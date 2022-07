Écoutez le nouvel album – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image: MikeTVPress

S’il y a un thème courant pour #dinosore, la nouvelle version de Préparez-vous, partezson amusement. Du début à la fin, guitariste/multi-multi-instrumentiste et star de Twitch Michel Torres (alias Mike TV) offre une expérience globale agréable au cours des neuf pistes du projet. Qu’il s’agisse d’une puissante ballade d’amour pour les dinosaures (“Paleophile”), d’une chanson à boire plus appropriée que n’importe quelle autre (“Go Drunk, You’re Home”), d’un pacte avec le diable qui est à la fois un pacte satanique et un ordre sans couture (« Nourriture de l’âme »), #dinosore est sacrément drôle et encore plus amusant à écouter. Écoutez par vous-même, car MikeTV l’a rendu disponible en téléchargement ici.

Suite Divertissement

L’humour reflète le public visé – littéralement. Mike et ce public de Twitch ont écrit les chansons sur cinq ans – “toutes absurdement idiotes, toutes écrites par des partitions et des partitions sinon des centaines et des centaines de personnes”, dit-il. L’humour peut être étonnamment sophistiqué, même s’il est complètement grossier. En écoutant #dinosore, il est facile de voir cette œuvre côtoyer celle de Spike Jones, “bizarre” d’Al Yankovic œuvre originale, et les réflexions musicales de Superstar de James Kochalka.

Ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne de Mike TV n’ont pas à s’inquiéter. Sa maîtrise musicale est aussi fantaisiste et merveilleuse que les paroles qu’il prononce. Par exemple, la précision de sa cadence sur “Soul Food” est incroyablement impressionnante, et la chanson demande des écoutes répétées. Associé à une production qui correspond parfaitement au ton de chaque chanson, #dinosore est une œuvre sérieuse d’un musicien qui ne se prend pas au sérieux.

« Reconnaissant que je suis devenu un musicien jouant devant un public, j’avais besoin d’avoir accès à un public régulier pour examiner et développer ma musique », explique Mike en discutant de sa méthodologie. « J’avais besoin de connaître les réactions des gens aux chansons en temps réel pour savoir si elles fonctionnaient ou non. Donc, en 2010, j’ai commencé à diffuser en direct. À l’origine sur Ustream, Justin.tv, Skype et d’autres services, mais j’ai finalement fait mon chemin vers Twitch. Mais dans mes déambulations en ligne, je me suis fait beaucoup d’amis avec d’autres créateurs de contenu.

“Brian Brushwood de ScamSchool et de la renommée de Modern Rogue”, poursuit Mike. «Lui et son partenaire, Justin Robert Young (Politique, Politique, Politique), animaient une émission sur le réseau TWIT appelée NSFW. Moi et mon coéquipier Eric Summer avons participé à ce programme. Nous avons tous passé un moment merveilleux, nous faisions la promotion de notre Kickstarter et nous avons collecté trois mille dollars en quelques heures. En guise de remerciement, je leur ai écrit une berceuse de clôture, et cela a commencé une amitié de longue date.