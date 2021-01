Gabrielle Vann était «un peu effrayée, terrifiée en même temps».

Hannah Roe a été «époustouflée».

Eva Guerrero ressentait «plus de confusion qu’autre chose».

Kayla Disher est restée debout jusqu’à 2 heures du matin, regardant les mises à jour arriver sur Tik Tok.

Les personnes âgées du lycée Beech Grove près d’Indianapolis ont regardé l’émeute de mercredi au Capitole américaine se dérouler sur des sites de médias sociaux tels que Twitter. Alors que les partisans du président Donald Trump ont pris d’assaut le bâtiment, les adolescents se sont retrouvés déçus.

Déçu par les émeutiers. Déçu par les dirigeants politiques du pays. Déçu par la réponse des forces de l’ordre et le double standard qu’ils y ont vu. Déçu par la représentation médiatique.

«Il y a beaucoup de doubles standards», a déclaré Guerrero. «Si cela avait été un groupe de protestation différent, y aurait-il eu une réaction complètement différente? Y aurait-il eu plus de force?

Comme les enseignants de tout le pays, Lee Shively, professeur de gouvernement et de politique de Beech Grove, a animé jeudi la discussion par vidéoconférence pour aider les élèves à traiter les nouvelles difficiles. Il est important, a-t-il dit, de leur donner un lieu pour parler de ce qui se passe dans le monde qui les entoure.

«Ces enfants se soucient et ils ont une opinion», a-t-il dit, «et ils veulent en parler».

À Nashville, les étudiants venaient de reprendre les cours pratiquement jeudi – beaucoup encore sous le choc des bombardements du jour de Noël qui ont secoué la ville, ainsi que des autres traumatismes liés à la pandémie, aux fermetures d’écoles et aux troubles raciaux l’année dernière.

Il est important de reconnaître ces événements, aussi difficiles qu’ils puissent être, a déclaré Ashley Croft-Callery, directrice de l’école élémentaire Inglewood de Nashville.

«Nous savons que les effets de tels traumatismes peuvent être durables et que des relations solides avec un adulte attentionné sont la clé pour atténuer les effets des traumatismes et réduire l’anxiété des enfants», a déclaré Croft-Callery. «Reconnaître des événements difficiles ne traumatise pas à nouveau les élèves. Au contraire, cela leur donne un espace sûr pour traiter leurs réactions et faire entendre leur voix.

Témoigner de « l’histoire »

Erica Kelley, professeur d’histoire du monde à l’Orchard Knob Middle School de Chattanooga, a commencé ses cours jeudi en demandant à ses élèves de septième, « Quel âge faut-il avoir pour que quelque chose soit considéré comme de l’histoire? »

De là, les étudiants ont parlé de ce qu’ils avaient entendu au sujet de la foule au Capitole du pays, ont regardé un court clip d’information et ont posé des questions sur les images qu’ils ont trouvées en ligne d’officiers déployant des gaz lacrymogènes ou de législateurs retournant dans les chambres du Sénat après la répression des violences. .

Mises à jour de DC Riot:Les émeutiers du Capitole sont identifiés, arrêtés; Twitter suspend définitivement Trump

« La conversation était définitivement dirigée par les étudiants. Je pense que c’est vraiment important lorsque nous discutons des événements actuels, qu’ils parlent, pas moi », a déclaré Kelley. «J’ai vraiment essayé de m’assurer que la façon dont j’ai présenté une partie de la leçon était que nous nous concentrions vraiment sur les faits.

Environ la moitié des étudiants de Kelley avaient entendu parler de la violence de la foule, et certains ont même établi des parallèles entre l’émeute au Capitole et les manifestations qu’ils avaient vues se dérouler à travers le pays – et dans leur propre ville – après la mort de George Floyd en 2020.

Kelley voulait que ses élèves comprennent la gravité de ce qu’eux et le pays avaient vu. Ce sont ces types de moments de l’histoire où quelqu’un va vous demander où vous étiez lorsque vous avez eu la nouvelle, leur a-t-elle dit – comme les attentats terroristes du 11 septembre, la catastrophe de la navette spatiale Challenger ou l’assassinat du président John F. Kennedy générations passées.

Coeur avant la tête

Permettre aux élèves de mener la conversation et de réfléchir à ce qu’ils ressentent est l’une des stratégies pour discuter des événements difficiles que l’organisation à but non lucratif d’éducation Facing History and Ourselves suggère pour le discours civil en classe.

«Au milieu d’événements troublants et en évolution rapide, il peut être bénéfique de se concentrer d’abord sur le traitement émotionnel, en s’adressant au« cœur »avant la« tête »», suggère un guide publié par l’organisation mercredi. «Lors de votre première conversation avec vos élèves sur les événements du 6 janvier 2021, donnez-leur un espace pour réfléchir sur leurs réponses émotionnelles à l’événement et soulagez les questions sur lesquelles ils sont assis.»

