Écoutez le son des roches spatiales s’écraser sur Mars tel qu’enregistré par la NASA

À quoi cela ressemble-t-il lorsqu’une roche spatiale frappe la surface de Mars ? La réponse est “bloop”, selon l’atterrisseur InSight de la NASA. Son sismomètre de chasse aux tremblements de terre a capté une série de météoroïdes qui ont impacté Mars en 2020 et 2021.

Les impacts et les détections d’InSight font l’objet d’un article publié dans la revue Nature Geoscience En Lundi. “Non seulement il s’agit des premiers impacts détectés par le sismomètre du vaisseau spatial depuis qu’InSight a atterri sur la planète rouge en 2018, mais c’est aussi la première fois que des ondes sismiques et acoustiques d’un impact ont été détectées sur Mars”, a-t-il ajouté. La NASA a dit dans un rapport.

La première détection (et la plus spectaculaire) que les scientifiques ont remarquée remonte au 5 septembre 2021. InSight a capté les ondes sismiques d’un rocher qui a explosé en au moins trois sections, chacune laissant une marque sous la forme d’un cratère. Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) de la NASA a vérifié le site d’impact et repéré les cratères, confirmant la source des ondes “entendues” par le sismomètre de l’atterrisseur.

“Après trois ans d’attente d’InSight pour détecter un impact, ces cratères étaient magnifiques”, scientifique planétaire et co-auteur de l’étude Ingrid Daubar a dit.

NASA-JPL a partagé une vidéo exubérante de ce qu’InSight a entendu en septembre 2021, retraçant les moments où le météoroïde est entré dans l’atmosphère, a explosé en morceaux et a heurté le sol. “Cet impact météoroïde ressemble à un” bloop “en raison d’un effet atmosphérique particulier entendu lorsque les sons graves arrivent avant les sons aigus”, a déclaré JPL.

Un regard rétrospectif sur les données d’InSight a révélé trois autres détections d’impact de météoroïdes. Mars a la réputation d’être parsemée de roches spatiales, alors les scientifiques se sont demandé pourquoi InSight n’en avait remarqué qu’une poignée. “L’équipe d’InSight soupçonne que d’autres impacts ont pu être masqués par le bruit du vent ou par des changements saisonniers dans l’atmosphère”, a déclaré la NASA. La chasse aux détections d’impact n’est pas terminée. Les chercheurs continueront à creuser dans les données de l’atterrisseur pour en savoir plus.

Les informations d’InSight sur les impacts sont précieuses pour démêler l’histoire de la surface martienne. “Les impacts sont les horloges du système solaire”, a déclaré l’auteur principal de l’étude Raphaël García. “Nous avons besoin de connaître le taux d’impact aujourd’hui pour estimer l’âge des différentes surfaces.”

InSight est dans les derniers jours de sa mission. Les panneaux solaires de l’atterrisseur sont recouverts de poussière et la puissance diminue. Il écoute toujours Marsquakes, mais il devrait s’arrêter avant janvier 2023. Ce fut une aventure mémorable, donnant aux scientifiques un nouvelle compréhension de l’intérieur de la planète rouge et, comme dans le cas des impacts de météoroïdes, ses activités de surface également.