répertoriée au cours de l’été, la maison a été décrite comme «polie» avec «le glamour de la plage au bord de l’eau toute l’année» et «offrant des espaces intérieurs et extérieurs luxueux». L’agent immobilier Bobbi McBride Doyen a souligné ses nombreuses fonctionnalités électroniques « intelligentes »

« Le facteur de fraîcheur, ainsi que la vue sur l’eau scintillante du refuge de la chambre du nid de corbeau au 3e étage, est quelque chose à expérimenter », a déclaré l’agent immobilier, ajoutant que même le « plancher de garage époxy est digne d’une salle d’exposition de concessionnaire automobile avec un ‘ «porte de garage» intelligente.

Brown a vendu sa maison à Henderson, dans le Nevada, en mai pour un peu plus de 300 000 $, selon les disques, et a dépensé 1,3 million de dollars pour la maison de trois étages de New London. La vente a été conclue le 30 juillet, moins d’un mois avant que Hsieh ne quitte l’entreprise qu’il avait fondée et qu’il a vendue à Amazon pour 1,2 milliard de dollars en 2009.

Le Las Vegas Review-Journal https://www.reviewjournal.com/entertainment/entertainment-columns/kats/vegas-musician-owns-house-at-center-of-tony-hsieh-incident-2195958/ appelé Brown ‘one des confidentes les plus proches de Hsieh. Il a également déclaré qu’elle était une violoncelliste, bien connue dans les cercles artistiques de la ville.

Elle faisait partie de la gamme Vegas Golden Strings qui a soutenu Imagine Dragons sur Tout ce qu’il faut avant le deuxième match de la finale de la LNH en 2018.

Le propriétaire d’Amazon, Jeff Bezos, a rendu hommage à un esprit brillant. «Le monde vous a perdu trop tôt», a-t-il écrit. «Votre curiosité, votre vision et votre concentration constante sur les clients laissent une marque indélébile. Beaucoup vous manquera, Tony. Repose en paix’

Ivanka Trump, qui avait précédemment vendu une ligne de chaussures sur Zappos, faisait partie de ceux qui rendaient hommage à Hsieh (photographiée ensemble), avec qui elle travaillait dans le cadre de son entreprise de mode.

«Célébrer la vie en pleurant la perte de mon cher ami Tony Hsieh», a-t-elle écrit. « Tony était un penseur profondément original qui m’a toujours mis au défi de rejeter la conformité et de suivre mon cœur. Tony était motivé par la mission de livrer le bonheur et a apporté de la joie à tous ceux qui le connaissaient ‘

Hsieh était le fils d’immigrants taïwanais, qui se sont rencontrés en tant qu’étudiants diplômés à l’Université de l’Illinois. Il a vendu sa première société LinkExchange à Microsoft pour 265 millions de dollars alors qu’il n’avait que 22 ans. Il a ensuite fondé Venture Frogs qui, en 1999, a investi dans Zappos – du nom de Zapatos, espagnol pour les chaussures – et il a pris la relève en tant que PDG.

Il a vendu la société à Amazon en 2009 pour 1,2 milliard de dollars, mais a continué en tant que PDG. Il valait environ 840 millions de dollars mais vivait dans une remorque Airstream à Las Vegas. Il avait une passion pour les lamas et les alpagas et la région dans laquelle il vivait à Vegas est devenue connue sous le nom de Llamapolis.

Mais il a soudainement quitté Zappos après avoir dirigé l’entreprise pendant deux décennies et a déclaré qu’il déménagerait à Park City, dans l’Utah.

Hsieh était connu comme un patron iconoclaste. L’un de ses stratagèmes consistait à offrir 1 000 $ pour chaque année servie jusqu’à un maximum de 5 000 $ pour tout employé souhaitant partir. Il pensait que s’ils n’avaient plus la passion de vouloir travailler pour lui, il valait mieux les payer pour arrêter.

Il était également connu pour sa transformation visionnaire de parties de Las Vegas qui avaient souffert à l’ombre du Strip. Il a prêté de l’argent qu’il avait reçu d’Amazon pour aider les petites entreprises à construire des quartiers de la ville.

«La vision et la générosité de Tony Hsieh ont rendu Las Vegas plus excitante, plus dynamique et plus communautaire», a déclaré la représentante démocrate Dina Titus, dont le district du Congrès couvre le centre-ville.

Et un investisseur en capital-risque, Chris Sacca, a déclaré dans un tweet: « Tony Hsieh est peut-être le penseur le plus original avec lequel j’ai jamais été ami. Il a remis en question chaque hypothèse et a partagé tout ce qu’il a appris en cours de route. Il était vraiment ravi de rendre tout le monde heureux.