De nombreux enseignants eux-mêmes pourraient encore être secoués et se débattre pour donner un sens aux scènes du Capitole.

« Mes collègues éducateurs en sciences sociales – je sais que vous êtes en deuil, je sais que vous êtes sans voix, et je sais que vous ne savez pas encore comment aider vos élèves à traverser ce moment. C’est OK. Il suffit d’être humain à leurs côtés. » a déclaré Emma Humphries, directrice de l’éducation d’iCivics, une organisation qui fournit des ressources numériques gratuites aux enseignants.

« J’exhorte moi aussi à écouter d’abord les étudiants. Nous devons faire plus de cela chaque jour. Cela et enseigner une comptabilité complète et honnête de l’histoire et des systèmes politiques de notre nation », a déclaré Humphries dans un tweet.

Pas de biais, mais vulnérabilité OK

Kelley a déclaré qu’elle s’assurait d’être transparente et authentique avec ses élèves sur ses propres émotions. Bien que les enseignants doivent faire attention à ne pas transmettre leurs propres préjugés ou tendances politiques aux élèves, disent les experts, il est normal d’être vulnérable.

«Les élèves doivent comprendre qu’être vulnérable est humain et normal, et qu’être effrayé, inquiet et incertain se produit», a déclaré Kelley. « C’est exactement la raison pour laquelle nous avons ce type de conversation, afin que nous puissions comprendre ce qui se passe en tant que groupe. »

Les enseignants qui ont du mal à caractériser les troubles de mercredi pourraient parler des définitions de mots comme protestation et insurrection, laissant les étudiants décider eux-mêmes comment l’appeler, a déclaré le directeur David Johnson du Nyack Middle School à New York.

D’autres ont adopté un point de vue plus franc.

«Je pense qu’il est important de partager la vérité sur ce qui se passe», a déclaré Anthony Nicodemo, qui enseigne le gouvernement dans le district scolaire de Greenburgh-North Castle à New York. «Une foule a pris d’assaut le Capitole américain pour essayer d’arrêter l’exécution de la Constitution américaine. C’est un fait. … Nous devons à nos enfants de leur dire pourquoi c’est arrivé.

La plupart de ses élèves sont des gens de couleur, ce qui a ajouté une autre couche d’émotions à la discussion de la journée.

« Une des premières choses que m’ont dit quelques enfants a été: » Si c’étaient des Noirs, nous aurions été abattus « », a déclaré Nicodemo. « Les enfants ne sont pas stupides. Ce sont eux qui vont au magasin qui sont suivis. par les gens, traités différemment en raison de leur couleur.

‘Double standard’:Biden, les législateurs et militants noirs dénoncent la réponse de la police à l’attaque du Capitole américain

Les adultes peuvent apprendre des enfants

Les moments d’apprentissage autour de l’émeute de mercredi se poursuivront, ont déclaré les enseignants. Au Tennessee, les études sociales de sixième année sont axées sur les civilisations anciennes. Ainsi, parallèlement à une conversation jeudi, le professeur Joel Covington du West End Middle School de Nashville prévoit d’intégrer les événements de cette semaine lorsque la classe couvrira la montée de la démocratie dans la Grèce antique plus tard ce semestre.

« Quand nous commencerons à parler de la montée de la démocratie et de sa lutte dans la Grèce antique, je dirai: » Revenons à des choses qui viennent même de se passer dans notre histoire récente. » Je leur demande: « Que pouvons-nous apprendre de la Grèce? Que pouvons-nous apprendre maintenant? », A déclaré Covington. « Peut-être: » Comment pouvons-nous empêcher que ces choses se reproduisent à l’avenir? «

« Il est important d’entendre le point de vue d’un enfant. Nous pensons que nous avons parfois toutes les réponses en tant qu’adultes, mais nous devons entendre les points de vue des enfants. »

Lorsque Kelley, l’enseignante de Chattanooga, a demandé à ses élèves de 12 et 13 ans ce que les gens pouvaient apprendre des événements du Capitole, leurs réponses ont été «époustouflantes et vraiment inspirantes», a-t-elle déclaré.

« Ils ont dit que nous devrions apprendre à nous entendre les uns avec les autres, que nous devrions voir comment nous nous ressemblons plutôt que comment nous ne le sommes pas. Nous avons parlé des réactions de nombreux politiciens qui ont condamné la violence. Ils étaient très optimiste », a déclaré Kelley. «Pour moi, cela a simplement restauré ma foi en l’humanité. C’est l’avenir de notre pays. Ces étudiants sont tellement inspirants. Je ne leur ai pas enseigné aujourd’hui. J’ai appris d’eux aujourd’hui.

« Nous sommes entre de bonnes mains. »