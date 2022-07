Écoutez le thème principal de Pokemon Scarlet et Violet interprété par un orchestre

Pokemon Scarlet et Violet sont encore à quelques mois de leur sortie sur Nintendo Switch, mais en attendant, vous pouvez écouter une performance orchestrale de leur thème.

The Pokemon Company a mis en ligne une vidéo de concert du thème principal de Pokemon Scarlet et Violet. Peut-être plus important encore, la vidéo offre également un aperçu des versions en peluche des trois Pokémon de départ des jeux : Sprigatito, Fuecoco et Quaxly.

Vous pouvez regarder la performance complète ci-dessous:

Pokemon Scarlet et Violet se déroulent dans une toute nouvelle région qui abrite une variété de tout nouveaux Pokemon. La la dernière bande-annonce des jeux a présenté plusieurs personnages importants que vous rencontrerez au cours de votre voyage, y compris votre sympathique rival Nemona et le professeur Pokémon de la région, qui différeront selon la version que vous jouez : Sada en écarlate et Turo en violet.

Pour la première fois dans l’histoire de la série, Pokemon Scarlet et Violet prennent également en charge la coopération à quatre joueurs. En plus des fonctionnalités multijoueurs de base telles que les combats et les échanges, les jeux vous permettent de vous connecter avec jusqu’à trois autres joueurs et d’explorer la région ensemble en coopération.

Lancement de Pokemon Scarlet et Violet sur Nintendo Switch le 18 novembre. Pour en savoir plus sur les titres, assurez-vous de consulter tout ce que nous savons sur les jeux et tous les nouveaux Pokémon révélés jusqu’à présent.