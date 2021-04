L’entraîneur-chef de Wakefield, Chris Chester, était le dernier invité à se joindre au Manuel des entraîneurs

De son propre aveu, Chris Chester a suffisamment de mal à s’éloigner du stress lié à l’entraînement d’une équipe de Super League.

L’entraîneur-chef de Wakefield Trinity se retrouve souvent éveillé la nuit en essayant de trouver des jeux ou de revérifier tout ce qui était censé être couvert lors de la formation et des réunions d’équipe au cours de la semaine.

Vivre dans la ville où il a grandi et supervise la fortune de Trinity depuis 2016 ne lui permet pas non plus de s’évader, bien que le terrain de golf soit généralement un endroit où Chester trouve qu’il peut se détendre loin de la ligue de rugby.

Mais, comme il l’a rappelé de son temps à la tête de Hull Kingston Rovers sur le dernier épisode de Le manuel du coaching, il y a des moments où même le golf ne signifie pas qu’il est à l’abri de tout ce qui se passe dans sa vie sportive – en particulier lorsqu’il s’agit de vues diffusées sur les réseaux sociaux.

« C’est une histoire drôle maintenant, mais ce n’était pas à l’époque où nous traversions une période difficile au début de 2016 », a déclaré Chester. Sky Sports. « J’étais au neuvième trou et ma balle est partie vers la gauche, et un greenkeeper est venu vers moi et m’a dit: » Ils appellent votre tête sur Facebook « .

«C’était juste un de ces moments où vous vous demandez pourquoi avez-vous ressenti le besoin de venir me voir alors que j’apprécie un peu de golf et que j’essaie de m’éloigner de la pression et du stress de l’entraînement?

«C’est très difficile et j’ai parlé à ma famille de ne pas avoir recours aux médias sociaux, et vous ne pouvez pas arrêter ce que les gens y mettent.

Hull FC contre Wakefield Trinity Vivre de

« Certaines de ces personnes sont des adultes avec des enfants et si mes enfants écrivaient des trucs que j’ai vus, je leur enlèverais leur téléphone et leur interdirais d’utiliser les plateformes de médias sociaux. »

Chester a également été victime d’abus personnels en ligne, ce qui l’a amené à supprimer son compte Facebook qu’il n’avait en premier lieu que pour rester en contact avec des membres de sa famille basés à l’étranger.

Ce n’est pas seulement l’entraîneur qui a dû faire face à ce problème, les membres de l’équipe de Wakefield prenant également des mesures similaires avec leurs comptes de médias sociaux, y compris ceux qui étaient auparavant très actifs sur diverses plates-formes.

Les programmes d’éducation et le travail avec le directeur du bien-être de Trinity, Stuart Dickens, ont aidé à préparer les joueurs à faire face aux abus en ligne, mais Chester est attristé d’avoir ressenti le besoin de prendre de telles mesures.

Certaines de ces personnes sont des adultes avec des enfants et si mes enfants écrivaient déjà certaines des choses que j’ai vues, je leur enlèverais leur téléphone et leur interdirais d’utiliser les plateformes de médias sociaux. Chris Chester

« La seule chose que nous pouvons faire est d’éduquer [the players] et les mêmes personnes qui vous tapent sur l’épaule lorsque vous avez remporté une victoire sont les mêmes personnes qui vous lancent lorsque vous avez subi une défaite », a déclaré Chester.

«Nous avons eu beaucoup de joueurs qui se sont retirés de tous les médias sociaux à cause des abus, et nous parlons de joueurs qui y étaient chaque semaine et qui l’utilisaient pour promouvoir des entreprises ou quoi que ce soit.

« Nous avons essayé d’éduquer ces gars autant que possible et un grand message est de ne pas vous laisser emporter par les applaudissements parce que lorsque les choses ne vont pas particulièrement bien, il y a toujours quelqu’un prêt à vous donner des coups de pied en chemin. vers le bas. »

Un début sans victoire après la reprise de la campagne de la Super League 2020 après le verrouillage a conduit Chester à lire également des commentaires indésirables d’une source anonyme du club dans les médias, le patron de Wakefield étant accusé de mauvaise planification en matière d’entraînement et d’avoir une attitude non professionnelle. .

1:57 L’entraîneur de Wakefield, Chris Chester, discute d’un article publié en 2020 d’une « source du club » remettant en question son coaching L’entraîneur de Wakefield, Chris Chester, discute d’un article publié en 2020 d’une « source du club » remettant en question son coaching

Ces commentaires ont blessé Chester, mais le soutien du président de Trinity, Michael Carter, sa famille et la réponse de l’équipe en sortant pour battre Huddersfield Giants 18-14 lors de leur premier match après la publication de cet article l’ont aidé à surmonter la remise en question de son avenir avec le club. .

« C’était une vraie déception et une question de savoir si je ne savais pas s’il y avait un moyen de revenir », a déclaré Chester. « C’est la conversation que j’ai eue avec Michael et il a utilisé la phrase: » Ce sera l’emballage de poisson-frites de demain « .

« Je me suis juste senti vraiment déçu et ce qui a été dit était vraiment personnel. Vous avez mis votre cœur et votre âme dans quelque chose, je suis un fier garçon de Wakefield et un fier entraîneur de Wakefield, et pour un rapport comme celui-là, il a eu un énorme effet.

« J’ai eu la chance d’avoir un très bon soutien autour de moi à travers la famille et aussi avec le club. »

Écoutez l’interview complète de Chris Chester sur Le manuel du coaching Podcast. Abonnez-vous à cela et aux épisodes hebdomadaires du Podcast de Golden Point au: Podcasts Apple | Spotify | Spreaker