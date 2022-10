Écoutez les interviews de Bob Woodward avec Trump qui lui ont fait penser à Trump comme à un “danger sans précédent”

Le journaliste du Washington Post Bob Woodward et l’ancien président Donald Trump.

Bob Woodward a déclaré qu’il avait changé d’avis sur Trump après avoir réécouté ses propres interviews.

Woodward a précédemment décrit l’ancien président comme le “mauvais homme” pour la présidence.

Mais “Trump est un danger sans précédent”, a écrit Woodward dimanche dans le Washington Post.

Avant la publication de ses entretiens audio inédits avec l’ancien président Donald Trump, le journaliste du Watergate, Bob Woodward, a écrit qu’après avoir réécouté les enregistrements inédits, il avait conclu que Trump était un “danger sans précédent” plutôt que le “mauvais homme”. « être président.

“The Trump Tapes: Bob Woodward’s Twenty Interviews with President Trump”, qui doit sortir mardi, est un livre audio de conversations inédites entre le journaliste chevronné et l’homme d’affaires devenu politicien.

Dans un tribune pour le Washington Post publié dimanche, qui comprend des extraits inédits de “The Trump Tapes”, Woodward a écrit qu’il avait conclu son livre de 2020 sur Trump en l’appelant “le mauvais homme pour le travail”.

Woodward dit maintenant que son évaluation de Trump ne décrivait pas avec précision l’ancien président.

“Deux ans plus tard, je me rends compte que je ne suis pas allé assez loin. Trump est un danger sans précédent”, a écrit Woodward. Il a poursuivi: “Quand vous l’écoutez sur l’éventail des problèmes allant de la politique étrangère au virus en passant par l’injustice raciale, il est clair qu’il ne savait pas quoi faire. Trump était dépassé par le travail. Il était largement déconnecté des besoins et du leadership attentes du public et son égocentrisme absolu sont devenus la présidence.”

Woodward explique dans son article pour le Post qu’il a décidé de publier les bandes pour capturer la personnalité de Trump d’une manière que le mot écrit ne pouvait pas. “La voix de Trump amplifie sa présence”, a déclaré Woodward.

Extrait de l’article de Woodward, où Trump explique pourquoi il en sait mieux que la CIA sur Kim Jong-un : « La chimie. Vous rencontrez quelqu’un et vous avez une bonne chimie. Vous rencontrez une femme – en une seconde, vous savez si tout va arriver ou non. » (Audio) pic.twitter.com/y0E8nD2Qwe —Ron Filipkowski ???? (@RonFilipkowski) 23 octobre 2022

Les bandes permettent aux auditeurs d’entendre Trump interrompre à plusieurs reprises et parfois se moquer de Woodward alors qu’ils parlent des problèmes politiques les plus urgents de sa présidence, y compris sa gestion de la pandémie de Covid-19, que Woodward a décrite comme le “plus grand échec” de Trump.

Dans des clips des Trump Tapes précédemment publiés par CNN, Trump peut être entendu parler de son admiration pour les hommes forts comme le président russe Vladimir Poutine et le président nord-coréen Kim Jong Un. Dans un autre clip, Trump également vanté à Woodward qu’aucun autre président n’était “plus dur” que lui face à la destitution.

Un représentant de Trump n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire d’Insider.