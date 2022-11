ÉCOUTEZ: Le triomphe de Jordan Smith sur le DP World Tour, la saison de LIV Golf, les golfeurs d’Halloween et Mayakoba | Nouvelles du golf

Dans le podcast de golf de cette semaine, le vainqueur du Masters du Portugal, Jordan Smith, rejoint l’hôte Josh Antmann, Michael McEwan et Elliott Heath pour réfléchir à sa deuxième victoire record sur le DP World Tour.

Smith a produit un incroyable tour final 63 après un aigle et six birdies pour amasser un total de 30 sous la normale alors qu’il se dirigeait vers la victoire.

“C’est juste mental, n’est-ce pas”, a-t-il déclaré. “Juste pour le regarder et penser que j’ai tiré 30 sous la normale pendant quatre tours, quatre tours avant cela, je ne pense pas que je m’en serais même approché.

“Donc c’est juste fou que j’ai pu faire ça et gagner le tournoi, je ne pourrais pas être plus heureux.”

Cela met fin à ce que Smith a admis avoir été une attente “frustrante” pour sa première victoire depuis le Porsche European Open 2017.

“Je me le demande moi-même depuis deux ans (que se passe-t-il ?)”, a-t-il ajouté. “Je pense que l’année dernière, quand je n’ai pas participé à la dernière épreuve à Dubaï, je savais que je devais me donner un coup de pied dans le dos et faire quelques changements.

“De toute évidence, ils se sont améliorés, donc ils ont changé d’équipement, changé de caddie, même changé de vêtements, même si cela ne fait aucune différence. J’ai fait quelques changements et ils ont tous été vraiment très bons.”

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

La victoire a propulsé Smith dans le top 10 du classement du DP World Tour, l’Anglais attribuant aux changements apportés à son jeu de putt la clé de son récent succès.

“Certainement mon putt (était différent) la semaine dernière”, a-t-il expliqué. “Nous avons fait un changement rapide avec cela en France, la semaine de Roland-Garros, j’ai pris un putter et je me suis dit” Je vais faire des tests avec le putter dans cette nouvelle prise à griffes pendant l’intersaison “. Vous nous connaissez, les fous de golf, nous aimons toujours peaufiner.

“Je suis allé sur le green, j’ai essayé avec mon entraîneur de putting et j’ai tout enfoncé et je me suis dit” essayons simplement “. et je n’ai pas regardé en arrière.

“Vous entrez dans ce genre d’état d’esprit lorsque vous êtes sur un putt et que vous vous dites” je vais percer ça “. C’est toujours agréable d’avoir, même sur les 40 ou 50 pieds, vous vous dites” ça pourrait avoir une chance d’entrer’.”

L’équipe du podcast Sky Sports Golf réfléchit également à la première saison de LIV Golf et envisage l’avenir de la tournée en échappée, tout en discutant de la victoire de Seamus Power aux Bermudes, des golfeurs d’Halloween, d’Atthaya Thitikul prenant la place de n ° 1 mondial dans le jeu féminin. et le prochain Mayakoba.

Ne manquez aucun épisode de Balado de golf Sky Sports. Abonnez-vous maintenant sur : Podcasts Apple | Spotify | Haut-parleur