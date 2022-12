Écoutez : les écouteurs deviennent vraiment bizarres

CNN

Lorsque Huawei a récemment taquiné une nouvelle smartwatch dans une vidéo promotionnelle, elle présentait un design inhabituel : le cadran de la montre s’est ouvert pour révéler un compartiment secret où une paire d’écouteurs magnétiques se trouvaient à l’intérieur pour se recharger.

Bien que le produit ne puisse plaire qu’à certains utilisateurs, l’inclusion des écouteurs dans la smartwatch témoigne d’une tendance plus large dans l’industrie de la technologie : avec les smartphones et les smartwatches qui se ressemblent d’une année à l’autre, certaines entreprises espèrent susciter l’enthousiasme des clients avec des mises à jour originales vers un autre, plus ancien gamme de produits : écouteurs.

Les casques à conduction osseuse, qui reposent sur la transmission du son par des vibrations sur le crâne de l’utilisateur, gagnent en popularité. Les écouteurs à oreille ouverte, qui de même ne bloquent pas ou ne couvrent pas vos oreilles, sont soudainement une chose. Et une entreprise vient de lancer une paire d’écouteurs purificateurs d’air à 949 $ (oui, vous avez bien lu).

“Les écouteurs deviennent de plus en plus uniques et étranges”, a déclaré Sachin Mehta, analyste chez ABI Research.

Plusieurs facteurs sont à l’origine de la tendance. Pour commencer, il y a eu une évolution des technologies liées aux écouteurs, telles que la technologie de suppression du bruit et les capacités sans fil intégrées. Et contrairement aux téléphones et aux montres intelligentes, de nombreuses personnes ont plusieurs paires d’écouteurs qu’elles souhaitent adapter spécifiquement à différents paramètres et scénarios.

« Désormais, les gens possèdent plusieurs paires de produits d’écoute personnels pour différents endroits et cas d’utilisation ; certains les laissent au bureau, d’autres préfèrent les plus gros et plus costauds dans les avions », selon Steve Konig, chef du département de recherche de la Consumer Electronics Association.

Pris ensemble, il offre une petite marge supplémentaire pour l’expérimentation.

Les écouteurs à conduction osseuse, en particulier, “passent un moment”, a déclaré Konig. Plutôt que de s’asseoir à l’intérieur ou au-dessus du conduit auditif, les écouteurs à conduction osseuse reposent devant l’oreille, la laissant découverte. Ils transmettent le son le long des os et de la mâchoire de l’utilisateur vers les oreilles plutôt que directement dans le conduit auditif. Les écouteurs comportent également une bande souple qui passe derrière la partie supérieure du cou pour les maintenir en place et minimiser les distorsions sonores.

L’oreille exposée permet aux utilisateurs de capter les sons et l’environnement qui les entoure, ce qui est crucial pour la sécurité lors d’activités telles que faire du vélo ou du jogging. Contrairement aux écouteurs, il y a aussi moins de soucis à ce qu’ils sortent de vos oreilles.

“Cette [bone conduction] La technologie existe depuis longtemps, mais ce n’est que plus récemment qu’elle a apporté des avantages aux écouteurs grand public », a déclaré Roberta Cozza., analyste directeur principal de la société d’études de marché Gartner. “Le principal avantage est la capacité de transmettre le son sans rien brancher dans votre oreille, ce qui signifie que les utilisateurs sont plus conscients du son de leur environnement, ce qui augmente la sécurité.”

Elle a ajouté: “Bien qu’ils aient l’air encombrants, les derniers modèles sont très légers et l’ajustement est plus confortable pour un port à long terme par rapport aux écouteurs intra-auriculaires qui peuvent devenir douloureux ou inconfortables rapidement après une courte période de temps.”

Bien que Shokz pionnier des écouteurs à conduction osseuse, un certain nombre de marques sont désormais présentes sur ce marché. Au-delà de l’attrait pour les consommateurs, Cozza pense que les écouteurs à conduction osseuse pourraient être utilisés par les travailleurs de première ligne qui pourraient écouter les communications et les instructions tout en étant conscients des sons qui les entourent.

“Il sera intéressant de voir comment cette technologie pourrait être utilisée à l’avenir dans d’autres appareils portables, comme les lunettes intelligentes pour la réalité augmentée (AR), par exemple”, a-t-elle ajouté.

Les écouteurs ouverts – tels que ceux conçus par Sony (180 $) et Bose (119 $) – gagnent également en popularité. Ils présentent une conception similaire aux écouteurs à conduction osseuse qui laisse les conduits auditifs complètement ouverts afin que l’utilisateur puisse entendre le bruit extérieur. Mais certains audiophiles disent que la qualité sonore des écouteurs à conduction osseuse et des écouteurs ouverts est moins que stellaire.

Pour un usage quotidien, les gens préfèrent toujours acheter de simples écouteurs filaires ou des écouteurs ouverts et fermés ; alors que, pour le sport, les gens préfèrent acheter des écouteurs car ils sont faciles à transporter et s’adaptent bien à l’oreille, a déclaré Mehta.

“Il y a tellement d’options uniques et prêtes à l’emploi disponibles sur le marché – l’industrie des écouteurs est encore inexploitée en ce qui concerne le cas d’utilisation, qui repose principalement sur l’écoute et l’audition uniquement”, a déclaré Mehta.

L’un des concepts les plus décalés, cependant, vient de la société d’électroménagers Dyson, qui a fait la une des journaux avec des gadgets expérimentaux coûteux (vous vous souvenez peut-être du sèche-cheveux à 429 $).

Les écouteurs purificateurs d’air de Dyson visent à relever le double défi du bruit et de la pollution de l’air, en particulier en Asie, et peut intéresser les personnes qui ont certaines réactions allergiques au pollen ou à la poussière. Mais ne vous y trompez pas, ceux-ci ne ressemblent pas à des écouteurs ordinaires : le produit est livré avech une visière qui filtre et insuffle de l’air frais dans leur nez et leur bouche.

Le design n’est pas le seul choc : à 949 $, les écouteurs coûteront deux fois le prix des AirPods Max d’Apple lorsqu’ils arriveront aux États-Unis en mars 2023.

“Le marché des écouteurs et des écouteurs est incroyablement saturé et même si vous intégrez toutes les fonctionnalités possibles dans une paire d’entre eux, vous avez toujours un appareil qui ressemble et fonctionne comme beaucoup d’autres”, a déclaré Ramon Llamas, analyste chez IDC. « Alors, comment faites-vous la différence ? … Le combiner avec un système de purification de l’air est l’approche d’une entreprise.

Mais avec son design funky, les lamas pensent que ce n’est pas pour tout le monde. “Je veux dire, aimeriez-vous être vu en public portant l’un de ceux-ci?”