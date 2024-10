Écoutez le nouveau single « Soft Kissing Hour » de Nat & Alex Wolff, avec la voix de Billie Eilish

Nat et Alex Wolff ont sorti leur nouveau single « Soft Kissing Hour », avec les choeurs de Billie Eilish – découvrez le morceau ci-dessous.

Le groupe fraternel, qui a fait ses débuts sur Nickelodeon Le groupe des frères nus à la fin des années 2000, ils font actuellement la première partie de la tournée « Hit Me Hard and Soft » d’Eilish, leur passage se terminant par trois concerts au Madison Square Garden de New York du 16 au 18 octobre.

Ils viennent de partager leur dernier single « Soft Kissing Hour », un morceau acoustique feutré et pincé au doigt qui comprend les contributions vocales de la mégastar de la pop. Découvrez-le ici :

Partageant la chanson sur leur Instagram, le duo a écrit : « C’est sorti !!!!! Nous n’avons jamais été aussi fiers de quoi que ce soit dans notre vie. @billieeilish est une brillante artiste et productrice au talent insondable et l’opportunité de collaborer avec elle sur cette chanson était un rêve devenu réalité.

«Alex, Billie et moi (Nat) sommes restés assis dans une pièce jusqu’à 4 heures du matin avec un piano, une guitare acoustique et un micro à main. Pas de matériel professionnel, pas d’ingénieur du son, pas d' »adultes », juste trois personnes qui s’aiment en mangeant du chocolat vegan et en faisant de la musique. Si vous écoutez très attentivement, vous pouvez entendre Shark (le chiot bien-aimé de Billie) ronfler dans certains morceaux. « Oubliez la veille… c’est l’heure des doux baisers et vous avez tout le pouvoir.»

Dans d’autres nouvelles d’Eilish, elle a discuté de ses pairs pop Chappell Roan, Charli XCX et Sabrina Carpenter. Lorsqu’on lui a demandé si elle se sentait « menacée » par leur récent succès, elle a répondu : « Vous vous moquez de moi ? Je suis tellement contente pour ces chiennes. C’est un monde fou quand on arrive au niveau qu’ils connaissent actuellement, et ils se portent très bien. Les fans sont attirés par eux parce qu’ils sont géniaux.

Elle a également déclaré qu’elle ne voulait plus jamais parler de sa sexualité « à jamais », après Variété l’a apparemment dénoncée dans une interview l’année dernière, qui est devenue une énorme histoire. « Je sous-estime également que les choses que je dis seront transformées en la plus grande nouvelle du monde entier. » dit-elle. « C’est tellement contre nature. »

Eilish a également officiellement soutenu Kamala Harris à la présidence, affirmant que son élection à la Maison Blanche lui permettrait de « se sentir en sécurité en tant que femme dans mon pays ».

Elle sera également l’invitée musicale de l’épisode du 19 octobre de Samedi soir en directaux côtés de l’animateur Michael Keaton.